CHANEL創意總監Virginie Viard將離任！以2大轉變使品牌邁新高峰

CHANEL今日凌晨時間公開宣布創意總監Virginie Viard即將離任，自1987年加入品牌的她，至今已任職37年。在過去是「老佛爺」Karl Lagerfeld的得力左右手，在他離世後，接任為創意總監一職，亦是繼Gabrielle Chanel後首位掌舵該品牌的首位女設計師，以她獨特的創意思維向眾人展現出品牌風格，成功帶領品牌創下一個又一個高峰。



Virginie Viard將卸任CHANEL創意總監（Getty images）

Virginie Viard將卸任CHANEL創意總監

Virginie Viard接棒「老佛爺」Karl Lagerfeld 成CHANEL創意總監至今已有5年，加上她過去在品牌的創作經歷，再已與CHANEL密不可分。然而，CHANEL在聲明中指已確認Virginie Viard的離任並對她為品牌的時尚、創意和活力方面的卓越貢獻表示感謝，也肯定著她的付出：「during which she was able to renew the codes of the house while respecting the creative heritage of CHANEL.（在此期間，她在尊重著CHANEL的創意傳統，同時帶領著品牌與時俱進。）

Virginie Viard接棒「老佛爺」Karl Lagerfeld 成CHANEL創意總監（Getty images）

在2019年「老佛爺」Karl Lagerfeld離世後，當時CHANEL宣布Virginie Viard將擔任創意總監一職，也是對她給予很高的肯定，稱只有她接任：「so that the legacy of Gabrielle Chanel and Karl Lagerfeld can live on.（讓Gabrielle Chanel和Karl Lagerfeld的輝煌得以延續。）」

Virginie Viard帶領CHANEL邁向新高峰（Getty images）

Virginie Viard帶領CHANEL邁向新高峰

而Virginie Viard也不負眾望，在任創意總監僅5年，即帶領CHANEL走向新高峰。以2018年與2023年對比，即使在全球蒙受疫情所帶來的經濟不景氣期間，CHANEL的總營業額竟有著75%增長，Virginie Viard是如何做到的呢？一起來回顧Virginie Viard在職期間為CHANEL帶來的2大轉變。

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創下屬於她的新時代、新經典 推出CHANEL 22

CHANEL手袋，一直讓無數女生為之沉迷。Virginie Viard大膽創新，在2022年春夏系列中推出CHANEL 22，一款與品牌以往手袋大相逕庭。此款手袋改去硬挺的袋物，以柔軟小牛皮製作而成，隨手揹在身上即有恣意慵懶感，同時保留品牌優雅的經典元素，有著不經意的雅意，亦因此成功打入年輕新生代市場。

而CHANEL 22也僅用一年時間成為品牌斷貨的常客，爾後所推出CHANEL 22 small、CHANEL 22 mini、CHANEL 22 BACKPACK或變奏版，亦是女生們爭相入手對象，並成為Classic flap、2.55、Boy CHANEL並列的品牌經典手袋。

CHANEL Womenswear Spring Summer 2022（Getty images）

貼合女生對服裝的需求：受市場認可

Virginie Viard以女生的視覺，將CHANEL的優雅浪漫融入了些許的叛逆、些許的率性以及最重要的實際。在2022早春系列，Virginie Viard採用Coco Chanel的摯友Jean Cocteau作為設計靈感，她先是改變以往的剪裁方式，運用「Peplum」剪裁為服裝創造更多不同的變化，更符合女生對服裝的需求，並實踐「可持續發展」的追求，換上法國刺繡工坊Lesage製作的環保Tweed材質，使CHANEL TWEED帶來革命性變革。Virginie Viard成功為CHANEL營業額帶來亮眼的成績表，在品牌2023年度財報中，公開有著197億美元的營收，可見備受市場認可。