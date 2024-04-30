夏日美妝/護膚好物開箱：去角質護理、養髮好物 打造全天候美肌！

【美妝開箱｜Beauty unbox】今年夏天步伐來得特別快，不知不覺就步入濕熱悶焗的炎夏，皮膚要應付的問題挑戰亦隨之增多：毒辣紫外線、皮脂增多、毛孔擴張等。不想被天氣影響，面部與身體護理都同樣重要，今次《01女生》編輯部就為大家公開夏日必備好物，讓你都輕鬆打造全天候美肌。



編輯部夏日必備好物公開：打造全天候美肌！

4月夏天美妝、護理開箱（李樂瑤 攝）

夏日護理重點｜1. 養髮排毒

酷熱夏日，令油脂分泌旺盛，容易令頭髮扁塌，頭皮出油，令頭油味、頭瘡等問題出現。想要解決這些問題，就要使用頭皮營養護理液，配合按摩手法，令血氣通暢，達致育髮健髮的效用。

夏日必備好物：JUJY LLLT 光療雙梳頭強效密髮增髮梳 Pro

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夏日護理重點｜1. 養髮排毒（李樂瑤 攝）

脫髮近年有年輕化的趨勢，導致脫髮的其中一個原因是油脂倒塞，想要打造柔順長髮，就要適當激活頭皮肌底、令毛髮生長循環加快，激活秀髮的生命力。JUJY這部以EMS 複合微電流，加上 LLLT低能量激光與紅光，能夠深入頭髮毛囊，改善受損髮絲、令髮際線增生毛髮，由根源開始防脫髮。

夏日護理重點｜2. 美眼抗老 擊退水腫

眼睛作為靈魂之窗，當細紋、下垂眼袋出現就會令到視覺年齡增長不少，不想顯老又顯攰，重點抗老護理，特別是眼部護理絕對是四季必做、不出錯之選！

夏日護理重點｜2. 美眼抗老 擊退水腫（李樂瑤 攝）

夏日必備好物：JUJY 全效多極射頻美眼儀 Pro

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除了使用抗老眼霜、眼部精華，美眼儀更能針對眼部困擾，這款JUJY 全效多極射頻美眼儀 Pro，上、下眼皮都可以使用，紅藍光HF、RF雙效齊下，以1MHz 三檔光能能量喚醒眼部膠原蛋白，一機解決黑眼圈、眼腫、眼袋以及細紋。

夏日護理重點｜3. 夏日身體護理 還原白滑嫩肌

悶焗天氣下，全身肌膚都會大範圍露出，要注意的地方則更多，例如手肘、背部等魔鬼細節，更會出賣你是否一個懶散女生！要擊退皮膚暗沉、粗糙感，去角質、美白以及身體潤膚更是必做事項。

夏日必備好物：SABON 感官花園的奧秘「艷陽綠茵 Sunny Lush」

提到身體護理，香氣宜人的 SABON一向大受好評，全新夏日限量版「感官花園的奧秘」帶來清新的艷陽綠茵以及温柔細膩的翠綠微風，兩款新香氣都十分合適夏日。

夏日必備好物：SABON 感官花園的奧秘「艷陽綠茵 Sunny Lush」（李樂瑤 攝）

艷陽綠茵系列中有沐浴油、身體乳、身體磨砂以及香水，主打佛手柑、薰衣草及橙花的多層次香調，打造出陽光而清新的夏日風情。

夏日必備好物：PAUL&JOE NAIL KIT 貓咪美甲套裝 HK$260

不少女生都忽略了手指護理，不一定弄上花巧的美甲才叫有護理，乾淨、無死皮指緣以及透亮的護甲油，亦可以展示出精緻女生。這套夏日限定的PAUL&JOE NAIL KIT 貓咪美甲套裝，充滿繽紛花卉與貓貓圖案，讓居家指甲護理時光變得更美妙。

