名牌背心｜夏日降溫兼時尚：Miu Miu型格短版工裝、Dior運動風

名牌背心推薦2024｜炎炎夏日，每次只要是在戶外活動就逃不過汗流浹背，穿得再好看也會變成難受，所以這種天氣就很適合多層次搭配，使造型在室內外都舒適。其中簡單的短版背心、工字背心、Bra Top等清爽上衣，就很適合成為夏日穿搭的一部分，這次《01女生》為大家集合了精緻的品牌背心，不論是單穿還是內搭都適合。



名牌背心推薦1｜Bottega Veneta Embroidered Cotton Tank Top €1400

想在夏日尋找清爽又好看的背心，Bottega Veneta的Embroidered Cotton Tank Top，就不能錯過了！這款背心是羅紋彈性棉布配上以手工刺繡串珠製成，與以往白色款不同，它是採用了更柔和的粉筆色（Chalk），細膩縫製上雙色藍紫花卉及水藍串珠，單穿已是引人注目的時尚單品！

名牌背心推薦1｜Bottega Veneta Embroidered Cotton Tank Top €1400（Bottega Veneta官網）

名牌背心推薦2｜Miu Miu 絲光斜紋布背心 HK$15,900

想要找與眾不同，展現自己獨特風格，Miu Miu的全新絲光斜紋布背心顛覆過往經典剪裁。背心採用源自鈕扣寬闊風琴袋等華實兼備的實用服飾元素，彈性衣襬為背心增添運動風格，襟前的刺繡標誌則注入獨特的嫵媚氣息。

名牌背心推薦2｜Miu Miu 絲光斜紋布背心 HK$15,900（Miu Miu官網）

名牌背心推薦3｜Loewe Cropped Anagram tank top in cotton HK$3,500

Loewe的背心一直是百搭之選，這款短版的Anagram tank top，在正面飾有經典的Anagram刺繡，簡約大方的設計。而面料則選擇了輕盈羅紋彈性棉質，於夏日穿著時也可保持透氣舒適，且剪裁完美貼合身體，可展現女生的優美身材曲線。

名牌背心推薦3｜Loewe Cropped Anagram tank top in cotton HK$3,500（Loewe官網）

名牌背心推薦4｜Dior Dioriviera 短版背心 HK$12,000

Dior的這款背心是Dioriviera限定系列設計之一，採用時尚剪裁設計，是打造夏日風格的不二之選。背心以海軍藍科技針織製造，配以無袖短版剪裁，正面飾有Christian Dior幸運星，領口綴以拉鏈開合，展現運動服飾風格。

名牌背心推薦4｜Dior Dioriviera 短版背心 HK$12,000（Dior官網）

名牌背心推薦5｜CELINE 棉質平紋針織刺繡TRIOMPHE背心 HK$6,700

CELINE的棉質背心，簡直是夏日必備小背心。剪裁是很經典的吊帶背心，但於肩帶及領口綴以亮片刺繡，配以短款設計，不論是內搭還是單穿都很適合。此外，背心正面還飾有TRIOMPHE亮片刺繡，展現出優雅又獨特的氣息。