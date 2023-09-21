馮盈盈推薦食月餅不增磅4食法！每100克月餅總脂肪需少於這個量？

月餅推薦食法｜將近中秋節，不知大家今年會品嘗多少款月餅呢？雖然月餅美味可口，但多吃壞肚皮，曾修讀港大營養學的馮盈盈，日前在社交媒體提醒，月餅卡路里量高，進食不能過量。她亦舉出4個食月餅的做法，讓在享受月餅的同時，不會對身體有太多負擔，大家不妨參考。



隨時代變遷，月餅增添不少變化款式，如原味、冰皮、雪糕，甚至有榴槤餡料等，令人食過翻噚味。曾讀營養學的馮盈盈，近期都會學以致用，於社交媒體分享製作健康食物的方法。她最新表示，不論是傳統的蓮蓉月餅、奶黃月餅或冰皮月餅，但需謹記月餅是高卡、高脂及高糖食品，「以雙黃蓮蓉月餅來算，每百克就有高達415卡路里，相當於兩碗白飯。」要在享受月餅同時不增磅，她提出以下4個做法：

月餅推薦食法｜馮盈盈日前分享4個食月餅的做法，讓在享受月餅的同時，不會對身體有太多負擔。(IG@crystalfyy)

馮盈盈推薦月餅不增磅食法1. 將月餅當小食非主食

每逢中秋節，不少家庭的晚餐，都會選擇月餅配生果。不過，馮盈盈則認為，由於月餅卡路里高，不應當成主食，建議吃低油脂、較少份量的主食，月餅則每次食一小塊就夠。

月餅宜當小食非主食。(freepik)

馮盈盈推薦月餅不增磅食法2. 同時進食生果

在吃月餅的時候，由於較為乾身，肚子易有空虛感。因此馮盈盈表示，可以同時配搭新鮮水果，讓月餅更快進入胃部消化，增加飽腹感覺。此外，她亦建議飲熱茶，幫助消滯解膩，如陳皮山楂綠茶，促進胃酸分泌，同時控制膽固醇和血壓。

月餅推薦食法｜馮盈盈的身材保養狀態超好。(IG@crystalfyy)

馮盈盈推薦月餅不增磅食法3. 中秋前後飲食清淡

在節日氣氛籠罩下，易不經覺間食過量，因此可以在節日前後，儘量保持飲食清淡，保留「quota」在中秋節時用。馮盈盈還指出，需要做適量運動，以避免增磅。

馮盈盈推薦月餅不增磅食法4. 留意食物營養標籤

若然正在減肥的話，在選購月餅時，馮盈盈建議，可以先看食物營養標籤，每100克月餅，總脂肪量要少於20克，糖分則要少於15克。

月餅推薦食法｜在選購月餅時，馮盈盈建議，可以先看食物營養標籤。(IG@crystalfyy)

同場加映：月餅2023編輯推薦！

月餅2023編輯推薦1. 鴻福堂聯乘微熱山丘 鳳梨奶黃月餅(6個)

購買方法：01Mall

鴻福堂與台灣品牌微熱山丘再度合作，推出鳳梨奶黃月餅，以香濃細緻的咸蛋奶黃，配搭天然土產鳳梨醬，味道清甜可口，作甜點一流，並附設專屬提袋，可以重覆使用。

月餅2023編輯推薦1. 鴻福堂聯乘微熱山丘 鳳梨奶黃月餅 (鴻福堂提供)

月餅2023編輯推薦2. 龍島 花月中秋月餅禮盒 (8件裝)

購買方法：01Mall

以濃郁朱古力聞名的龍島，今年推出的中秋禮盒，共有2種月餅及2種千層酥口味，包括朱古力流心、奶黃流心、麥芽糖千層酥及鹹蛋黃千層酥，給予不同的口感和味道。

月餅2023編輯推薦2. 龍島 花月中秋月餅禮盒 (01Mall)

月餅2023編輯推薦3. 蓮心臻月"貓山王"「爆餡」榴槤冰皮月餅(6個)

