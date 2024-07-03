Cap帽｜$690起入手名牌棒球帽：CELINE時尚精緻、MIU MIU與眾不同

【Cap帽｜名牌棒球帽】一年四季最好搭配的單品，可說是棒球帽，當讓穿搭添上一頂棒球帽，不僅有著修飾臉型效果，還讓造型變成隨性慵懶！而且棒球帽的款式，由以往帆布材質，到現在紛紛推出不同布料製成，外型也更多選擇，使不同臉型和喜好的女生都能入手。這次《01女生》為大家精選了多款時尚感十足的名牌棒球帽，在入手時不紡可以參考一下。



名牌棒球帽推薦1. CELINE TRIOMPHE BASEBALL CAP IN DENIM UNION WASH DARK UNION WASH HK$5,700

以牛仔為棒球帽布料也是近來很熱門的款式，CELINE的牛仔布棒球帽，以100%純棉製成，再於日本進行編織和染色製成牛仔材質。棒球帽是以六角形設計，正面飾有品牌標誌性的LOGO，配上刷色牛仔帽身，充滿小細節，很適合隨性街頭穿搭。

名牌棒球帽推薦1. CELINE TRIOMPHE BASEBALL CAP IN DENIM UNION WASH DARK UNION WASH HK$5,700（CELINE）

名牌棒球帽推薦2. Polo Ralph Lauren Cotton Chino Ball Cap HK$690

Polo Ralph Lauren的棒球帽是不少人入門的首選，時尚又富品牌經典元素，棒球帽正面帶有品牌標誌性的小馬刺繡，背面又繡有「Polo」字樣，而帽子是採用Better Cotton™ 斜紋布製成，配戴舒適。此外，這款棒球帽目前在官網推出了16款配色，是不同顏色的小馬刺繡配上各種色調的帽子，大家都可根據自己的日常穿搭和喜好選擇。

名牌棒球帽推薦2. Polo Ralph Lauren Cotton Chino Ball Cap HK$690（Polo Ralph Lauren）

名牌棒球帽推薦3. Saint Laurent 燈芯絨復古帽 HK$4,000

Saint Laurent的棒球帽，是採用燈芯絨製作而成，款式獨特與眾不同，此外帽型設計是富復古風，可使整體造型更添特色。這款棒球帽是以六鑲片製成，正面飾有SAINT LAURENT刺繡，邊緣襯以羅緞緞帶，而背面則設有可調節套作穿式開合，整體設計時尚又貼心。

名牌棒球帽推薦3. Saint Laurent 燈芯絨復古帽 HK$4,000（Saint Laurent）

名牌棒球帽推薦4. FENDI 米色皮革棒球帽 HK$6,500

FENDI 米色皮革棒球帽帶有半堅固帽舌，選用純小牛皮製作而成，在選材上已是很特別。棒球帽更配上柔和淡雅的米色，正面綴有FENDI Roma字樣，使原本是運動風的棒球帽多了一分優雅，可搭配在各種造型中。

名牌棒球帽推薦4. FENDI 米色皮革棒球帽 HK$6,500（FENDI）

名牌棒球帽推薦5. MIU MIU 牛仔棒球帽 HK$5,100

MIU MIU 牛仔棒球帽採用洗水牛仔布面料，帽舌和帽子邊緣更做出了刷破和做舊設計，而帽子整體顏色還故意做成不均勻的染色。此外正面還飾有品牌標誌的刺繡，同樣使成刷破，使帽子不僅富復古感，還很有率性的感覺，很適合搭配街頭或簡約的造型穿搭。MIU MIU牛仔棒球帽目前共推出3色，分別是藍色、粉紅色和白色。

名牌棒球帽推薦5. MIU MIU 牛仔棒球帽 HK$5,100（MIU MIU）

名牌棒球帽推薦6. Balenciaga LOGO CAP IN LEAD/BLACK HK$3,400

喜歡簡單百搭款式的話，可以選擇Balenciaga的棒球帽，它採用了經典棒球帽形狀，正面繡有品牌英文標誌，以及明線細節，時尚又修飾臉形。此外棒球帽選用了棉布材料製成，背面帶有可調式鉤環貼片，方便調節帽圍大小，非常貼心。