12星座專屬讀心術：獅子觀察力強挑通眼眉、處女分析透徹儼如FBI

讀心術在中國古代被稱為觀人術，也就是人們常說的，「聽其言、觀其行、察其心」，從外至內。 現在科學對讀心術的認定，是基於心理學的發展，尤其是微表情心理學......



束一個馬尾 束起所有傷悲 不許有後悔 在我眼前亂飛

女生的柔美 只有自信能給 這秒鐘不想愛也不想誰

將照片撕毀 以為就會OK 為何有淚水 鑽進我枕頭內

上天愛搗鬼 愛將我給連累 下雨時不能吃也不能睡

是與非的對壘 愛得我好氣餒 好疲憊 可惡的是道別的嘴 說的誓言在我耳邊縈迴

——《讀心術》卓文萱

「讀心術」據說是吉卜賽人祖傳的看家本領，它是通過數字演算來感應到人們內心深處的想法。但別覺得讀心術有多麼遙不可及，其實對於十二星座來說，每一個星座都有其特有的讀心術，但因為十二星座的性格不同，所以具備的「讀心術」也不同.

想要知道自己具備什麼「讀心術」嗎？那就一起來看一下十二星座的專屬讀心術吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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十二星座專屬讀心術

白羊座：直覺讀心術

白羊座由於受到火星的守護和主宰，所以呈現出好動、急躁的特性，不過在這火爆脾氣之中卻隱藏著超強的直覺。假如你身邊有白羊座的朋友，你可以留意一下，往往是你有心事不想說，但白羊座人都能憑藉直覺看穿，並且準確率都蠻高的。值得一提的是，白羊座的這種直覺讀心術在更多時候是為了幫助朋友分擔憂愁，當然，這與他們那與生俱來的仗義性格是分不開的。

金牛座：交際讀心術

很多人都把金牛座看成是笨笨呆呆、反應遲鈍的典型，但其實金牛座是12星座裡交際手段僅次於天秤的星座。金牛座既有耐心，又很會傾聽，這使他們成為值得大家信賴的人物。而在各種場合的鍛煉下，金牛們更總結出一套憑藉交際手段來看穿他人心思的方法。這種交際讀心術不僅幫助金牛座更深入地體察他人的內心世界，也增強了他們對外界的感受能力。

雙子座：互動讀心術

儘管大家對雙子座的花心行為常看不慣，但不容否認的是雙子座是12星座裡互動能力最強的星座。雙子座能輕鬆調動起周圍的氣氛，而他們那出眾的口才和天馬行空的想像力則成為大家都喜歡的聊天對象。而雙子座在與他人的互動關係中也練就了一套特有的讀心術——他們能從旁人的話語、手勢，甚至一個眼神裡體察到對方的真實想法，而更絕的是雙子座的這種互動讀心術還能給他們贏來「善解人意」的美譽。

巨蟹座：柔情讀心術

巨蟹座屬水象星座，所以情緒化小不免，記性很強，對一些不必斤斤計較的事他也會耿耿於懷，不過對他們所愛的人卻非常體貼和親切。常需要愛與安定的星座。愛猜疑的個性，使他們在人生旅途上處處顯得缺乏安全感。但是帶著母愛光輝的巨蟹，為了所愛倒是心甘情願的付出。她的的獨特讀心術就是善用情緒、感情的使用與付出及試探，藉此了解別人的心境意圖以及影響他人的言行舉止。

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獅子座：觀察讀心術

頗具王者風範的獅子座由於受到太陽的影響，使得他們在面對任何人和事情時總能充滿自信，而這種自信又是建立在獅子座善於觀察的基礎上的。思想開闊、善於察言觀色的獅子座能夠通過對周圍環境和人的觀察分析來掌握人際活動上的變化，同時由於獅子座敏銳的思考能力，也能讀懂旁人心中隱藏的事情。所以，大家經常說獅子座是天生的領導者，其原因就在於此。

