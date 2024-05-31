夏日香水開箱｜不同場合的香水使用法則！提升魅力的清甜微暖香調

夏日香水推薦2024｜香水就是隱形的時尚裝備，雖看不見卻能聞得出氣場和風格。隨著炎夏大汗淋漓，香水正好能助維持體香，散發吸引迷人的氣質。《01女生》特別精選11款充滿夏日風情的香水，各展不同的魅力和風格，適合不同個性的女生。



不同場合的香水使用法則！

在不同的場合和空間裡，正如服飾一樣，都有不同合適的氣味，來打造各種氛圍。療癒香氛品牌Rituals便建議各個家居空間，所適合的香氛味道，如玄關一般都是個人喜歡的氣味，讓人首先認識到你的風格，也讓自己在出入時都能擁有好心情。而辦公室則為清新香調，讓自己保持頭腦清醒；至於較私密的睡房，則可使用脂粉或舒緩香氣，以助休息前放鬆身心。

這些方法都能應用在出席的場合上，若是不熟悉的環境，可使用喜歡的氣味，來趟開表達自己的個性；而出席親朋聚會或約會，則可噴上讓人放鬆的氣息，默默地散發魅力。而上班時則用輕盈、不支擾的清新氣息，來提升工作效用。

夏日香水推薦2024｜在不同的場合和空間裡，正如服飾一樣，都有不同合適的氣味，來打造各種氛圍。(朱加曦攝)

夏日香水推薦2024｜舒適清幽氣息

夏日香水推薦2024｜舒適白花氣息 (朱加曦攝)

夏日香水推薦2024｜款式1. Dior Beauty Miss Dior 香精 50ml HK$1,170

相較原有系列，新款香水散發更清甜的氣息。以往的Miss Dior香水，一般都是玫瑰香調，這次則帶大家回到初代的時候，以當時香水蘊含的茉莉香調，轉成最新香水的主軸，氣味清新宜人，甜而不膩，同樣充滿品牌的甜美少女風格。

夏日香水推薦2024｜Dior以初代香水蘊含的茉莉香調，轉成最新香水的主軸。(朱加曦攝)

夏日香水推薦2024｜款式2. D&G Light Blue Summer Vibes EDT 100ml

帶有海洋感的款式，香水光從瓶身已感受到悠閒度假風情，在矩形玻璃瓶上繪以馬約利卡印花圖案，加上鏡面及白色瓶蓋，呈現出清涼的氛圍。相較品牌的強烈感覺，這款香水意外地柔和，將木香結合果香，猶如帶大家走到沙灘上的長椅上，享受溫暖的陽光，以及寧靜的海風。

夏日香水推薦2024｜D&G帶有海洋感的款式。(朱加曦攝)

夏日香水推薦2024｜款式3. Le Labo Bigarade 18 EDP 50ml

隨文化保育盛行，不少人都會提到「港式」，洐生出不同代表性物品，以另一種方法將文化承傳。文青品牌Le Labo特別推出新香水，以香港為靈感，氣味清澈，淡淡散發出香檸檬和橙花的提神氣味，再糅合輕微的木質調，給予大家實在感覺，展現出鮮明的剛柔並重氣味。

夏日香水推薦2024｜文青品牌Le Labo特別推出新香水。(朱加曦攝)

夏日香水推薦2024｜款式4. Guerlain 花草水語FLORABLOOM燦爛花綻淡香氛 75ml HK$1,100

根據以往，這系列傾向少女和微甜氛圍，然而Guerlain新香水則加入熱帶沙漠感的木調，中和過濃的甜味，展現出陽光照耀時的寧靜空白感覺。淡香氛以芒果作為前調，糅合清幽的晚香玉、千葉玫瑰、紫羅蘭和鳶尾花等，讓空氣飄逸知性的白色調氣息，將療癒感傳遞開來。

夏日香水推薦2024｜Guerlain新香水加入熱帶沙漠感的木調。(朱加曦攝)

夏日香水推薦2024｜馥郁的少女蜜香

夏日香水推薦2024｜馥郁的少女蜜香 (朱加曦攝)

