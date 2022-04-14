12星座排行榜｜誰最不講道理？雙魚感情行先　水瓶：公我贏字你輸

我們在工作、生活中總遇見一些不講理的人，不管是親人，朋友、同事！遇到事情的問題時有的人會和你爭辯不休... ...做人不講理，是一種缺點；做人硬講理，是一個盲點。



我有千言萬語 我要來告訴你

可是你不睬又不理

別提過去不必回憶

我們應該平心靜氣

短短的人生一閃過去

何必為小事傷和氣

我勸勸你做人要講道理

這樣我愛你愛的有意義

——《做人要講道理》鳳飛飛

有了問題，他們來個先下手為強，採用質問、疑惑和呵斥的方式，把對方震懾住，從自己方面找問題，讓對方陷入一種自己錯了的假象中，也就不會從他的身上找原因，反而覺得對不起他。人的反射弧都是比較長的，當反應過來是怎麼回事的時候，事情往往已經完結......

來看看十二星座中誰最愛講道理呢？請參考水星星座喔！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第一名：山羊座

山羊座的關鍵字是「基本結構」，受到守護星土星的影響，山羊座總是容易憂愁的一群，他們踏實穩重、善於自律，有很強的耐力與執著，重視傳統、規則與命令，有時顯得古板老派。山羊非常的腳踏實地，不會有一步登天的想法，過程上遇到的困難與挫折，或是別人的冷嘲熱諷，山羊座都不以為意。山羊很常過度壓抑自己，甚麼苦都往肚子裡吞，他們願意為了名利不計任何代價，再辛苦都會咬牙堅持，只為了成為典範受他人尊敬。

在十二星座中，山羊座是最愛講道理的星座，他在絕大多數情況下是不會把感情帶入到事情中的，他只會就事論事，跟你講道理，而且這道理不講明白，他是不會罷休的。

第二名：天蠍座

天蠍座的關鍵字是「極端」與「占有」，天蠍座的性格頑固、愛恨分明，外表冷漠內心狂放，容易隱藏情緒，給人抑鬱神秘的印象。受到守護星火星與冥王星的影響，天蠍座具有強烈的爆發力與破壞力，也具備極強的掌控慾。並且相當了解人性的黑暗面。天蠍座具有洞悉人性的能力，很容易看穿別人的想法，也擅長謀略。天蠍座也有很高的靈性潛力，對神祕學問也有濃厚興趣；只是個性極端，喜歡掌控一切事情，有很強的佔有欲，因此也容易因為報復心的驅使，做出毀滅性的行為。

天蠍座在大多數情況下是比較理性的，所以他都會好好地跟你講道理，不會意氣用事，所以惹到天蠍真的沒必要害怕，因為他是一個很講理的星座，他不針對人，只針對事。

第三名：處女座

處女座的關鍵字是「器」和「分」，「器」就是具備功能的物品，比如各種器具工具，各自都有自己的分類和使命，象徵萬物的功能與效能。「分」指的是從細部加以分門別類，象徵各種細碎微小的事物。受到守護星水星影響，處女擁有聰明靈巧的心智反應。與雙子不同，處女偏重於文字表現，注重細節，挑剔並且嘮叨。處女座非常要求完美且重視細節，總是希望事情能夠盡善盡美，但是過度挑剔的個性常常讓他們忽略大處，在有時間壓力的狀態下容易焦慮緊張。

處女座是一個比較講道理的星座，只不過他的道理全都基於他自身，而且他會講得讓你覺得很有道理，你想不信服都難。

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第四名：雙子座

雙子的變易包含多變和多元性，也有游移不定的特質；善於變通和隨機應變，也有機靈狡猾的傾向，雙子喜歡簡單容易的事物，注重方便，喜歡尋找各種捷徑，也擅長把複雜的資訊簡化傳遞。雙子的變易包含多變和多元性，也有游移不定的特質；善於變通和雙子座聰明、變通性強，可以快速地適應各種環境，與周遭的人打成一片（變動星座的適應性），缺點就是意志不夠堅定，做事容易三分鐘熱度，這也是為什麼雙子會給人善變不可靠的印象。

雙子座也是一個喜歡講道理的星座，只不過他的道理比較個性化，也就是說，他在跟你講道理的時候，就相當於在給你洗腦，你只能聽他的道理。

第五名：天秤座

天秤座的關鍵字是「相對」，相對指的是一體兩面的事物，比如是非、善惡、好壞等。而正因為這些事情都是一體兩面，於是產生了選擇與判斷，天秤座每天都在是非好壞中擺盪猶豫，既是優點也是缺點。相對的事物都是一正一負，有好就有壞、有對就有錯，衍伸出背後、對面的意義，也代表互補、差異和缺乏的部分。受到守護星金星影響，天秤座具備天生的協調美感，喜歡一切美的事物，舉止優雅深具魅力，擅長社交活動，渴望獲得認同。

天秤座是一個很會為對方著想的星座，在你跟他發生衝突的時候，他也會站在你的立場上去看待這件事情，他會很講道理，會基於雙方的感受來跟你辯論這件事。

第六名：金牛座

除了重視物質（物質的範圍相當廣泛，凡是吃的、喝的、穿的、聞到的、摸到的、聽到的、看到的…這些都是物質。）和追求愉悅的事物極度敏感之外，金牛座對藝術、美食、音樂等領域具有極高的鑑賞力。 物質慾望滿足後將為金牛座帶來心理上的滿足與安全感，展現出「 優雅、安靜、溫和 」的一面。 為了滿足物質慾望，金牛座會努力工作或理財，如果物質被過度滿足則會出現紙醉金迷、安逸享樂的負面特質。

