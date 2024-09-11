中秋好去處2024｜香港室內外中秋必到攻略：花燈/文藝打卡/舞火龍

【中秋好去處/拍拖好去處/情侶好去處】今年中秋節在9月17日！雖然今年中秋沒有連假，想在繁忙日常、都市間盡情享受節日，除了月餅與賞月這個必做動作，亦可以與親朋好友、閏密或另一半相聚打卡！今次就集齊了多個文藝向的室內外中秋好去處，一同盡情享受中秋假期吧。



中秋好去處2024：1. MR.FRIENDLY「LOVE ART PEACE」巡迴展覽

中秋作為團圓佳節，當然要充滿溫暖與歡樂。繼日本、台灣後，日本人氣創作角色 MR.FRIENDLY 首次到港，以多個形式登陸AIRSIDE！

夏意正盛，正好嘆嘆室內涼意，欣賞畫廊中 55款不同作品。黃昏時候再到室外戶外露天廣場，與5米及3.5米高巨型充氣MR.FRIENDLY與月亮裝置合照，一整個中秋都可滿載感「愛」、「藝術」與「和平」！

中秋好去處2024：AIRSIDE x MR.FRIENDLY「LOVE ART PEACE」巡迴展覽



地址：香港九龍啟德協調道2號

展期：2024年8月29日（星期四）至10月1日（星期二）



中秋好去處2024：2. Mr n Mrs Moon「舞動月圓狂歡派對」

想與月亮合照，又怕拍得不好？不如與觸得到的月亮，本地動畫設計師超盞鬼作品Mr n Mrs Moon 合照！Mr n Mrs Moon 已經在灣仔星街小區踏着月光、跳着招牌扭臀舞靜待大家，記緊用上獨家設計的 Instagram AR 濾鏡，共赴奔月之旅！

中秋好去處2024：灣仔星街小區 x Mr n Mrs Moon「舞動月圓狂歡派對」



地址：香港九龍啟德協調道2號

展期：2024年9月3日 至9月22日



中秋好去處2024：3. 大坑舞火龍

提到中秋節，不少人都會聯想燈會與賞月，香港更有一個獨有的國家級非物質文化遺產：大坑舞火龍！這項傳統活動始於1880年，至今已經有過百年歷史，居民會以接近70米的稻草紮作一條龍，上頭再插滿線香，以火龍驅趕疫症、祈福。一連三日以「迎月」、「賞月」及「追月」作三大舞龍儀式，大家記緊前去欣賞到這份珍貴的民間習俗傳統。

中秋好去處2024：大坑舞火龍



地址：香港島銅鑼灣大坑浣沙街至銅鑼灣道，維多利亞公園（9月17日晚上10:30）

日期及時間：

2024年9月16日（星期一）︰晚上7:30至10:30、2024年9月17日（星期二）︰晚上7:30至11:30、2024年9月18日（星期三）︰晚上7:30至10:30



中秋好去處2024：4. 大埔LAKE HOUSE Blue Moon 2024

每年中秋，大埔人氣景觀餐廳Lake House 都會推出特色中秋裝飾，今年的「Blue Moon 2024」設有4大打卡位，包括白鷺湖湖畔的10米高巨型月亮、大草地的5米高月兔伴明月、湖畔水上木橋的「玉兔織月」，以及「白夜星辰」太空裝置。打卡之餘，有小毛孩的大家更可以攜帶寵物入場，一同感受濃厚中秋氣氛！

中秋好去處2024：大埔LAKE HOUSE Blue Moon 2024（IG＠lakehouse.hk）

中秋好去處2024：大埔LAKE HOUSE Blue Moon 2024



地址：新界大埔滘紅林路2號

展期：2024年9月7日至18日（晚上6點至11點）



中秋好去處2024：5. 大澳「燈海緣月」

想感受浪漫的中秋氣氛，一年一度的大澳花燈節絕對是必去之選！由民間藝術創作組織「大澳非茂里」所策劃的大澳水鄉花燈節，整個大澳都被逾千個由當地居民親手畫製的紙燈籠點綴。除了與萬籟俱寂的燈海打卡，今年更可以伴隨著燈光，參與中秋工作坊與參與眾裡尋「貓」定向比賽、尋找那些藏匿其中的「貓」。

中秋好去處2024：大澳「燈海緣月」



地址：香港大澳吉慶街67號

展期：2024年9月7日至 9月22日



中秋好去處2024：6. 仙人掌綠植園 Cactus Park

喜愛日系打卡感與綠植元素的話，除了大埔林村的隱世打卡植物園、香港動植物花園外，沙田新城市廣場新引入一個神秘綠色花園。常設的仙人掌綠植園中，能夠讓大家在繁忙中抖抖氣，現場有逾50款不同品種的仙人掌、多肉植物以及罕有物種，加上田園風打卡位，令人輕易忘記身在石屎森林，絕對不能夠錯過！

中秋好去處2024：仙人掌綠植園 Cactus Park（沙田新城市廣場）

中秋好去處2024：6. 沙田新城市廣場仙人掌綠植園 Cactus Park



地址：沙田新城市廣場 L7 戶外平台

