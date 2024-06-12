香氛蠟燭營造家居舒適氛圍！提升儀式感4大推薦：CELINE、LOEWE

家居香氛蠟燭｜忙碌了一整天，回家後都想好好休息，除了享受淋浴時光外，點上一個香氣宜人的香薰蠟燭，不僅放鬆心情還能為當天畫上完美句號。香薰蠟燭的香味變化多多，盛載的蠟燭杯更是紛繁多姿，這次《01女生》為大家集合了多個品牌家居香氛蠟燭，有獨特香氣的，亦有美如藝術品的蠟燭，讓大家可依據喜好入手。



LOEWE 香氛蠟燭 小：HK$900；中：HK$2,230；大：HK$4,600

假如喜歡與眾不同香氣的話，不能錯過LOEWE的香氛蠟燭，像是辛辣的芥末、金銀花、落羽松毬果、山葵等，各種讓人無法與蠟燭香氣聯想的原材料，都被品牌製成蠟燭。但這些獨特的蠟燭香氣雖然神奇，但隨著燃點時間，都會慢慢透散發出不同後調香氣，像是檸檬草、廣藿香、木調等，舒適宜人。配上柔和色調的釉面赤土陶製燭台，是增加家居質感的小擺設。

CELINE 香氛蠟燭 HK$900

CELINE的香氛蠟燭簡直是時尚家居配件，蠟燭燭台由品牌創意HEDI SLIMANE設計，採用刻面設計再以黑色玻璃製成，正面印有品牌標誌，設計靈感源自18世紀刻面銀高腳杯，奢華高尚。而香氛蠟燭的名字更是充滿詩意，像是PALIMPSESTE、夜未央、御之花等，而香氣亦都是採用淡雅宜人的雪松、岩薔薇、廣藿香等，都是很適合作為家居香氣的味道。

Bottega Veneta 香氛蠟燭 HK$3,400

Bottega Veneta共3款香氛蠟燭，每款都是配上猶如藝術品般的燭台，甫推出即備受關注！這款香氛蠟燭是以彩色火山釉的陶罐盛裝著，接表面上的波紋就象徵威尼斯流動的水域，是在向品牌起源地威尼斯致敬。

而蠟燭的香氣亦是市面較少有的，包括：紅石釉蠟燭是採用李子花蜜、煙草及雪松木，營造出濃鬱的皮革香味；黃色的燈籠釉蠟燭則融合了焚香、絨面革玫瑰和香根草，營造出辛辣又精緻的香味；深綠色的雨樹釉蠟燭就溫和地融合了醇厚的無花果、芳香百里香和薰衣草淨油，創造出一種柔和、青翠的香味。

Dior 香薰蠟燭套裝 - 珍藏版 HK$1,650

Dior的香薰蠟燭套裝，無論是自用還是作為禮物送給家人或摯友都非常適合。這款香薰蠟燭套裝，精選3款La Collection Privée Christian Dior香薰蠟燭，其中一款飾上由藝術家Pietro Ruffo設計的圖騰，其餘兩款則以金色點綴潤飾。每一款香薰蠟燭都能營造獨一無二的氛圍，分別呼應了Dior的品牌歷史或一款別具風格的香薰。

當中的3款蠟燭分別是帶有柔和的辛香調的30 Montaigne香薰蠟燭、散發著花木香和琥珀氣息的Ambre Nuit和Ambre Nuit香薰蠟燭，一次過擁有品牌3款經典香薰蠟燭。