12星座｜你天生自帶哪種特殊氣質？天秤座和藹大氣散發迷人魅力

展現自我是種勇敢，而懂得磨練個性是種智慧；我們應該用誠實的態度呈現這個自我，而不是屈從外在壓力，替自己戴上面具...有氣質的人格外的不一樣，在人群中特別顯眼。就一種，對生活的心態，及自身修養能力學識都優秀的人，才會無形散發出一種氣質！



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白羊座的特殊氣質大公開

白羊座特質為「行動力強，個性火爆，以自我為中心」。白羊座的關鍵字是「自我」，受到守護星火星的影響，白羊座具有好動的氣質，想到甚麼就會馬上去做，也喜歡與人競爭享受勝利的甜美。白羊座勇於開創，常能成為開路先鋒，只是偶爾顯得過度急躁，吃緊弄破碗，或是三分鐘熱度，持久力差。

熱情陽光。走到哪裡，白羊座都是小太陽，他熱情向上的生活態度是很容易感染到他身邊每一個人的，有他在的地方，你都會非常明顯地感受到來自白羊座的火辣。

金牛座的特殊氣質大公開

除了重視物質（物質的範圍相當廣泛，凡是吃的、喝的、穿的、聞到的、摸到的、聽到的、看到的…這些都是物質。）和追求愉悅的事物極度敏感之外，金牛座對藝術、美食、音樂等領域具有極高的鑑賞力。物質慾望滿足後將為金牛座帶來心理上的滿足與安全感，展現出「優雅、安靜、溫和」的一面。為了滿足物質慾望，金牛座會努力工作或理財，如果物質被過度滿足則會出現紙醉金迷、安逸享樂的負面特質。

低調高端。金牛座是很低調的星座，無論面對什麼人，他都不會高談闊論，隨意表達自己的想法和看法，其實他不說不代表他看不透，他已經默默地分析過身邊的每一個人了。

雙子座的特殊氣質大公開

雙子的變易包含多變和多元性，也有游移不定的特質；善於變通和隨機應變，也有機靈狡猾的傾向，雙子喜歡簡單容易的事物，注重方便，喜歡尋找各種捷徑，也擅長把複雜的資訊簡化傳遞。雙子座聰明、變通性強，可以快速地適應各種環境，與周遭的人打成一片（變動星座的適應性），缺點就是意志不夠堅定，做事容易三分鐘熱度，這也是為什麼雙子會給人善變不可靠的印象。

活力無限。雙子座的活力和精力就好像用不盡一樣，每次見到他都是神采奕奕的，腦子轉得快、嘴皮子耍得快，不光能夠調節氣氛，還會讓所有跟他接觸的人都感覺相見恨晚。

巨蟹座的特殊氣質大公開

巨蟹座的關鍵字就是「母性、根源」，受到守護星月亮的影響，不論男女都容易展現出陰柔的一面，會本能地去關心需要幫助的人，因為巨蟹敏感害怕受傷的關係，於是劃分了界線與外界區隔，具有排外性。巨蟹喜歡建構一個屬於自己的小天地，並從中尋求呵護與溫暖，或給予別人關懷和依靠。巨蟹有很強的防衛心，所以要進入他們的內心並不容易，也因為如此，任何形式的切割與離別會對巨蟹帶來巨大的傷害，久久不能忘懷。

溫暖明媚。巨蟹座的溫暖是沁人心脾的，他能照顧到每一個跟他相處的人的感受，無論同時照顧幾個人，他都能做到讓每一個人都舒適，這實在是天賦。

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獅子座的特殊氣質大公開

獅子座的關鍵字是「焦點」，受到守護星太陽的影響，獅子座具有高貴的氣質，喜歡耀眼明亮的事物，也喜歡被注意。獅子座也是陽性的象徵，具有陽剛、父性的特質，他們重視榮譽，並且充滿正義感，對所有小人行徑嗤之以鼻。由於渴望成為眾人焦點，獅子座會用誇張表現來博得眾人眼球，簡單講就是「愛出鋒頭」，受到重視可以讓他們得到快樂，由於想要成為焦點，獅子座對大眾流行特別敏感，很容易就知道大家喜歡甚麼，也很擅長經營自我品牌，販售高級用品。

慷慨霸氣。獅子座的心胸非常寬廣，他能容納所有人，也能容納所有事兒，他不會計較細枝末節，和他相處，你會感到非常爽快，可能會有點壓力，但你會愛上跟他相處的大氣感的。

處女座的特殊氣質大公開

處女座的關鍵字是「器」和「分」，「器」就是具備功能的物品，比如各種器具工具，各自都有自己的分類和使命，象徵萬物的功能與效能。「分」指的是從細部加以分門別類，象徵各種細碎微小的事物。受到守護星水星影響，處女擁有聰明靈巧的心智反應。與雙子不同，處女偏重於文字表現，注重細節，挑剔並且嘮叨。處女座非常要求完美且重視細節，總是希望事情能夠盡善盡美，但是過度挑剔的個性常常讓他們忽略大處，在有時間壓力的狀態下容易焦慮緊張。

