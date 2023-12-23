明星命的3大面相！蔡依林唇型口才了得　熱巴額頭飽滿易一夜爆紅

現代社會的娛樂產業多元化，從小眾市場崛起並且網路的發展使得人們更容易脫穎而出，很多人就會開始好奇，到底會是什麼樣的人才更容易成為明星呢？



那今天就一起從面相學來觀察，自己或身邊的人有沒有那個命，能夠在一夕之間爆紅

擁有明星命的3大面相，你中幾項?（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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最有機會「一夕爆紅」的面相

1. 豐盈的額頭

額頭的形狀其實與人緣和福祿有關，如果你有一個圓潤且飽滿的額頭，在這一聲中都很容易遇到貴人，他們不僅會教導待人處事的道理，也有可能帶著你一起去做事業，然而現在的自媒體非常興盛，如果沒有貴人的引領，那就會像是隻無頭蒼蠅般的找不到努力發現，獲得越來越多的努力之後，就有可能一夕之間瞬間爆紅！

2. 山根直挺

擁有直挺的山根的人的性格通常比較堅毅，然而鼻頭有肉的人通常都非常的有福氣！這種面相的人通常也是屬於「人生贏家」的類型，擁有高山根的人普遍會給人一種高貴的氣質，高貴也就意味著地位，會有很多人崇拜他們，也更容易受到關注，所以這類型的人更容易在社交圈或娛樂界走紅！

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3. M字形嘴唇

有些人非常擅長口才，可以通過說話來賺錢，如果一個人的唇珠飽滿，那她的表達能力和說話都會非常流利，所以如果想要完全依靠口才賺錢的關鍵，還是嘴部形狀要呈現 「M字形」，但除了嘴部形狀呈現 「M」形，唇珠還相當飽滿的話，通常就是非常厲害的口才能手！

「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】