結婚金器｜四飾金、五飾金是甚麼？附揀金豬牌/龍鳳鈪金器貼士

【婚嫁金飾/結婚金器】在中式傳統婚禮上，男家、女家和其他長輩好友都會為新娘送贈金器，讓新娘風風光光出嫁之外，更是表達祝福的一種。到底男家應該如何揀選金器給新娘？揀選龍鳳鈪、金豬牌時，有何要注意？而新娘的嫁妝，奶奶又可不可以動用或沒收呢？《01女生》邀請到金器達人Hody，和大家分享一一拆解揀選結婚金器注意事項及迷思，準新人必睇!



過大禮必備：四飾金、五飾金

在過大禮時，男家父母贈予新娘的金器會合稱為「四飾金」或「五飾金」，當中包括：足金豬牌頸鏈、龍鳳鈪、手鏈、耳環和戒指。

四飾金 (圖片由受訪者提供)

如何揀選金豬牌？

「金豬牌」寓意百子千孫、年生貴子，取其盼望媳婦早日添丁之意。一般而言，金豬牌都是一隻大豬配一排5隻的小豬，合共6隻金豬，既有代代相傳及兒孫滿堂的好意頭，亦有六六無窮之意。以下為揀選金豬牌的3大貼士。

金豬牌 (圖片由受訪者提供)

揀選金豬牌貼士｜1. 意義和款式

近年不少新人都喜歡選擇層層金豬牌，主要由三至五層不同層數組合而成。每一層代表一代人，最大的金豬代表最高輩份。三層豬牌名為「四代同堂」，全條頸鏈合共8至9隻豬豬，取其「發」的讀音，有富貴及婚姻長久之意。至於五層金豬牌，稱為「五世其昌」，意指五代人都昌盛顯赫。

揀選金豬牌貼士｜2. 新娘身型

個子嬌小的新娘，適合佩帶一隻大金豬配一排小豬的足金豬牌，更添精緻。而身材高挑的新娘，佩戴層層豬牌更能突顯其線條美。

揀選金豬牌貼士｜3. 裙褂顏色

中式裙褂常以典雅的紅、藍、綠色為主調，搭配金、銀等金屬色，營造富有東方韻味的感覺。因此，裙褂細緻位越多，便應揀選較簡潔設計的金豬牌，反之亦然。

男家如何揀選龍鳳鈪？

龍鳳鈪 (圖片由受訪者提供)

眾所周知，龍鳳鈪有龍鳳呈祥之意，是不可或缺的婚嫁金飾。當中最大氣、最經典傳統的「九龍金鐲」，鈪上雕有九條金龍，九與「久」同音，有長長久久、吉祥圓滿之意。由於金鈪只有龍沒有鳳，所以此婚嫁首飾更為男家垂青。

另外，有豬寶寶設計元素的龍鳳鈪成為大熱，其活潑可愛、圓潤飽滿的造型更是深得長輩歡心。精湛手工配上立體浮雕設計，戴上手甚有睇頭。

結婚金器迷思：奶奶可以沒收新娘嫁妝？

「嫁妝」是指新娘結婚時，從娘家帶到夫家的財物或物品。這些財物可以包括金錢、珠寶、家具、衣物、甚至土地或房產等，主要是新娘婚後自用的「私己錢」。

某程度上，嫁妝的數量和價值也反映家庭經濟狀況和社會地位。由此可見，嫁妝是屬於新娘的私人財產，所以任何人未經新娘同意都不能動用或沒收。

(資料圖片獲金器達人Hody授權轉載。)