新西蘭旅遊｜新西蘭自駕遊攻略：租車保險/證件/流程 附路線推薦

【新西蘭旅遊/新西蘭自由行】自駕遊是近年受歡迎的旅遊方式之一，當中最令人著迷的地方，就是可以自定路線，按自己節奏而行，同時可享受在公路上風馳電掣的暢快。新西蘭公路建設完善，加上如詩如畫的風景，絕對是自駕遊的最佳地方。今次《01女生》就會和大家一同自駕遊新西蘭，亦會分享自駕遊租車貼士及注意事項，更會為自駕遊新手推介簡易路線。立即去片睇《Comvita™️麥蘆卡蜂蜜呈獻：自駕遊新西蘭 Vlog2 》！



規劃公路旅行！新手必睇新西蘭自駕遊攻略

新西蘭地廣人稀，想細看新西蘭美景、沉浸式體驗地風地人情，自駕遊是個最方便的選擇。剛步出奧克蘭機場，大家會見到多間海外租車公司可供選擇，如AVIS、Budget、Hertz、Thrifty及Europcar等。

新西蘭自駕遊攻略｜1. 選車貼士

不少人在租車時會煩惱該租甚麼類型的車輛，一般建議選擇車齡少於1年的運動型多用途車（SUV)或旅行車。因為車身高，具備較好的駕駛視野，加上車內空間較大，比房車更實用。

新西蘭自駕遊攻略｜2. 揀選汽車保險貼士

在享受外國自駕遊的駕駛快感時，都需要保障自己、同行親友及其他道路使用者安全。因此，購買一份完善的自駕遊保險絕對是重中之中。建議大家在租車時，清楚了解租車套餐是否包括保險費，當中包括租車自負額（墊底費）、盜竊險、車輛碰撞免責險及第三者意外保險等。假如是「全保」的話，保費可能較高，但保障範圍就更廣。

記者今次選擇在海外租車公司AVIS租車，所有出租車輛的車齡均在1年內。（張旭珠攝）

在購買租車套餐時，記者選擇了中型的Mitsubishi Outlander新車加「全保」，剛巧遇上「５天送１天」的租車優惠，總費用為HK$2076.59，性價比高！

新西蘭自駕遊攻略｜3. 新西蘭自駕必備證件

必備證件1. 國際駕駛執照（國際車牌）

新西蘭租車自駕必須帶備國際駕駛執照，牌照在簽發後一年內有效，期間可多次使用。另外，租車時職員或會要求出示護照，確認駕駛者身份。

必備證件2. 香港正式駕駛執照

除國際駕駛執照之外，亦需要帶備有效的香港正式駕駛執照。

必備證件3. 信用卡

在網上預約租車時，都會以信用卡付款。因此，必須攜帶同一張信用卡，以便確認。另外，可多帶幾張信用卡，以備不時之需。

必備證件4. 申請信用卡 PIN Code 密碼

當使用新西蘭的自助加油站、收費隧道或公路時，有機會要求旅客輸入PIN 密碼付款。

新西蘭自駕遊攻略｜4. 新西蘭自駕取車前檢查

在租車公司櫃台取得車匙後，建議出發前花10分鐘檢查車輛狀況。檢查重點包括：車輛外觀、車軚、車頭燈、冷氣及剎車系統，確保車輛功能運作正常、狀態良好。同時，拍攝影片及照片作紀錄，避免歸還車輛時有任何爭拗。

新西蘭自駕遊攻略｜5. 使用自助加油站

平日在香港駕車時，到油站入油都由職員操作。而新西蘭大部分加油站是採用自助加油模式，大家需要按照指示先插入信用卡，當顯示「授權成功」後，即代表成功付款，可以拿油槍加油，待加油流程完畢後記得取回信用卡。

