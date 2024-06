CHANEL創意總監Virginie Viard將離任！以2大轉變使品牌邁新高峰

CHANEL今日凌晨時間公開宣布創意總監Virginie Viard即將離任,自1987年加入品牌的她,至今已任職37年。在過去是「老佛爺」Karl Lagerfeld的得力左右手,在他離世後,接任為創意總監一職,亦是繼Gabrielle Chanel後首位掌舵該品牌的首位女設計師,以她獨特的創意思維向眾人展現出品牌風格,成功帶領品牌創下一個又一個高峰。



Virginie Viard將卸任CHANEL創意總監(Getty images)

Virginie Viard接棒「老佛爺」Karl Lagerfeld 成CHANEL創意總監至今已有5年,加上她過去在品牌的創作經歷,再已與CHANEL密不可分。然而,CHANEL在聲明中指已確認Virginie Viard的離任並對她為品牌的時尚、創意和活力方面的卓越貢獻表示感謝,也肯定著她的付出:「during which she was able to renew the codes of the house while respecting the creative heritage of CHANEL.(在此期間,她在尊重著CHANEL的創意傳統,同時帶領著品牌與時俱進。)

Virginie Viard接棒「老佛爺」Karl Lagerfeld 成CHANEL創意總監(Getty images)

在2019年「老佛爺」Karl Lagerfeld離世後,當時CHANEL宣布Virginie Viard將擔任創意總監一職,也是對她給予很高的肯定,稱只有她接任:「so that the legacy of Gabrielle Chanel and Karl Lagerfeld can live on.(讓Gabrielle Chanel和Karl Lagerfeld的輝煌得以延續。)」

Virginie Viard帶領CHANEL邁向新高峰(Getty images)

而Virginie Viard也不負眾望,在任創意總監僅5年,即帶領CHANEL走向新高峰。以2018年與2023年對比,即使在全球蒙受疫情所帶來的經濟不景氣期間,CHANEL的總營業額竟有著75%增長,Virginie Viard是如何做到的呢?一起來回顧Virginie Viard在職期間為CHANEL帶來的2大轉變。

創下屬於她的新時代、新經典 推出CHANEL 22

CHANEL手袋,一直讓無數女生為之沉迷。Virginie Viard大膽創新,在2022年春夏系列中推出CHANEL 22,一款與品牌以往手袋大相逕庭。此款手袋改去硬挺的袋物,以柔軟小牛皮製作而成,隨手揹在身上即有恣意慵懶感,同時保留品牌優雅的經典元素,有著不經意的雅意,亦因此成功打入年輕新生代市場。

而CHANEL 22也僅用一年時間成為品牌斷貨的常客,爾後所推出CHANEL 22 small、CHANEL 22 mini、CHANEL 22 BACKPACK或變奏版,亦是女生們爭相入手對象,並成為Classic flap、2.55、Boy CHANEL並列的品牌經典手袋。

CHANEL Womenswear Spring Summer 2022(Getty images)

貼合女生對服裝的需求:受市場認可

Virginie Viard以女生的視覺,將CHANEL的優雅浪漫融入了些許的叛逆、些許的率性以及最重要的實際。在2022早春系列,Virginie Viard採用Coco Chanel的摯友Jean Cocteau作為設計靈感,她先是改變以往的剪裁方式,運用「Peplum」剪裁為服裝創造更多不同的變化,更符合女生對服裝的需求,並實踐「可持續發展」的追求,換上法國刺繡工坊Lesage製作的環保Tweed材質,使CHANEL TWEED帶來革命性變革。Virginie Viard成功為CHANEL營業額帶來亮眼的成績表,在品牌2023年度財報中,公開有著197億美元的營收,可見備受市場認可。