處女座：分析讀心術

知性而一絲不苟的處女座最擅長的就是分析能力，因為他們受到水星的守護，所以處女座人的感受能力都是超強的，而處女座在面對他人時，就會根據已收集到的各種信息進行分析來達到讀懂他人心思並保護自己的目的。處女座一貫地謹慎和周到，會在他們分析別人的內心真實想法時發揮到巔峰。不過處女座渴望能讀懂別人心思，也只是為了更深刻地體驗生命，一般來說，處女座即便對待敵手也總是懷著寬厚仁慈的心腸的。

天秤座：推理讀心術

在人們眼裡，天秤座總是和美麗感性掛鉤，但其實天秤座最出眾的才能則體現在腦力勞動上，尤其是推理能力，更是在12星座中位於山羊座之後，排名第二。但天秤座為了維繫一個比較和諧的人際環境，往往會在與人交往的過程中運用一系列推理的方法來了解他人的真實思想。天秤座處事傾向於公正和公平，這也是他們在運用推理讀心術時最重要的原則。

天蠍座：猜想讀心術

謹小慎微的天蠍座在社交過程中為了保護自己不受傷害，往往會把對方的每一句話、每一個動作都進行反復猜想，久而久之，天蠍座便形成了一套以猜想為主的讀心術。不過天蠍座的猜想讀心術並不能做到準確率百分之百，因為他們太過注重外在，而常常會忽略了一些本質的東西；又由於他們過分自負，很難聽進別人的忠言，使得天蠍座在人際交往上碰壁的情形也時常出現。

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人馬座：溝通讀心術

可能大家不知道，運動細胞超強的人馬座在社交方面也有一身本領，他們那開朗熱情的性格使他們成為眾人信賴的對象。人馬座在社交上非一般的溝通能力是他們能在第一時間了解他人想法的秘訣。人馬座的溝通讀心術靠的是他們本身的幽默和友善，而這也是大家喜歡和人馬座坦誠相對的重要原因。在溝通中，人馬敏銳的神經一刻不停地進行思索，很快就能掌握到對方的內心想法，使他們對將要出現的事態及早做好準備。

山羊座：睿智讀心術

精明冷靜的山羊座在社會交往中可有他自己的一套原則。頗富正義感的山羊座會把他們的聰明睿智應用到解讀他人的內心活動上，而山羊們這樣做的目的僅僅是為了更深入地了解這個人，以便確定這個人是否對自己有害。山羊座的睿智讀心術很有邏輯性，他們不會只憑著表面現象來進行判斷，而會根據很多蛛絲馬跡去解讀一個人的真實想法。山羊座這種具有嚴密性的睿智讀心術使他們成為人際交往中的不敗行家。

水瓶座：另類讀心術

12星座中最不肯循規蹈矩的水瓶座在解讀他人內心世界時有他們獨到的本領。水瓶座不肯輕易相信市面上那些所謂「社交心理學」方面的書，卻能在不同的環境下自由運用各種各樣的另類方法來探視對方的內心，比如他們會以開玩笑的方式給對方出一些心理測試，通過這些測試結果來探知對方的心靈深處。而水瓶座的另類讀心術還有另外一方面，即他們的手法很富於變化，難有規律可循。

雙魚座：綜合讀心術

很多人認為雙魚座是單純、孩子氣的典型代表，然而雙魚座並不是那麼簡單，他們敏銳的感受力使他們能提早洞悉周圍的危險，而雙魚座的敏感也成救了他們的綜合讀心術。雙魚們天生就有博採眾長的本領，能把各種不同的交際手段融合於一身，而且他們還能夠根據具體的環境採用不同的方法來解讀他人內心。而雙魚座的這種綜合讀心術並不是萬無一失的，因為雙魚們很聰明也很自戀，往往容易低估了別人，從而暴露了自己的目的。

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