夏日美妝重點｜4. 持久不脫妝

不想妝容無法對抗濕熱悶焗的炎夏，控油並防水、防汗、防皮脂的化妝品絕對是必要之物！

夏日美妝推薦：PAUL＆JOE 防矚絲絨蜜粉餅 PROTECTING FACE POWDER 8g HK$520

這款PAUL＆JOE 的蜜粉餅，輕巧易攜，粉質幼細兼備柔焦效果，更有日本最高等級的防紫外線功效SPF50+ PA++++，一盒解決補妝同時補充防曬！

夏日美妝推薦：PAUL＆JOE 防矚絲絨蜜粉餅 PROTECTING FACE POWDER 8g 補充裝連粉盒HK$400 補充裝 HK$280/ 專用粉盒連粉撲 HK$120 專用粉撲 HK$40（李樂瑤 攝）

夏日美妝推薦： ettusais SUMMER EYE EDITION

夏日眼妝最怕弄到熊貓眼、融妝一噠噠！ettusais 的稜鏡光感柔滑眼線液，帶來新成員05 Greige 灰啡色，以閃爍珍珠粉末加上高度防水、防油配方，能夠打造牢固、不易暈染的日系透明感眼線。

想打造乾淨、太陽花般的眼妝，眼影不能卡粉，另外輕身同時具備鬈翹、束感的眼睫毛膏更功不可抹。ettusais 這款糅合修護成分，打造出結合亮澤與啞緻質感的雙色眼影，能夠貼服眼瞼，打造深邃五官、妝效持久如新的眼妝。

之後再用上 ettusais 的透明黑色睫毛底霜，配合全新「雙面束感梳頭」的束感雙頭3D睫毛液，無需用鑷或其他工具，從根部提升睫毛，輕鬆打造不易結塊，自然放大、根根分明的大眼效果。

夏日美妝重點｜5. 輕盈透明感妝容

今年的妝容主打清透、簡潔，配上低調光澤感。來到活力的夏日，繼續承接了春日大熱的粉調，櫻花粉、柔和桃Peach Fuzz 等大行其道，不論休閒日常、約會或上班都可以打造閃爍光澤的柔和眼妝。

夏日美妝重點｜5. 輕盈透明感妝容（李樂瑤 攝）

夏日美妝推薦：PAUL＆JOE 雙色眼影芯＃06 Sweet Song 2g/HK$240

想要溫柔、無瑕的眼妝，滋潤保濕、高顯色度的眼影就能助你一臂。這款春日小貓配合甜美色調，柔暖棕與甜粉紅的雙色眼影芯，輕鬆打造立體層次感的自然眼妝。

夏日美妝推薦：PAUL＆JOE 雙色眼影芯＃06 Sweet Song 2g/HK$240（李樂瑤 攝）

夏日美妝推薦：SUQQU 2024 初夏妝品系列BLOSSOM BEAT COLLECTION

提到生機盎然的夏日，繽紛色彩與花卉一定是座上客，SUQQU 4月推出的初夏妝品「BLOSSOM BEAT COLLECTION」更是生機勃勃，由光澤、顏色對比中體現出夏日活力。

夏日美妝推薦：SUQQU 2024 初夏妝品系列BLOSSOM BEAT COLLECTION（李樂瑤 攝）

乍看之下以為眼影盤相當濃豔，但用後卻是意外的清透好堆疊，同色系的顏色配合，能夠打造富有層次感的深邃眼妝，特別是＃137 花纏眼影盤中的薰衣草閃彩，高雅的紫色那怕黃皮亦不會顯黑；新手、手殘女生使用亦相當友好。另外，喜愛嘗鮮的女生亦可以利用色彩明顯的眼彩筆，以眼影筆代替眼線，打造活潑的眼妝。

想展現一體感的妝效，眼妝、胭脂與唇妝都要配合得宜。初夏系列中的胭脂，將啞光胭脂與奢華珠光打亮結合，加上濃密光澤的新款唇膏，輕鬆打造自然亮澤、不突兀的妝調。