閨密好去處2024｜銅鑼灣/太子/尖沙咀必去！5大周末工作坊、展覽

閨密好去處2024｜來到暑期的月份，香港都會舉行多個活動，讓大家相約好姊妹聚會和打卡。今個夏天，各個地方都換上漂亮和有趣的佈置，以下為大家整理2024年的夏日好去處，不妨趁周末與閨密和親友一起打卡，為大家的友誼留下深刻和美好的回憶。



閨密好去處2024｜夏日推薦1. 銅鑼灣「Out of Colours 訂製個人化唇膏工作坊」

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相信女生們必備的化妝品，都會離不開唇膏，還會愈買愈多。若想有獨一無二和適合自己的唇膏色調，不妨自行調配！位於銅鑼灣的Out of Colours，提供一系列安全無毒的健康彩妝，並設色彩專家在旁講解和協助，助大家瞭解更多唇膏的成分，並親製出專屬唇膏。這個活動亦適合好姊妹們一起參與，製出大家獨有的「友誼色調」。

閨密好去處2024｜銅鑼灣「Out of Colours 訂製個人化唇膏工作坊」(張旭珠攝)

閨密好去處2024｜夏日推薦2. 太子Beanbeantiful「串珠放題／毛公仔工作坊」

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放假當然要給自己一個寧靜空間，好好沉澱和放鬆，而做小手作便是個不錯的選擇，既可以發揮創意，清空日常煩惱，同時親製出實用的小物，實在一舉兩得。Beanbeantiful提供一個串珠放題的空間，讓大家可以自行選擇和設計，認真投入製作飾品，此外亦有製作毛公仔的工作坊，不需針線縫紉，做法簡單易明，非常適合朋友們互相送給對方，而且現時還有chiikawa的毛公仔選擇，大家不妨試試。

閨密好去處2024｜夏日推薦2. 太子Beanbeantiful「串珠放題／毛公仔工作坊」(張旭珠攝)

閨密好去處2024｜夏日推薦3. 尖沙咀《名偵探柯南互動展》

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放假的真相只有一個，便是與好姊妹們一起盡興，並留下美好的回憶！相信《名偵探柯南》都是不少人的童年回憶，而且每年夏天都會推出一部新的懸疑電視，讓大家破案和看戲後討論。繼日本和台灣大受歡迎，香港亦舉辨《名偵探柯南》 劇場版互動展，重現7個劇場版故事中的經典場景和角色，讓粉絲從不同角度感受每個名場面。

閨密好去處2024｜夏日推薦3. 尖沙咀《名偵探柯南互動展》 (01空間)

閨密好去處2024｜夏日推薦4. 元朗錦田低碳農莊菠蘿園「親親羊駝+菠蘿食物製作班」

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記者發現編輯部同事每次出遊，都愛到動物園餵動物，因此趁放假與好友們一起餵羊駝，或許也會感到度假的閒適和放鬆氛圍。菠蘿園設有暑期優惠，預購套票不僅可享菠蘿雪條和紀念品，還可以走進欄內親親羊駝，向牠們餵飼料，過程非常療癒！此外，園內亦設多個遊戲設施和觀光點，讓大家可以暢玩一整天。

閨密好去處2024｜元朗錦田低碳農莊菠蘿園「親親羊駝+菠蘿食物製作班」(01空間)

閨密好去處2024｜夏日推薦5. 「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展首站

相信對於想周遊列國、到處遊歷的人，都會想擁有一道通往任何地方的隨意門，而現時竟然出現在多區！由7月9日起至8月8日，多個鬧市和旅遊景點將會有道逾2米高、原尺寸的「隨意門」，而且各有不同特色，讓人探秘遨遊香港，同時與門框打卡的話，更可換取限量紀念品，大家不妨與好友們，鬥快走遍所有打卡點吧！