6種手面相命中自帶福氣　掌紋有H、M一生衣食無憂　3招積福添好運

在命理學上，一生當中是不是能走得順遂，即便遇到問題也能逃過一劫，可是需要所謂的「吉人自有天相」。命理專家湯鎮瑋老師公布「吉人自有天相」的3面相與3手相特徵，如果符合其中3項以上，不僅能有優於常人的運氣，遇到很多事情也能逢凶化吉！



並加碼分享若無以相關特徵，該如何做也能得到福報呢？另外，湯老師補充說明手相的部分，雙手中任一隻手有特徵即可。

6種手面相命中自帶福氣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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吉人自有天相的特徵

1. 開闊的印堂

兩眉之間的印堂如果寬於自己的兩根手指就屬於開闊，這樣的人通常都較樂觀、容易想得比較開，遇到問題與障礙時能夠轉念，自然也比較容易吸引到貴人幫忙。不過不要寬於兩根半到三根，這樣又會變成太過隨便的個性。但如果你印堂天生較窄，湯鎮瑋老師建議兩眉之間的雜毛要修整乾淨，也不要養成皺眉頭的習慣，以免影響到你的命格。

2. 田宅宮寬闊

田宅宮是眉毛與眼睛中間眼皮的區域，若寬於一根手指的距離就算開闊，如果不夠寬闊的人也要修剪雜毛。田宅宮寬闊的人，比較容易累積福德，若多去行善布施，就能獲得更好的福德回報。

3. 嘴角上揚

不特別用力就擁有嘴角上揚且端正的面相，代表你做人處事會有好的氣場與正能量，不僅能成為別人的貴人，也容易遇到貴人。但絕對不能嘴角歪斜，撇除後天生病或者醫美等問題，如果講話時嘴巴歪掉代表心口不一，氣場就要大打折扣。

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4. 手相有「孔子眼」與「十字紋」

孔子眼就是大拇指上俗稱「佛眼」的位置，十字紋則是指在智慧線與感情線中間有十字的紋路，擁有這樣特徵的人與宗教和信仰有較深的連結，也因為常保持這樣的信念，所以更容易獲得上天的庇佑。

5. 有兩條生命線

有第二條生命線的人稱為「貴人線」，代表特別容易在緊急狀況中得到貴人相助而逢凶化吉。

6. 較深較長的太陽線

太陽線位在無名指下方，也屬於貴人線，如果有超過感情線的長度就是較長，且紋路明顯，代表逢凶化吉的能力非常強，也代表平時你也很懂得廣結善緣而結交不少的貴人。

而湯鎮瑋老師更加碼，如果太陽線與小拇指下方的紋路形成「愛馬仕線」，加上「麥當勞線」象徵你一生衣食無虞。如果有兩條太陽線也相當好，同樣也有「人脈通錢脈」且能逢凶化吉的象徵。

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沒有六大特徵怎麼辦？

如果沒有上述的「吉人自有天相」特徵也沒關係，湯鎮瑋老師也提出解方，首先要多「行善布施」，且真誠不求回報，像是捐錢、捐血、照顧弱勢團體等等，因為福德都是靠平常累積的善事而來。第二點則是「相信因果、深知無常」，因為相信因果你才會走「八正道」，人生自然會越走越順，深知無常則是當你面對旦夕禍福時都能理解這些都是無常的，心也會比較寬，運氣也會跟著上升。而最後一點是「多累積善知識」，思考自己有沒有在無形的智慧中累積、在所作所為上有好的能量堆疊，自然就能吉人自有天相了～

「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】