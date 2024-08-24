中秋節禮物推薦2024｜中秋送禮提案：8月精選優惠、時尚配件攻略

人月兩團圓的中秋佳節正日漸步近，今年的中秋節就在9月17日。除了月餅、中秋禮盒外，想獻上特別的中秋禮物，不妨考慮實用的禮品。如果想入手性價比高的送禮好物，《01女生》為你集結好多個中秋送禮相關的優惠，好讓大家精確入手。



8月香港優惠2024【1】：Swarovski 專門店限定快閃優惠

提到首飾配件，施華洛世奇水晶絕對佔一席地，經過精密切割的高品質水晶玻璃，打造出一系列與眾不同、具璀璨光澤的首飾、掛飾或手錶，無論是配戴或疊戴都同樣耀眼。想入手的話，由即日起到8月28日，Swarovski 專門店推出限定快閃買2送1的優惠，絕對是與親朋好友分享快樂的好機會！

即日起至2024年8月28日，於Swarovski專門店購買2件產品，第3件免費！（品牌提供）

8月香港優惠2024【2】：i.t eshop 限時優惠低至HK$49起

若然有留意開韓國美妝的女生，都會對Etude House、Stylenanda、3CE等品牌相當熟悉。而由金素熙所打造的Stylenanda，以高品質、親民價格紅遍海外，更成為韓國時尚的代表之一。雖然今年年頭，Stylenanda全面停止英文國際版營運，但i.t 上仍能尋找到品牌蹤影。由即日起到8月31日，i.t eshop 推出一系列限時優惠，由服飾配件到美容化妝品都有，如果喜愛韓妝的話切勿錯過！

8月香港優惠2024：i.t eshop 限時優惠低至HK$49起（i.t eshop）

8月香港優惠2024【3】：NIKE 夏日優惠2件8折

運動時尚一直都是長興風格，不論你有否運動需要，運動單品都是好襯單品！由即日起至8月31日，NIKE 大部分服飾、鞋履到用品都有優惠折扣，只要買滿2件指定產品享8折優惠，減價產品亦有額外折扣，會員購買精選產品更享低至6折優惠！

8月香港優惠2024：NIKE 夏日優惠2件8折（NIKE）

8月香港優惠2024【4】：小資女必入手！CHARLES＆KEITH夏日精選優惠

由即日起CHARLES＆KEITH正進行限時優惠，由鞋履、配飾、服飾到手袋都有進行激減優惠，指定產品低至$109起可入手！

8月香港優惠2024：小資女必入手！CHARLES＆KEITH夏日精選優惠（CHARLES＆KEITH）

8月香港優惠2024【5】：PUMA 季末優惠

想購入小白鞋、運動服飾的話，PUMA 推出超值季末優惠，大部分產品5折起可入手，同時購買3件更有額外5折！

8月香港優惠2024：PUMA 季末優惠（PUMA）

8月香港優惠2024【6】：INTIQUE 暑期優惠

還在考慮搭襯什麼夏日造型，不妨參考本地時裝品牌 INTIQUE的穿搭提案，由隨性山系女裝到日系溫柔風都有。女生的衣櫃永遠都需要新衣裳，想換新衣，打造具風格感的百變造型就要把握機會！即日起至8月31日於INTIQUE門市購物滿HK$1,500，即可獲價值$500現金購物券1套，完全能夠滿足想買的心！