婚展2024｜8月秋日婚展！4大必做攻略：限時折扣優惠、免費工作坊

婚展2024｜8月秋日婚展將於2024年8月9日至8月11日舉行！無論是正有結婚打算或是準備結婚的新人，籌備結婚要花費的時間、心力與精神都不少，可以說是場會用上一年半載的持久戰！如果想捉緊下年結婚吉日、好時機的話，能夠一次過收獲多樣化的結婚資訊、限時優惠的婚展必不錯過。各位準新人可以bookmark 定以下先讀攻略，以便一擊即中。



8月婚展2024攻略｜9大展區：新設專業婚姻監禮人服務必去！

不論你是對於結婚概念比較含糊或是有心水婚禮項目重點擊破，婚展集齊婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗禮服、珠寶首飾以及婚禮佈置。今次婚展場內有9 大展區、逾百個攤位，除了一般婚禮服務，酒店與會所亦在場：例如下月開幕啟德帝盛酒店、皇家太平洋酒店、ClubONE等。

另外，今次新設的專業婚姻監禮人服務區亦是必去展區，因為不論是旅行結婚、律師證婚或婚姻登記處（婚姻註冊處）中註冊結婚，都需要到專業的婚姻監禮人。而且大家不用左尋右看就可以貨比三家，直接解決新人們的疑惑。

第115屆香港結婚節暨秋日婚紗展將於2024年8月9日至8月11日舉行！（FB＠iWedding Club新婚會 ）

8月婚展2024攻略｜入場即享優惠禮品 「雙重消費大抽獎」機不可失

婚展一向以著數優惠著名，凡購票入場即送「秋日戀人」福袋 ，禮品豐富包括Sulwhasoo雪花秀韓方人參三步曲產品 、AIRSIM無國界上網卡、修護面膜等。福袋內更有實用的嫁囍萬利券，當中包含大量場內限定折扣優惠、現金回贈，消費前記緊用盡每張卷！

另外，今次的「雙重消費大抽獎」禮品價值過兩萬，不妨試試運氣，順便補貼一下結婚的支出！只要在場內2間不同的結婚服務商戶，以指定電子貨幣合共消費滿HK$3,800或以上即可參加抽獎，有機會贏取名貴獎品！獎品包括長洲西園婚享套餐包括4小時草地租借及2日1夜蒙古包營(價值HK$23,800)、旅遊禮券(價值HK$15,000)、Apple iPhone 15 Pro Max 512GB(價值HK$11,899)、最新Apple iPad Air 13” 1TB & Apple Pencil Pro (總值HK$11,298)、Apple Watch Series 9一對(總值$6,598)等。

8月婚展2024攻略｜會員尊享！免費工作坊體驗

除了婚展資訊，婚展內更有不少放鬆的娛樂項目，場內提供「甜蜜工坊」 Cupcake工作坊、「愛的印記」 Henna Tattoo工作坊、「永結銅心」 銅線花心口針工作坊等，現有會員或即場登記成為新會員都可以參加！

8月婚展2024攻略｜精彩舞台節目

今次的大會舞台節目相當豐富，無論你是偏好資訊性或放鬆一下，除了有證婚律師、瑜伽專家等分享技巧與教學，更有人氣歌手衛蘭、洪嘉豪、冼靖峰、許靖韻等人傾情獻唱表演。

8月婚展2024攻略｜精彩舞台節目（iWedding Club新婚會 ）

第115屆香港結婚節暨秋日婚紗展

日期：2024年8月9至11日

時間：中午12時至晚上8時

地點：灣仔會展1號館

入場費：HK$20 /1位

