7月片單11大推薦：重溫《玩轉腦朋友》、金荷娜 Rain上演禁忌之戀

【7月片單｜Disney+】踏入盛夏7月，每日不是燦爛的大太陽，就是滂沱大雨，讓不少人外出意欲大大降低，這時不妨可以約上親朋好友在家中聚餐和看電影，Disney+今個月就有不少電影和劇集全新上線。《01女生》就為大家集合多套適合與親朋好友一起觀影的影視作品，包括：《不日成婚2》 、《玩轉腦朋友》、《紅天鵝》等，大家可以參考一下這個片單。



Disney+7月片單1. 港產片《不日成婚2》 7月19日上線

電影《不日成婚2》講述佳母回港後讓阿佳(陳家樂 飾)和可怡(衛詩雅 飾)的生活多了重重關卡，令二人的感情也不知不覺踏入瓶頸期；灰熊(朱栢康 飾)如今已修心養性，但妻子珍妮(談善言 飾)卻漸漸對他失去「性趣」，七年的婚姻突響警號；而阿健(岑珈其 飾)與潔西卡(楊偲泳 飾)依然熱衷床上運動。縱使做足安全措施，也釀成了那0.01%的意外！

Disney+7月片單1. 港產片《不日成婚2》 7月19日上線（品牌提供）

Disney+7月片單2. 韓劇《紅天鵝》 7月3日上線

熱門韓劇《紅天鵝》講述吳婉秀(金荷娜 飾)與丈夫金容國(鄭糠雲 飾)在人前看來恩愛無比，是完美無瑕的一對，不過人後卻並非如此‧‧‧ 身為韓國頂級財閥的繼承人，金容國長期對吳完洙不忠。吳婉秀一直深知丈夫外遇，卻努力維繫着這段婚姻，直至新入職的神秘保鑣徐蹈允(鄭智薰 飾)擔當吳婉秀的貼身守衞之後，吳婉秀首次對於婚姻的「忠誠」感到動搖。

Disney+7月片單2. 韓劇《紅天鵝》 7月3日上線（品牌提供）

Disney+7月片單3. 日劇《七夕之國》 7月4日上線

日劇《七夕之國》講述一事無成的佛系大學生南丸洋二(細田佳央太 飾)發現自己擁有一項看似無用的技能—能夠在任何物件上打一個小洞的超能力。在朋友間被親切地稱呼為「南丸」的他，突然發現自己身處於一場可能毀滅世界的危機之中，而能拯救世界的正正就是他身上這看似「無用」的技能？

Disney+7月片單3. 日劇《七夕之國》 7月4日上線（品牌提供）

Disney+7月片單4. 港產片《爆裂點》 7月5日上線

電影《爆裂點》講述毒品調查科高級督察李振邦派出警方臥底江銘(陳偉霆 飾)滲入販毒集團希望能搗破首腦韓洋(譚俊彥 飾)，其間警隊與製毒集團之間不斷增添恩怨，令事情更顯複雜化。而在金三角供應毒品原料的膺秀(梁洛施 飾)亦到了香港，希望能夠作最後一次行動便收手，奈何女兒遇上意外，令阿邦以此要脅膺秀與警方合作，搗破毒販巢穴。

Disney+7月片單4. 港產片《爆裂點》 7月5日上線（品牌提供）

Disney+7月片單5. 美劇《橋下殺人事件》 7月10日上線

美劇《橋下殺人事件》改編自著名作家蕾貝卡高佛瑞的同名暢銷小說，故事講述1997年14歲的麗娜維克(維莉卡古普塔 飾)的真實故事。麗娜於一次參加朋友聚會後，從此不見蹤影。劇集將透過高佛瑞(芮莉克亞芙 飾)和當地警官(莉莉葛萊史東 飾)的視角，帶觀眾走進一群年輕女孩嫌疑犯的世界，尋找看似不可能為犯案者的兇手以及解開背隱藏的秘密。

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Disney+7月片單6. 電影《星光繼承者：公主反叛聯盟》7月12日上線

電影《星光繼承者：公主反叛聯盟》講述昔日的壞孩子烏瑪如今當上奧國預校的校長，她邀請了另一個壞孩子，也就是《愛麗絲夢遊仙境》蠻橫的紅心皇后的叛逆女兒「紅」來到學校就讀。紅心皇后向來對奧國懷恨在心，特別是灰姑娘，於是便藉著送女兒上學找機會復仇。當紅心皇后在奧國煽動政變，「紅」不得不與灰姑娘的完美主義女兒可蘿伊並肩作戰，穿越時空回到過去，想辦法逆轉那個讓紅心皇后走上邪惡之路的悲慘事件。

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Disney+7月片單7. 國家地理紀錄片系列《艾力克斯霍諾德的北極之巔》 7月3日上線

曾參與奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》、美國著名野外攀岩者艾力克斯霍諾德帶領一支探險隊前往格陵蘭島東部，將會於為期六週內首次攀登世界上從未被攀登的最高岩壁之一。但這不僅是一次單純的「攀岩之旅」。在冰川學家海蒂史韋斯特的幫助下，艾力克斯和團隊將一同調查氣候變化對北極偏遠地區冰川、冰蓋和峽灣的影響。

Disney+7月片單7. 國家地理紀錄片系列《艾力克斯霍諾德的北極之巔》 7月3日上線（品牌提供）

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