證婚時間點揀？預約證婚律師到場前必睇！附各式婚禮證婚時段參考

【證婚儀式/證婚時段/婚禮準備】除了在婚姻登記處註冊成為合法夫妻外，聘請婚姻監禮人——證婚律師，在婚禮當天舉行主持證婚儀式亦是非常受新人們歡迎。一般而言，證婚時間都以兩小時為一節，而不同類型的婚宴、證婚場地所需的證婚時段或有不同。《01女生》找來婚禮司儀統籌MC Sze Wing思穎，為大家找出最適合你們的證婚時段！



證婚時間除了取決於良辰吉時之外，婚禮形式更是最大考慮因素。而預約證婚時間之前，大家首先要決定的就是婚禮以半日午宴，或是全日晚宴形式舉行。

半日午宴婚禮

一般午宴的流程會比較充實，時間大約是中午12時至下午3時。而酒店或宴會場地普遍會於上午10時就開放場地給新人佈置或化妝等。

如宴會場地提供戶外證婚場景，一般建議於11時至11時30分舉行證婚儀式，之後可選擇換上另一個髮型或進場婚紗，到室內宴會廳進行舞台儀式。

若直接於宴會廳舉行證婚儀式，可配合入席時間，建議大約在中午12時或中午12時30分開始宴會，並舉行證婚儀式。

全日晚宴婚禮

至於全日晚宴婚禮，證婚儀式便可以有更大的靈活度。新人可按照以下三點決定證婚時間：

1. 場地種類



坊間有眾多人氣證婚場，新人可以選擇宴會場地以外的特色場景，例如：教堂、草地證婚場、遊艇等。證婚場地的預約時間一般兩小時為一節，建議可以選擇下午2時至4時或是3時至5時，之後再到晚宴場地舉行晚宴。

如果是在晚宴場地舉行證婚儀式，一般晚宴流程時間，大約是下午5時恭候，7時半或8時入席。而酒店或宴會場地一般會於下午4時開放場地給新人佈置或化妝等。

晚宴場地舉行證婚儀式 (freepik)

如宴會場地提供戶外證婚場景，一般建議於下午5時或5時30分舉行證婚儀式，避免日落後影響拍攝效果。完成證婚儀式後，可選擇換上迎賓晚裝，到室內宴會廳進行迎賓環節。

若直接於宴會廳舉行證婚儀式，可配合入席時間，建議晚上7時半或8時開始宴會，並舉行證婚儀式。

2. 賓客出席時間



如果有部份好友或同事只能出席證婚儀式，並非出席晚宴的話，建議證婚儀式可在下午舉行；若想所有親朋好友一同見證，則可以於晚上舉行證婚儀式，隨即舉行晚宴。

3. 婚紗造型出場次序



大日子當天當然想以最美的姿態示人，因此不少新娘子非常重視晚裝的一環。婚紗選擇眾多，若果新娘子想展示多個造型，則可以選擇穿上證婚婚紗配上頭紗，於下午時段先舉行證婚儀式。完成證婚儀式後，於晚宴開始前，再換上華麗晚宴進場婚紗，以全新身份示人，接受賓客祝福。

(圖片獲婚禮司儀統籌MC Sze Wing思穎授權轉載。)