金牛座在大多數情況下還是講理的，他不喜歡跟人發生衝突，所以會用講道理的方式來跟對方解決矛盾，只不過有的時候他比較固執，會讓對方在跟他講道理的過程中變得更暴躁。

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第七名：巨蟹座

巨蟹座的關鍵字就是「母性、根源」，受到守護星月亮的影響，不論男女都容易展現出陰柔的一面，會本能地去關心需要幫助的人，因為巨蟹敏感害怕受傷的關係，於是劃分了界線與外界區隔，具有排外性。巨蟹喜歡建構一個屬於自己的小天地，並從中尋求呵護與溫暖，或給予別人關懷和依靠。巨蟹有很強的防衛心，所以要進入他們的內心並不容易，也因為如此，任何形式的切割與離別會對巨蟹帶來巨大的傷害，久久不能忘懷。

巨蟹座在大多數情況下還是能夠心平氣和地跟你講道理的，只是你們兩個的關係不能是戀人，他在愛情中是沒有辦法講道理的，因為感性已經完全佔據了他的身體。

第八名：人馬座

人馬座的關鍵字是「幸運」與「自由」，受到守護星木星的影響，人馬座是天生的幸運兒，運氣一般都不錯，生性樂觀、坦率又直接，常因此得罪人而不自知，具有強烈的理想主義與冒險精神，樂於探索未知的世界。 人馬座愛好自由，瀟灑的個性使他們不願受到拘束，有時會藉由遠走他方來逃避事情，給人不負責任的感覺。過度的自信讓人馬座時常表現出自大、粗心，這多半也是他們失敗的原因。人馬座對應第九宮 － 文化宮，象徵大智慧、旅行、哲學。

人馬座可以跟你講道理，只是跟你講道理的情況必須是他有理的時候，如果他理虧，他就會跟你扯沒用的，糊弄過去。

第九名：白羊座

白羊座特質為「行動力強，個性火爆，以自我為中心」。白羊座的關鍵字是 「自我」，受到守護星火星的影響，白羊座具有好動的氣質，想到甚麼就會馬上去做，也喜歡與人競爭享受勝利的甜美。 白羊座勇於開創，常能成為開路先鋒，只是偶爾顯得過度急躁，吃緊弄破碗，或是三分鐘熱度，持久力差。

白羊座雖然是一個明事理的星座，但在他脾氣上來的時候，是不會跟你講道理的，他只想把自己的情緒發洩出去，如果你等他的情緒穩定了再來跟他講道理，是可以的，不然你就只能看著他爆破。

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第十名：雙魚座

雙魚座的關鍵字是「包容與統一」，受到守護星海王星的影響，雙魚座十分純真而且愛幻想，浪漫的性格加上迷糊的個性總是會引發不少誤會，雙魚座都有相當不錯的感受力，他們就像是大海一樣可以輕易地感受到別人的情感。雙魚是個古老複雜的星座，包含了太多的情緒，所以在情緒方面起伏非常的大，矛盾、敏銳的感性、知性、詩情和纖細的觸覺，種種衝擊之下便產生了無與倫比的藝術天才。也許，這也是他們另一種沈醉的表現。

雙魚講道理的情況不多，他們總愛感情用事，有的時候他不會去考慮事情的邏輯和利害關係，而是針對兩個人的關係去想這件事兒對不對、在情理上過不過得去。

第十一名：獅子座

獅子座的關鍵字是 「焦點」，受到守護星太陽的影響，獅子座具有高貴的氣質，喜歡耀眼明亮的事物，也喜歡被注意。獅子座也是陽性的象徵，具有陽剛、父性的特質，他們重視榮譽，並且充滿正義感，對所有小人行徑嗤之以鼻。 由於渴望成為眾人焦點，獅子座會用誇張表現來博得眾人眼球， 簡單講就是「愛出鋒頭」，受到重視可以讓他們得到快樂，由於想要成為焦點，獅子座對大眾流行特別敏感，很容易就知道大家喜歡甚麼，也很擅長經營自我品牌，販售高級用品。

獅子座可以講道理，只不過這個道理必須是他的道理，前面那些星座是可以給你洗腦，可以讓你信服，而獅子，無論你信服不信服，你都必須得聽我的，你不聽，他就要幹掉你。

第十二名：水瓶座

水瓶座的關鍵字是「波」，可以想像成石頭丟入池塘產生的「水波」，水波的特徵就是不斷的遠離中心，這象徵水瓶的非主流與不願成為焦點。水瓶座有種遠離中心的特質，所以也代表他們善於創新與改革，也可以衍伸出反骨與叛逆的特質。受到守護星土星與天王星的影響，水瓶具有土星的冷漠與邏輯性，也具有天王星的叛逆與變革。水瓶喜歡交朋友，同時也很重視個人的獨特性。水瓶樂於創新，喜歡在科技發展中不斷改良與求新求變，創造劃時代的產品或革命性的理念。

水瓶座是屬於那種既不跟你講道理，也不跟你談感情的星座，你愛誰誰，我該怎麼做就怎麼做，無論你對我有怎樣的評價，我都永遠是你爹。

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