購買方法：01Mall

喜歡吃榴槤的不要錯過！蓮心臻月採用嚴選馬來西亞純貓山王榴槤和黑刺榴槤，來製作果肉餡料，配合冰皮打造出滑嫩爆餡的口感。

月餅2023編輯推薦3. 蓮心臻月"貓山王"「爆餡」榴槤冰皮月餅 (01Mall)

月餅2023編輯推薦4. Häagen-Dazs 藝‧華麗 雪糕月餅

購買方法：01Mall

每年不少得的雪糕月餅，禮盒包括6款不同味道，如焦糖脆餅雪糕配牛奶朱古力、雲呢嗱雪糕配白朱古力、朱古力雪糕配黑朱古力、比利時朱古力配黑朱古力、芒果雪糕配粉紅朱古力及士多啤梨雪糕配粉紅朱古力，讓大家能夠分享細味。

月餅2023編輯推薦4. Häagen-Dazs 藝‧華麗 雪糕月餅 (01Mall)

月餅2023編輯推薦5. 壹玖捌叁 傳統手工蘇式月餅禮盒 $488

若喜歡傳統味道，這款月餅或是不二之選。月餅向蘇州傳統工藝致敬，以傳統蘇式月餅的工藝為基礎，精準拿捏水油麵和油酥中水、油、麵粉的比例，並加以改良配方，製出風味十足的味道。月餅共有6種口味，包括紅豆蛋黃、蛋黃白蓮蓉、金腿五仁、至尊五仁、紫薯蛋黃和果仁紅豆。

月餅2023編輯推薦5. 壹玖捌叁 傳統手工蘇式月餅禮盒 (壹玖捌叁提供)

月餅2023編輯推薦6. THE 24 . ST 肆月‧迷你雜錦月餅 (4個) $300

THE 24 . ST 推出的「肆月‧迷你雜錦月餅」，一盒就有四款不同口味的月餅，包括了奶香十足的黃金奶黃、酸甜可口的蜜餞日本蜜柑、古法研磨濃香日本金芝麻，以及口感豐富的十勝紅豆麻糬，兼具經典與創意的口味組合，同時滿足不同人的口味。中無論是作為親友送禮，還是自己與家人享用都非常合適。

月餅2023編輯推薦6. THE 24 . ST 肆月‧迷你雜錦月餅 (4個) $300 (THE 24 . ST 提供)

月餅2023編輯推薦7. La Famille 玉兔望月迷你雜錦月餅禮盒(6個) $528

La Famille所推出的「玉兔望月迷你雜錦月餅禮盒禮盒」，內藏有三個金沙奶黃迷你月餅及三個日本柚子迷你月餅，前者為傳統經典的金沙奶黃月餅，外層以牛油皮做餅皮，內餡是口感綿滑的金沙奶黃，令人回味無窮；而後者則是帶有檸檬與柑橘芳香的日本柚子皮製成的果醬融入月餅之中，味道酸甜可口，不會過於甜膩。兩款不同口味的月餅，最適合與親朋好友一同品味，共度團圓時刻。

月餅2023編輯推薦7. La Famille 玉兔望月迷你雜錦月餅禮盒(6個) (La Famille提供)

月餅2023編輯推薦8. 奇華 x VIVIENNE TAM 迎月送愛月餅禮盒(6個) $298

奇華餅家今年首度與國際時尚品牌 VIVIENNE TAM 跨界合作，推出「奇華 x VIVIENNE TAM 迎月送愛月餅禮盒」。禮盒由國際知名時裝設計師VivienneTam 特別設計，時尚玉兔換上以「Lovfinity 愛是無限」為靈感的桃 紅色印花旗袍，寄意向身邊心念之人送上中秋祝福及無限愛意。禮盒內涵「迷你蛋黃純白蓮蓉月」、「迷你陳皮豆沙月」及「迷你 蛋黃奶皇月」各兩個，隨禮盒更附送VIVIENNE TAM 時尚購物袋」及 VIVIENNE TAM 購物現金券，與大家一起歡度中秋團圓時光！