溫馨提示大家，部分加油站可能會要求旅客輸入 PIN 密碼；在歸還車輛前，記得為車輛加滿油。

新西蘭自駕遊攻略｜6. 繳交過路費

其實新西蘭絕大部份公路都不收任何過路費，但北島有三條路段是例外。分別為「Northern Gateway Toll Road」、「Tauranga Eastern Link Toll Road」及「Tauranga Eastern Link Toll Road」。收費方面，以中小型汽車為例，費用一般約 NZD$1.9-NZD$2.4（約HK$9.06-HK$11.5）。

看到這個藍牌，即表示車輛將駛入收費公路。（張旭珠攝）

由於路段不設收費站，所以繳交過路費有2個方法。第一，經過該路段後，可自行上網到新西蘭交通部官網繳費，只需輸入車牌號碼及信用卡資料即可。第二，可以去政府指定收費油站付款，但需額外繳交NZD$1.2 手續費（約HK$5.72）。

溫馨提示大家，必須在行駛後的5天內完成繳費，否則會收到繳費通知，亦需額外繳交NZD$4.9手續費（約HK$23）。

新西蘭自駕遊攻略｜7. 交通規則

交通規則1. 留意法定速限

雖然新西蘭和香港一樣都是右軚駕駛，但在陌生環境下駕駛必須小心為上。公路最高限速為100 公里/小時，而市區最高限速為50 公里/小時。即使只超速 5公里/小時，都一樣會被警察截停及罰款。

交通規則2. 必須繫上安全帶

不論是駕駛者、前後排乘客，都必須時刻繫上安全帶，而兒童乘客必須使用具保護性的兒童安全裝置 (兒童安全座椅) 。

交通規則3. 停車禮讓路人/羊群

在新西蘭自駕，如果遇上行人安全並合法地過馬路，必須停車禮讓。另外，如在郊外駕駛時遇上動物群過馬路，不可按鳴喇叭，並且要停車禮讓。

交通規則4. 留意交通號誌

建議大家及早了解新西蘭的交通號誌，特別是雙排直式紅綠燈號誌、迴旋處方向、單程線等。

交通規則5. 冬季安全措施

冬季自駕遊時，早晚駕駛都要開車頭燈，亦必須帶上雪地防滑鏈。當經過雲霧路段、濕地、湖泊周圍附近時，小心留意暗冰位置。

新西蘭與香港一樣為右軚駕駛，加上新西蘭公路建設完善，網絡發達，大部路段接受Google Map也很暢順，所以香港人自駕新西蘭也不難適應。此外，自駕最大好處是可隨自己節奏去旅行，靈活安排行程，以下推薦兩條北島熱門自駕路線，助大家計劃行程更得心應手。

新西蘭自駕遊路線推薦

不少人自駕遊新西蘭，都會由北島自駕到南島。不過如果你和記者一樣，時間有限行程緊湊的話，可出發到羅托魯瓦 (Rotorua)及馬塔卡納 (Matakana) ，遊覽名勝景點。

(www.newzealand.com)

新西蘭自駕遊路線推薦1. 奧克蘭 > 瑪塔瑪塔 > 羅托魯瓦>奧克蘭（３日２日來回）

從奧克蘭(Auckland)出發，前往羅托魯瓦 (Rotorua) 約需3小時車程，途中可去瑪塔瑪塔小鎮 （Matamata），遊覽《魔戒》及《哈比人》系列電影的拍攝地。第二天，可去羅托魯瓦的懷奧塔普地熱世界 (Wai-O-Tapu Thermal Wonderland)，探索天然彩色溫泉、泥漿池，及諾克斯女士間歇泉（Lady Knox Geyser）。

新西蘭自駕遊路線推薦2. 奧克蘭 >馬塔卡納>奧克蘭（即日來回）

從奧克蘭(Auckland)出發，前往馬塔卡納 (Matakana) 約需1.5小時車程。值得一提的是，這裡每逢週末都會舉行農夫市集Matakana Farmers Market，既可品嚐地道小食，亦可以入手一系列當地出產的產品。想體驗酒莊品酒的話，可以前往Brick Bay Winery，品嚐美酒佳餚之餘，亦可觀賞藝術雕塑。