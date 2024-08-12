言語最犀利4個毒舌星座　雙子一針見血句句封喉　氣昏對方都不管

這幾個星座的嘴，都是吃過見手青（編按：毒蘑菇）的吧！



這4大星座講話毒舌起來，句句吐槽隨時令你體無完膚！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大最言語犀利的毒舌星座（《Legal High》劇照；01製圖）

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1. 處女座

如果處女座能閉上嘴，招黑榜上從此不會再有他的傳説。可誰能阻止他嘴巴一直講話呢，於是在毒舌的路上他一騎絕塵，獨孤求敗。

這件事，受罪的只有被言語攻擊的那個。作為旁觀者，誰不愛看人類高質量吐槽大會呢，聽那酣暢淋漓無懈可擊的輸出可太爽了！

2. 雙子座

如果講話能殺人，雙子應該被判處無期徒刑吧，不知身上背了多少條命了。

他平時挺八面玲瓏，但有意無意刁難別人時可不會考慮造成的殺傷性多大，因為在語言的藝術上佔領高地就是他最想要的。至於有人被自己氣昏過去，他可不負責。

同場加映：12星座沒有哪些缺點就可堪稱完美？雙子言多必失、處女要放下執著（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. 天蠍座

如果沉默的天蠍突然開始針對你，那就做好脱層皮的準備吧。

他絕對不鳴則已，一鳴驚人，知道是痛點反而要狠狠戳下去。而他這樣的表達，就已經做好了撕破臉的準備，踩死對方就是唯一的目標。

4. 白羊座｜牡羊座

功夫唯快不破，白羊深諳其奧秘。你想要打斷他的吐槽，就像企圖在密不透風的牆裏插入一根針。

他語言的密集程度，可直接造成對敵人的降維打擊。不管有沒有道理，邏輯通順不通順，反正你還在思考怎麼回應他的上一句呢，他就又講上無數句了！

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