台灣高質服裝網店推薦：女神許路兒、昆凌主理品牌、香港都能入手

【台灣服裝品牌｜網店】提到時尚的本士服裝品牌，日韓牌總是榜上有名，但其實台灣同樣有不少出色的服裝品牌，而且價格相宜，設計多元且剪裁更貼近港台女生們！當中不少品牌更是台灣時尚名人或女星所推出，讓粉絲們輕鬆跟上潮流造型，而且大部分都是設有網店，可郵寄至香港，入手非常方便！這次《01女生》為大家集合了多個台灣高質的服裝品牌，大家在入手時可以留意一下！



台灣服裝品牌推薦1. 許路兒－LURE HSU

49歲許路兒因擁有超凍齡的外貌和完美身材，時常引起大眾關注，而她的穿搭亦是不少女生爭相模仿的，所以當她推出個人同名品牌Lure Hsu，即成為女生們的選購清單之一。LURE HSU的服裝風格是隨性休閒風，能透過不同搭配在不經意散發出女性的魅力，而且許路兒更會親自擔當品牌模特兒示範穿搭，大家在選購時可以參考。

許路兒靠5招養出不老膚質如27歲少女！一家三姊妹都是凍齡美女

台灣服裝品牌推薦2. 昆凌－JENDES

台灣天王周杰倫（Jay)的妻子昆凌（Hannah)，是3個小孩的媽媽，但身材和外貌都仍如少女般，且依然積極發展事業，其中就有推出個人服裝品牌JENDES。品牌在今年重新定位，更特地來香港拍攝全新SS24的形象照。JENDES主張透過服飾展現出不被身高體型約束的女性簡約之美，注重面料、剪裁、細節為大眾帶來舒適質感的穿搭體驗，讓每一位女生都能發現自己獨特的美麗。

台灣服裝品牌推薦3. Pazzo

提到高性價比的台灣服裝品牌，Pazzo定必是其中之一，品牌創立於2010年，時裝風格多元，總能從中找到時下潮流熱門款式。此外，品牌更會不時與KOL或卡通人物推出聯乘系列，款式和設計更多元化，讓不同穿搭風格的女生都能找到合適的服裝。Pazzo現時最熱門的單品是美圖瘦瘦褲，以超顯瘦、高包覆力、彈性和舒適百搭，成為不少台灣女生的心頭好，目前更是推出現多種款式，總能從中選出最適合自己的「瘦瘦褲」。

台灣服裝品牌推薦4. QUEEN SHOP

QUEEN SHOP是台灣原創自有品牌，為女生們提供舒適又獨特的服飾，讓每位女生都能擁有隨心所欲的勇氣和做自己好看的樣子。品牌服飾風格多元，由甜美少女、運動風、隨性慵懶等，都能從中找到。

台灣服裝品牌推薦5. MEIER.Q

MEIER.Q是Pazzo副牌，其精神在於打造簡單永恆感，提倡簡約且經典款式。品牌的產品服裝風格更為優雅和更能展現女性魅力，在色彩上更簡單，但剪裁和設計會有些小心思，且注重品質管理，讓每個女生都能穿上高質感的衣服。