中秋節BBQ但怕肥？5大識食攻略：選對烤具、肉類喪食狂喝不增磅！

很多人都在期待著中秋節烤肉聚會，大家能夠在這個場合與家人、朋友團聚，暢享美味的烤肉，共同度過一段歡樂時光，無疑是每年的節日亮點。



不過減肥的決心不能因此而被忽視！！中秋節的烤肉美味誘人，但同時也可能成為高熱量、高油脂攝取的主要來源。特別是在不留意的情況下，會無意間攝取過多的卡路里。除了不能塗烤肉醬，以下還推薦了5種烤肉吃法，讓你享受美食也不會胖！

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1. 選擇烤盤

建議使用網狀烤盤，它的特點在於能夠讓多餘的油脂流出，不會殘留在烤盤上，這有助於減少整體熱量的攝取。在烤油花較多的肉類時，網狀烤盤能讓脂肪自然滴落，減少食物中的油脂含量，進而幫助控制熱量，吃起來也不會那麼罪惡！

2. 選擇脂肪少的肉類

選擇脂肪含量較低的肉類，如雞胸肉、瘦牛肉，能夠減少攝取過多的動物性脂肪。也可以將肉類替換成海鮮，像是魷魚、花枝和鮮蝦等，都是低脂肪高蛋白的食物，但也不要因為脂肪低就吃過量囉！另外，千萬不能吃五花肉、雞翅和雞腿，這幾種肉類雖然美味，卻含有很高的熱量，就算真的想吃，一定要將皮去掉！

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3. 多吃綠色青菜

綠色青菜富含膳食纖維、維他命和礦物質，它們不但能提供營養，還能夠增加飽足感。在烤肉時可以多吃生菜、蘑菇、金針菇等蔬菜，可以增加餐桌上的食物種類，搭配肉類一起吃還可以減少脂肪的吸收！

4. 不吃主食和精緻澱粉

主食和精緻澱粉都含有較高的碳水化合物和糖分，攝取過多一定會阻礙減肥。特別是常見的甜不辣、豬血糕、烤麻糬等食物，以及烤肉的靈魂角色「烘麵包」，這些食物可能在外表上看起來無害，但事實上都是容易讓你變胖的高熱量精緻澱粉！如果真的很想吃主食的話，可以吃一些粟米來代替。

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5. 不喝含糖飲料

含糖飲料的熱量很高，所以在烤肉時，建議選擇飲用無糖茶、純水或者添加少量檸檬的水，不但能夠消暑，也有助於減少額外的糖分攝取，對減肥有益。喝無糖茶可以提高身體代謝，讓體內的油和鈉快速被排出，達到解油解膩的效果。烤肉結束後也可以喝無糖優酪乳，促進腸胃蠕動！

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