溫婉儒雅。處女座是一個整體素質都很高的星座，他們為人處事都非常謹慎，不會做出格的事情，很多情況下，他都會站在對方的角度去考慮，盡量做到不讓對方為難。

天秤座的特殊氣質大公開

天秤座的關鍵字是「相對」，相對指的是一體兩面的事物，比如是非、善惡、好壞等。而正因為這些事情都是一體兩面，於是產生了選擇與判斷，天秤座每天都在是非好壞中擺盪猶豫，既是優點也是缺點。相對的事物都是一正一負，有好就有壞、有對就有錯，衍伸出背後、對面的意義，也代表互補、差異和缺乏的部分。受到守護星金星影響，天秤座具備天生的協調美感，喜歡一切美的事物，舉止優雅深具魅力，擅長社交活動，渴望獲得認同。

和藹大氣。天秤座在人群中是非常耀眼的，他們的氣質和外貌真的是老天爺獨愛，你也不知道為什麼，你也說不出哪裡好，就是被他吸引著，天秤的大氣會讓你覺得自己配不上他。

天蠍座的特殊氣質大公開

天蠍座的關鍵字是「極端」與「占有」，天蠍座的性格頑固、愛恨分明，外表冷漠內心狂放，容易隱藏情緒，給人抑鬱神秘的印象。受到守護星火星與冥王星的影響，天蠍座具有強烈的爆發力與破壞力，也具備極強的掌控慾。並且相當了解人性的黑暗面。天蠍座具有洞悉人性的能力，很容易看穿別人的想法，也擅長謀略。天蠍座也有很高的靈性潛力，對神祕學問也有濃厚興趣；只是個性極端，喜歡掌控一切事情，有很強的佔有欲，因此也容易因為報復心的驅使，做出毀滅性的行為。

高冷神秘。天蠍不是一個很容易接觸的星座，因為他會在陌生的環境中豎起一系列的防禦，他害怕自己受傷，所以會跟所有人都保持好距離，看起來很高冷，但通過跟他的交流，又會覺得他是一個很有趣的人。

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人馬座的特殊氣質大公開

人馬座的關鍵字是「幸運」與「自由」，受到守護星木星的影響，人馬座是天生的幸運兒，運氣一般都不錯，生性樂觀、坦率又直接，常因此得罪人而不自知，具有強烈的理想主義與冒險精神，樂於探索未知的世界。人馬座愛好自由，瀟灑的個性使他們不願受到拘束，有時會藉由遠走他方來逃避事情，給人不負責任的感覺。過度的自信讓人馬座時常表現出自大、粗心，這多半也是他們失敗的原因。人馬座對應第九宮－文化宮，象徵大智慧、旅行、哲學。

風趣識趣。人馬座天生陽光迷人，和他們聊天會非常開心、非常舒適，他從來都不會給別人施加壓力，卻又能完美地輸出自己的想法，最難能可貴的就是，他看得出眉眼高低，知道什麼時候該撤。

山羊座的特殊氣質大公開

山羊座的關鍵字是「基本結構」，受到守護星土星的影響，山羊座總是容易憂愁的一群，他們踏實穩重、善於自律，有很強的耐力與執著，重視傳統、規則與命令，有時顯得古板老派。山羊非常的腳踏實地，不會有一步登天的想法，過程上遇到的困難與挫折，或是別人的冷嘲熱諷，山羊座都不以為意。山羊很常過度壓抑自己，甚麼苦都往肚子裡吞，他們願意為了名利不計任何代價，再辛苦都會咬牙堅持，只為了成為典範受他人尊敬。

內斂沉穩。山羊座在人群中永遠是那一類躲在角落裡悶不吭聲的人。雖然他沒有動作、沒有表達，可他腦子裡全是戲，一刻都沒有停止過思考，這也是為什麼他們做事永遠都那麼穩的原因。

水瓶座的特殊氣質大公開

水瓶座的關鍵字是「波」，可以想像成石頭丟入池塘產生的「水波」，水波的特徵就是不斷的遠離中心，這象徵水瓶的非主流與不願成為焦點。水瓶座有種遠離中心的特質，所以也代表他們善於創新與改革，也可以衍伸出反骨與叛逆的特質。受到守護星土星與天王星的影響，水瓶具有土星的冷漠與邏輯性，也具有天王星的叛逆與變革。水瓶喜歡交朋友，同時也很重視個人的獨特性。水瓶樂於創新，喜歡在科技發展中不斷改良與求新求變，創造劃時代的產品或革命性的理念。

機靈古怪。水瓶座的氣質一直都跟機靈沾點邊，就算他們年紀大了，性子沉穩了，只要跟他有交流，你都會感受到他的機智和敏捷，這個星座至死都是浪漫的、都是五彩斑斕的。

雙魚座的特殊氣質大公開

雙魚座的關鍵字是「包容與統一」，受到守護星海王星的影響，雙魚座十分純真而且愛幻想，浪漫的性格加上迷糊的個性總是會引發不少誤會，雙魚座都有相當不錯的感受力，他們就像是大海一樣可以輕易地感受到別人的情感。雙魚是個古老複雜的星座，包含了太多的情緒，所以在情緒方面起伏非常的大，矛盾、敏銳的感性、知性、詩情和纖細的觸覺，種種衝擊之下便產生了無與倫比的藝術天才。也許，這也是他們另一種沈醉的表現。

溫柔可愛。可以說，這世界上的溫柔只有一種，那就是雙魚的溫柔，真的讓你挑不出任何毛病，也容不得你說一個不字，他對你的關懷和細心能滲入你每一個毛孔。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】