母親節好去處2024｜寵媽必備10+慶祝活動 美饌、按摩SPA、工作坊

【母親節活動2024/母親節好去處2024】想與媽媽渡過一個難忘的母親節，除了大餐盛宴外，讓媽媽當一回孩子，帶她去體驗新鮮事宜，享受一整日的陪伴，就像回到兒時，角色轉換，今次到你給予媽媽獨家偏愛。



母親節好去處2024【1】：日本 NAKED FLOWERS 花舞光影展香港站

獨家套票優惠

提到光影打卡，除了去澳門的Teamlab 外，香港亦有一個新展覽！日本知名光影創意公司NAKED, INC. 的花卉展覽首度來港，展覽打造出超越現實的魔幻花朵之境，以視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、以至味覺等分成 8 大展區，帶來沉浸式的五感體驗。

母親節好去處2024｜「NAKED FLOWERS 花舞光影展」香港站

展覽日期：2024年4月27日至10月27日

展覽時間：上午11時至晚上10時，最後入場時間為晚上9時

展覽地址：尖沙嘴廣東道2A號「1881」G17B號舖及地庫



母親節好去處2024【2】：永利皇宮「Illuminarium 幻影空間」《交響綺旅》

如果對古典樂有興趣，永利皇宮將光影動畫影像結合世界殿堂級大師，的古典作品，打造出沉浸式逼真的感官盛宴。透過絢麗旖旎的光影、旋律跌宕，大家可以在國際知名指揮家 Geoffrey Pope 和洛杉磯愛樂樂團演奏的 11 首曠世古典傑作中，一邊打卡一邊感受三個不同篇章的光影樂舞。

母親節好去處2024：永利皇宮「Illuminarium 幻影空間」《交響綺旅》(永利皇宮)

母親節好去處2024｜永利皇宮「Illuminarium 幻影空間」《交響綺旅》

展覽地址：永利皇宮「Illuminarium幻影空間」

開放時間：星期二至星期日下午6時30分至晚上8時45分



母親節好去處2024【3】：豐盛美饌 犒勞辛勤媽媽

5月12日就是一年一度的母親節，除了可以準備一份實用又貼心的禮物外，母親節大餐亦不少得！這次《01女生》為大家集合了多款母親節餐飲，讓大家可以準備最好予媽媽。

母親節好去處2024【4】：CP值極高 瑞典式按摩

即使工作再忙碌，都需要預留時間好好休息，照顧心靈及身體健康。想暫時遠離煩囂都市，位處大嶼山、擁有一覽無遺山海景的香港東涌世茂喜來登酒店(Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel)會是你避世之選。酒店水療中心「喜 ‧ 源」更推出母親節限時優惠，以獨家65折享受指定按摩療程，CP值極高！

香港按摩推薦｜東涌世茂喜來登酒店：母親節限時65折歎香薰按摩

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母親節好去處2024【5】：LifeLike「Be Kind to Nature」迪士尼期間限定店

喜愛經典迪士尼角色不能錯過！為了響應世界地球日、綠色環保的主題，唐老鴨、黛西及鋼牙與大鼻等角色已在MOKO新世紀廣場中庭，除了化身成小清新打卡裝置，更帶來全新日常生活必需的環保產品。

母親節好去處2024｜LifeLike「Be Kind to Nature」迪士尼期間限定店

展覽地址：MOKO新世紀廣場中庭

開放時間：即日起至5月12日



母親節好去處2024【6】：《香江繁花》旗袍下午茶

85折優惠 包旗袍試穿打卡體驗

舊香港時光美好而摩登，想與媽媽重溫青春年華，不妨參與一場跨越時代的香江繁花晚宴，以旗袍與下午茶好好的打卡放鬆。

母親節好去處2024｜Meta Stages 十八夢《香江繁花》旗袍下午茶

地址：Meta Stages 十八夢 銅鑼灣V POINT 6樓

開放時間：2024年4月15日(一) 至 2024年5月31日(五)

用餐時間：14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00



母親節好去處2024【7】： 長洲戲院 多元文化區

獨家優惠低至56折

普遍人對於長洲的觀感，不是長洲美食大魚蛋、糯米糍等，就是人山人海的長洲飄色、搶包山，但其實長洲薀含的歷史文化比我們認知來得深遠。而經活化後的長洲戲院，集教育、保育、社區、創新體驗於一身，當中具有4大主題空間：「長洲文化館」、「啞鈴資訊中心」、「1931影棚」、「銀幕大笪地」。

場內提供多樣化的體驗，例如：平安包工作坊、模擬考古發掘工作坊、瓦當拓印工作坊、鑽木取火工作坊、1931電影拍攝體驗以及臉譜繪畫工作坊，大家可以盡情感受長洲本土及中華文化。

母親節好去處2024【8】：Jo Malone London 鏡中花工作坊

想與媽媽來一個文靜的活動，朗豪坊與人氣高級調香品牌 Jo Malone London將合辦母親節慶祝活動：鏡中花工作坊，讓各位愛美之人探索自己最鍾愛的花香與美感，兩人一起浪漫調香，留下美好回憶。完成工作坊後，更可享有多款驚喜禮遇！

母親節好去處2024｜Jo Malone London 鏡中花工作坊

日期：2024年5月11日

時間：12:00 – 13:15 / 13:30 – 14:45 / 15:00 – 16:15（每節1小時15分鐘）

地點：朗豪坊辦公大樓5樓Eaton Club Office Lobby Lounge



母親節好去處2024【9】：親民價錢 泰式按摩風情

想要好好放鬆身心，首當其衝必定是SPA按摩！除了酒店渡假式體驗外，親民小店亦有不少驚喜，能夠體驗不同風格與感覺，暫時放下家庭、工作與生活的煩瑣與壓力。若然你對泰式按摩有興趣，位於太子花墟的百虎巡按，由專業泰國按摩師主理，一定能夠滿足你需要，讓你身處香港亦感覺到泰國風情。

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母親節好去處2024【10】：有機菠蘿園

獨家53折親子套票

喜愛小動物，想近距離接觸、餵飼，又不想只到普通的動物餐廳？不妨到錦田有機薈低碳農莊菠蘿園，近距離接觸、親手餵飼羊駝吧！園中更設有不同景區，大家可以與不同場景、裝置打卡、觀賞植物同時滿足與動物親近的感覺。

母親節好去處2024｜有機菠蘿園

地點：新界元朗錦田錦河路四排石村（西鐵錦上路站A出口，步行約三分鐘）



母親節好去處2024【11】：「ion water五感遊歷之旅」工作坊

想在繁忙的生活中抽空休息，聲療會是一個不錯的選擇，伸展肌肉同時紓解壓力，特別能夠幫助有過痛症、壓力大的人士。工作坊由ion water與Harmonise Yoga Studio攜手打造，先由瑜伽呼吸法與伸展練習開始，再以水晶缽聲頻浴，洗滌心靈同時令身心好好休息。

母親節好去處2024｜「ion water五感遊歷之旅」工作坊

地點：火炭坳背灣街33-35號世紀工業中心7樓N室Harmonise Yoga Studio

時間：2024年5月15日(三) 上午11時至下午12時30分

費用：HK$390/1人

