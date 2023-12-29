天生嫁入豪門的4大面相　眼尾至髮際線藏玄機　腰圓背厚更有福氣

電視劇中不少女主角原先的人設都是辛苦為生活奔波的上班族，但卻在遇上白馬王子嫁入豪門後，搖身一變成了富家闊太，再加上娛樂圈中也不乏飛上枝頭變鳳凰的愛情故事，因此也就導致了不少女生暗自在心中萌生起了豪門夢，從小就立志要嫁一位高富帥的老公，不過豪門生活是否真如想像中美好，無數離婚、官司、撕破臉的場面也沒少過。



從面相學上來說，每個人天生的五官、手相似乎無形中都影響了自己的運勢、婚姻，以下命理大師分析出4大最有機會嫁入豪門的手面相，快來看看自己是不是那個富貴命的天選之人！

4大面相天生嫁入豪門！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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豪門命面相

1. 山根高、奸門寬

長相端正、氣質好是富貴之人的基本標配，除此之外山根的高低以及奸門的寬窄也是其中兩大關鍵。首先來看山根的部分，以中國跳水皇后郭晶晶來看，她的山根和外國人一樣挺拔，以面相學來說山根的高低直接影響了另一半事業的發展，同時也是女生挑選對象的銳利度，再來，奸門指的是眼尾到髮際線的位置，正好對應到夫妻宮，因此奸門寬者代表對方的家庭背景較為優渥，也就是所謂的富二代。

2. 側腦骨寬

側腦骨是位於耳尖上方兩側的骨頭，這個位置與聰慧具有很大的關聯，面相學上來說代表著智慧與知識的象徵，因此女生側腦骨的寬度也就直接影響了另一半專業能力的好壞與否，反映在工作中能否做到臨危不亂，當女生側腦骨越寬代表另一半的能力就會越強。

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3. 腰圓背厚

虎背熊腰一直是女性身材上的一大缺點，許多人都想盡辦法的去練出魔鬼背+小蠻腰，但不知道大家有沒有聽過「背相以豐薄來斷人生貧富」這句話，其實以面相學的角度來看，背的厚薄直接關聯到人一生的福分，背部太薄代表著夫妻運不佳，常見的可能有婚姻不幸或者貧賤夫妻，因此想要進入豪門並過上幸福美滿的生活，那你的背就必須厚，另外腰則是要直挺而圓潤，不過切記這說的可不是有贅肉，而是指勻稱且飽滿的腰，總之腰圓背厚之人多半福祿雙全。

4.肝好命就好

中醫學上來說肝屬於怒意，意思就是肝臟的好壞與脾氣息息相關，脾氣好的人通常肝臟就會好，而肝臟好的人就能嫁給好人家，因此這在提醒所有女生，若想要嫁入豪門，其實也說是說想要婚姻幸福的話，那就要先控制好自己的脾氣，畢竟衝動是魔鬼，任何在脾氣上來時做出的決定通常事後都會後悔，所以想要好命的女生們，快點收起你們的脾氣啦。

「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」

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