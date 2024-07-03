海外婚禮必讀!婚禮統籌師拆解旅行結婚迷思 附籌備步驟/貼士一覽

【海外婚禮/旅行結婚】近年愈來愈多準新人喜歡到海外舉辦婚禮，有些準新人亦會邀請至親好友一起飛到外地出席證婚或婚禮，將婚禮變成輕鬆聚會。到底海外婚禮有何需要注意？海外婚禮熱門地點又有哪些？《01女生》找來資深婚禮統籌師 Olivia Cheng ，和大家分享舉辦海外婚禮的注意事項、籌備步驟等小貼士，正統籌海外婚禮的你必睇。



雖然結婚只是一天，但背後卻有各種瑣碎事，特別是籌備海外婚禮，要準備的事卻不少。Olivia 建議大家在準備之前，先問自己及另一半以下問題：

1) 我最喜愛的海外婚禮國家？

2) 我最喜愛的婚禮場地？

3) 夢想海外婚禮形式？

4) 海外舉行婚禮的預算？

5) 不同國家的簽證問題？

6) 如邀請家人朋友一同前往，是否包所有人機票酒店？

7) 證婚後宴會問題?



3大海外婚禮熱門地點推介

海外婚禮熱門地點推介1. 沖繩



屬熱帶海洋氣候，擁有美麗的島嶼、珊瑚礁和沙灘，深受自駕遊旅行人士的喜愛。大部份酒店或海邊設有特色小教堂或證婚場地。由於近年日元見低位，不少準新人選沖繩作婚禮地點。

海外婚禮熱門地點推介2. 峇里島



熱帶氣候全年平均溫度約為攝氏28度，全年有兩個季節(乾季：五至十一月，雨季；十二月至四月)，而大部份酒店或Villa均設有特色證婚場地。

海外婚禮熱門地點推介3. 關島



位於西太平洋上，是美國屬土，是密克羅尼亞群島中最大的島嶼，氣候溫和，大部份酒店或海邊設有特色的小教堂。

拆解常見海外婚禮迷思

海外婚禮迷思｜1. 如何決定婚禮地點？

可以從蜜月地點、出席人數、註冊地點、機票、酒店、假期的日數、預算等，來選擇決定婚禮地點。

另外，亦可以按照自己的喜好而定，喜歡純潔莊嚴感覺，可以選擇教堂；綠色清新感覺，可選草地；想要無拘無束感覺，可選沙灘；增添婚禮的溫馨浪漫感覺，可選沙灘。

海外婚禮迷思｜2. 海外婚禮費用？

普遍而言，教堂象徵式基本證婚服務只需幾萬元便可。當中包括租用證婚場地、佈置、工作人員、攝影、化妝、婚紗和禮服及象徵式婚禮。

而草地、沙灘、池邊象徵式婚禮，大約需時一天，包括基本婚禮儀式、程序、宴會等。建議聘請當地婚禮統籌師統籌，婚禮費用大約是十萬元至幾十萬不等。

海外婚禮迷思｜3. 海外婚禮具法律效力？

具法律效力註冊代表獲當地承認及香港法律保障，毋須回港再註冊，需要將合法註冊文件交到香港入境處更新婚姻狀況。

具法律效力以宗教儀式進行註冊，新人其中一方或雙方是教徒 (視乎不同國家而定)，並在當地教堂行禮，通常可獲當地政府承認及香港法律保障，毋須回港再註冊，需要將合法註冊文件交到香港入境處更新婚姻狀況。

海外婚禮籌備步驟

在海外舉行婚禮，最理想12-15個月前做準備。

(01製圖）

海外婚禮小提醒

海外婚禮貼士｜1. 找有信譽的婚禮統籌公司

由一間有信譽、信心保障的婚禮統籌公司為你打點，可以一條龍提供海外證婚場地、新娘婚紗、新郎禮服、製作相簿等服務，可以減省時間及金錢去籌備其他事宜。

海外婚禮貼士｜2. 要問清楚收費

除了海外婚禮套餐訂明的基本收費外，通常當地旺季、公眾假期及星期六日舉行婚禮都設附加費。海外教堂婚禮一般不包括錄影服務，及其他親友化妝髮型設計。如需加化妝，教堂需要另外安排一間化妝房，或需收取額外費用。

有部份教堂會要求，公眾假期及星期六日舉行婚禮時必須加購宴會。如果想證婚後，於教堂加購餐宴會服務，要了解清楚租場費用、佈置及餐飲費用。

海外婚禮貼士｜3. 必須合法註冊

不少海外婚禮套餐包括象徵式的結婚證書，但並不具法律效力。因此，回港後必須找在一個輕婚禮場地，或到律師樓、婚姻註冊處簽名註冊。若需要做當地合法註冊，必須由專業婚禮代辦公司協助，服務費約數千元。

海外婚禮貼士｜4. 了解極端天氣安排

一般而言，海外婚禮如出現一般天氣問題及突發情況，出示證明文件可以免費改期。因此，準新人要了解海外婚禮改期的條款及細節。

海外婚禮貼士｜5. 親友洗費安排

不少新人都會發送電子請柬邀請親友出席，而親友們都會明白機票酒店自付，人情金額上討個好意頭即可。

海外婚禮貼士｜6. 行李一切從簡

如果有敬茶環節，長輩給予利是便可，亦不建議帶金器到海外。

海外婚禮貼士｜7. 為隨行工作人員申請工作證

準新人如擔心跟當地工作人員言語不通，引起誤會，而想帶自己的化妝師、攝影師一同前往，就要為他們安排機票、酒店、保險、膳食及申請合法工作證。建議可以找由香港人主理、於本地有合法工作證的海外婚禮服務公司。

海外婚禮貼士｜8. 慎重考慮風險

準新人如直接向當地海外婚禮服務公司購買服務，要注意交易未必受香港法例保障。如出現糾紛或結業等問題，追討過程會較複雜，因此需預先做風險評估。