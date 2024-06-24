mofusand開箱｜記者率先開箱62款限量造型 經典鯊魚貓/萌爆BB必入

【記者開箱/新品開箱】提起mofusand，不少女生都被其精靈大眼、軟萌可愛的外表俘虜！適逢7-11便利店（7仔）再度推出限量版mofusand系列公仔，今次《01女生》就和大家率先開箱mofusand全套62款限量版公仔！當中包括6大不同主題，包括：動物系列、海洋系列、咖啡店系列、星座系列、生肖系列及寶寶系列。各款mofusand公仔有著精緻造型設計，加上順滑觸感及手掌大小的尺寸，擁有它絕對是治癒心靈的好方法！想一次過入手心儀mofusand公仔，以下推出日子你就要好好記得了！



mofusand萌爆登場！ 6大主題為造型靈感

mofusand限量版星座系列（張旭珠攝）

6個全新系列，一共62款的mofusand公仔造型十分可愛趣緻，擁有水汪汪的大眼睛，清澈的眼神，配合各種微妙的小表情，例如咧嘴笑、瞇著眼睛笑，以及臉紅害羞笑等，各種模樣都同樣趣緻，令人愛不釋手！

此外，各款mofusand公仔都會戴上相關主題的配件或穿著不同造型的衣服，展現出讓人耳目一新的個性，加上毛茸茸的質感摸上手非常舒服，治癒心靈！而由即日起一連6個星期陸續登場，各位mofusand粉絲不要錯過。

7-11推mofusand限量版公仔！（張旭珠攝）

mofusand限量版公仔｜第一回：mofusand動物系列公仔

一套9款的mofusand動物系列公仔率先登場！mofusand貓貓化身做可愛的小動物，例如樹熊、倉鼠、狐狸等，十分可愛。

▼▼▼ 按圖看每款 mofusand動物系列公仔 ▼▼▼

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mofusand動物系列公仔

推出日期：6月19日

價錢：$85／件；$136／2件



mofusand限量版公仔｜第二回：mofusand海洋系列公仔

mofusand海洋系列公仔一套共有11款，除了有經典的鯊魚貓之外，還有企鵝貓、海豹貓、海天使貓等，想儲齊一套就要快速行動！

▼▼▼ 按圖看每款mofusand海洋系列公仔 ▼▼▼

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mofusand海洋系列公仔

推出日期：6月26日

價錢：$85／件；$136／2件



mofusand限量版公仔｜第三回：mofusand咖啡店系列公仔

mofusand咖啡店系列公仔咖啡店甜品為主題，mofusand換上多士、班戟和雪糕等造型現身，一共10款可愛扮相，萌趣的氣息之中增添幾分甜美感。

▼▼▼ 按圖看每款mofusand咖啡店系列公仔 ▼▼▼

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mofusand海洋系列公仔

推出日期：7月3日

價錢：$85／件；$136／2件



mofusand限量版公仔｜第四回：mofusand星座系列公仔

全套共12款的mofusand星座系列公仔，每隻身上都印有相應的星座符號，展現出12星座不同的性格魅力！

▼▼▼ 按圖看每款mofusand星座系列公仔 ▼▼▼

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mofusand星座系列公仔

推出日期：7月10日

價錢：$85／件；$136／2件



mofusand限量版公仔｜第五回：mofusand生肖系列公仔

同樣是全套12款的mofusand生肖系列公仔，每隻公仔身上穿上毛毛衣服和可愛的頭套，扮成12個不同生肖，相信無論你所屬的生肖是甚麽，都會對設計感到非常滿意！

▼▼▼ 按圖看每款mofusand生肖系列公仔 ▼▼▼

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mofusand生肖系列公仔

推出日期：7月17日

價錢：$85／件；$136／2件



mofusand限量版公仔｜第六回：mofusand寶寶系列公仔

mofusand寶寶系列公仔壓軸登場，mofusand化身牙牙學語的嬰兒寶寶後更加討人喜歡，增添了一份憐愛感，令人急不及待把他們帶回家呢！

▼▼▼ 按圖看每款mofusand寶寶系列公仔 ▼▼▼

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mofusand寶寶系列公仔

推出日期：7月24日

價錢：$85／件；$136／2件

