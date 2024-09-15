測字｜現在你最該聚焦的人生目標是甚麼？選字知命撥開人生迷霧

每到一個人生階段會感覺迷茫？不知道該往哪個方向走？當下你最需要關注的人生目標是什麼？



現在將透過測字，為你預測一番，讓你明晰目標，把握當下。

從四字之間找出你當下最需關注的人生目標，人生不再迷惘！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

你現在最該聚焦的人生目標是甚麼？（《無法成為野獸的我們》劇照，pexels@Anna Shvets；01製圖）

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測字分析：

1. 選「十」字

感情和美，諸事諧順



十，量詞，數之終也，事物之極致也，亦有滿足、完美、非常之意。一個「十」字是在告訴你，當下你最需要關注的是感情，感情圓滿將諸事順。

單身者有利擴大社交圈，主動結交新朋友，方有機會結識優質桃花，邂逅一段良緣；有伴侶者多花心思經營感情生活，增進與伴侶的溝通交流，輸出情緒價值，傳遞溫情，將能收穫滿滿愛的回饋。感情順遂，其他各方面運勢也隨之提升。

2. 選「年」字

把握商機，有利投資



年，代表莊稼成熟，即「年成」，一年中莊稼的收成。一個「年」字，說明當下你最要關注的目標是如何讓財庫豐盈。

近期，你的財富運勢有逐漸上揚的趨勢，多留意商業、理財動態，關注財經資訊，可抓住商機。有利投資長期穩定型理財產品，或是與人合作創業，短期收效不明顯，但只要有所堅持，謀求長遠財，未來可期，進賬可觀。

3. 選「大」字

放鬆身心，健康至上



你選擇的是「大」字，天大、地大、人亦大，意指有容量，範圍程度深廣，年輩較長，是為敬也。這說明當下你最需要關注的人生目標是「健康」，身心健康是最大的人生財富，其他的都是附加值。

近期必須敬畏「健康」，心大天地寬，好運自然來。所以，得意勿驕傲、失意忌沮喪，把心態調整好，以平常心看待得與失。適當安排運動，飲食均衡、作息規律，保持健康、良好的狀態可交好運。

4. 選「運」字

積極行動，把握機運



運，轉也，動也，用也，行之不息也，是移動、運行之意，從你選擇的「運」字來看，透露出當下你最需要關注的人生目標是事業發展。正是行動、求變之時，亦是運用技能、創意、人脈推動事業發展的好時機。

近期，必須不懼競爭，主動承攬更具挑戰性的工作內容，敢於嘗試新領域，多與職場前輩接觸互動，汲取經驗，方可望把握表現機會，讓事業更上一層樓。

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