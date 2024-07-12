中環沉浸式藝術打卡推薦：周大福巨型「福」字裝置、韓式自拍館

【中環好去處/中環打卡推薦2024】中環街市經活化翻新後，除齊集特色美食、本地品牌店舖及文創小店外，更不時舉辦藝術展覽活動，讓大眾體驗藝術文化，從中釋放壓力、放鬆身心。適逢周大福珠寶集團95周年慶典，由7月12日至7月20日在中環街市地下中庭，展出以「福」字為題的藝術裝置及打卡位，讓大家沉浸式體驗東方美學之餘，更可與身邊摯親分享，傳遞幸福。



傳遞祝福 延續95周年慶典

周大福珠寶集團今年踏入95周年誌慶，將開展轉型之旅重新定義品牌形象。繼4月推出傳福系列珠寶（CTF Rouge Collection）後，今次決定活現「福」字意涵，中環街市以《Rouge The City》為題的展覽特設「福」字的藝術裝置，讓大家一同探索文化傳承與當代精髓的融合。希望透過與藝術裝置的互動體驗，連結人與人之間的情感，將幸運和祝福送給身邊人。

周大福《Rouge The City》藝術裝置 (品牌提供)

必影打卡位｜1. 巨型「福」字空中裝置

自古以來，「福」字代表吉祥與幸運，紅色則象徵喜慶、熱情。是次藝術活動亮點之一的巨型「福」字藝術裝置，採用「周大福紅」色為主色，設計靈感源自傳福系列中的紅調及象徵吉祥的「福」字，延續品牌系列特色。

巨型「福」字半懸於中庭之中，其形態貫徹中式花格窗建築美學。站在不同樓層以多角度觀賞，都可看見極具趣味、變化多端，充滿幾何設計的「福」字。

必影打卡位｜1. 巨型「福」字空中裝置 (品牌提供)

必影打卡位｜2. 韓式自拍館

近年Y2K風盛行，香港亦掀起一股韓式自拍館熱潮，即影即有的「人生四格圖」更大受歡迎。自拍館外觀同樣沿用紅調及「福」字幾何設計，內部採用「周大福紅」為背景，更設有俯瞰鏡頭，大家可以盡情對鏡自拍，自製專屬人生四格。

創意AR拍照體驗 傳遞幸福

除沉浸式體驗藝術文化之外，AR拍照體驗更是一大趨勢。大家遊覽過後，可以用電話或電子裝置掃瞄現場的二維碼 （QR Code），按指示使用特設的擴增實境（Augmented Reality）濾鏡，站在半懸的藝術裝置下方拍照，與身邊人開心Share，傳遞美好祝福。完成後，即可登記到指定分店換領周大福 X PANTONE 限量禮品。

AR拍照體驗 (品牌提供)

周大福 X PANTONE 限量禮品 讓幸福綿延不絕

周大福 X PANTONE 限量禮品 (品牌提供)

全球色彩研究權威PANTONE每年都會推出新色調，除了是年度色彩指標，更多的是為大家帶來新希望及新生力量。適逢周大福創立95周年，品牌與PANTONE合作推出最具代表性的紅色專屬PANTONE「周大福紅」（Chow Tai Fook Timeless Red）色票，傳承東方美學的魅力。

周大福《Rouge The City》藝術裝置展出詳情：



日期：2024年7月12日至7月20日

時間：早上11時至下午7時

地點：香港中環皇后大道中93號中環街市地下中庭