夏日香水推薦2024｜款式5. Givenchy Beauty 傾城花香香水 50ml HK$1,110

迷人的花香，都是提升吸引力的秘訣。這款香水透過清甜的千葉玫瑰及玫瑰精華，締造出充滿女性撫媚感的氣息。糅合法國黑醋栗花蕾及椰子水，平衡出中性魅力，而依蘭、沙巴玫瑰和雪松等，更可增添陽光般的明亮氣息，為整體帶來一點微溫感覺。

夏日香水推薦2024｜Givenchy Beauty香水透過清甜的千葉玫瑰及玫瑰精華，締造出充滿女性撫媚感的氣息。(朱加曦攝)

夏日香水推薦2024｜款式6. Armani Beauty My Way Nectar EDP 50ml HK$1,135

香水猶似一位活力俏皮的少女，如名字般在自己喜歡的道路上儘情奔跑。沿用系列標誌性的香水瓶身，結合優雅的粉紅色，這款香水展現出討喜的粉嫩魅力。建議用向上噴灑的方式使用，先以清甜翠綠的香梨和大黃揭開序幕，緊接聞到純白的茉莉香調，綴以紫羅蘭的襯托，氣味優雅舒適。

夏日香水推薦2024｜Armani Beauty香水猶似一位活力俏皮的少女，如名字般在自己喜歡的道路上儘情奔跑。(朱加曦攝)

夏日香水推薦2024｜款式7. Prada Beauty Paradoxe 女士香水 50ml HK$1,590

成熟女生也能展現出甜美少女的一面！Prada Beauty香水以標誌為瓶身，說明了是款簡約直率的味道。整體而言香水基調為白花香氣，加入茉莉花純精、琥珀香調和白麝香香調等，並在清澈明亮的氣味裡，加入清甜的橘子精華和梨子香調，就像位知性美的女生，內心都藏有少女的感覺。

夏日香水推薦2024｜Prada Beauty香水以標誌為瓶身，說明了是款簡約直率的味道。(朱加曦攝)

夏日香水推薦2024｜款式8. Valentino Beauty Born in Roma Donna Green Stravaganza香水 100ml HK$1,600

這款香水猶如海水拍打岸邊時的綠色香調，帶有蕨類琥珀調，結合海水的複雜性，以及路旁的茉莉花香，締造出悠閒舒適的中性香調。香水以加拉布尼亞佛手柑為亮點，糅合咖啡香調，使成熟魅力昇華，展現出輕熟少女的魅力。

夏日香水推薦2024｜Valentino Beauty香水猶如海水拍打岸邊時的綠色香調。(朱加曦攝)

夏日香水推薦2024｜療香沉穩香氣

夏日香水推薦2024｜療香沉穩香氣 (朱加曦攝)

夏日香水推薦2024｜款式9. CELINE 高訂香水系列ZOUZOU

品牌的最新高訂香水系列，透過「ZOUZOU」形容短髮年輕女生，予人親暱和童真感覺。香水糅合不少氣味強烈的味道，包括廣藿香、安息香及零陵香豆，給人自由奔放的不羈感，結合岩玫瑰、香草及麝香等較輕盈女性的氣息，平衡出剛柔並重的魅力，適合喜歡中性型格的女生。

夏日香水推薦2024｜CELINE的最新高訂香水系列，透過「ZOUZOU」形容短髮年輕女生，予人親暱和童真感覺。(朱加曦攝)

夏日香水推薦2024｜款式10. BYREDO Mojave Ghost 淡香精 50ml HK$1,550

帶有亞熱帶沙漠的陽光氣息，香水利用牙買加人心果和黃葵籽，帶來甜美活力，糅合清香粉嫩的紫羅蘭與柔和的檀香木，展現出真摰和舒適親切的魅力。香水在後調加入琥珀和雪松，使氣味像沙漠上的沙子般輕盈、隨風飄蕩，充滿自由療癒的感覺。

夏日香水推薦2024｜BYREDO香水帶有亞熱帶沙漠的陽光氣息。(朱加曦攝)

夏日香水推薦2024｜款式11. Penhaligon’s AIUla 30ml HK$1,070

同樣以白天炙熱的沙漠為主要感覺，以香脂般的香草為基底，糅合馬達加斯加李和黑胡淑的辛甜魅力，就像綠州上的「海市蜃樓」般，予人無盡甜蜜和興奮的幻想。