婚展2024｜體驗文華東方酒店奢華婚宴：打造專屬婚禮、享額外禮遇

婚展2024｜每對新人都是第一次籌備婚禮，在過程中總會有時無從下手，又擔心有遺漏的地方，其實可參與不同的婚展尋找舉辦婚禮的靈感和方向。曾為無數對愛侶打造夢中婚禮的香港文華東方酒店，將舉行婚宴展覽讓準新人率先感受由他們帶來的浪漫氛圍、屢獲殊榮的婚嫁服務以及體驗，期間新人們更可與專業婚禮諮詢師交流諮詢，還可享即場的婚宴優惠。



香港文華東方酒店將於2024年9月29日舉行婚宴展覽（圖片由香港文華東方酒店提供）

香港文華東方酒店婚展：感受婚宴現場溫馨浪漫氛圍

由香港文華東方酒店為了讓各位準新人們更能感受婚宴的溫馨氛圍﹐特地以優雅精緻的花藝裝飾打造出夢中婚禮的現場，並展示酒店屢獲殊榮的餐飲服務、婚禮美容和造型設計，以及攜手多個豪華品牌打造專屬體驗。

準新人們可即場與婚宴統籌團隊諮詢婚宴方案（圖片由香港文華東方酒店提供）

即場與婚宴統籌團隊諮詢婚宴方案

酒店亦深明許多準新人們對於籌備婚禮有著不同的疑問及需求，於婚宴展覽期間，酒店專業的婚宴統籌團隊將為準新人安排私人諮詢時段，解答疑問並分享經驗，務求讓準新人們能締造一場畢生難忘的婚禮。

此外，酒店亦預備了一系列頂級婚禮服務體驗、情侶工作坊及即場婚宴優惠，讓每一位出席的賓客可親身感受一系列由酒店為他們度身打造的專屬體驗，當中包括：

1. 品嚐由行政糕餅總廚Paul Chan和其屢獲殊榮的餐飲團隊，所炮製的美味甜點和糕餅

2. 與酒店經驗豐富的文華髮廊團隊討論及學習美麗動人的造型，為新娘在婚禮當日創造一個獨特迷人的造型。

3. 賞覽To Be Wed的永恆優雅奢華婚嫁設計師系列婚紗

4. 探索Mode Tuxedo量身訂製的紳士禮服及西裝尊貴服務

5. 由EVRbeauty 專業美容團隊分享合理的婚前美容療程，讓新娘在婚禮上以最佳狀態示人及留下美好回憶

6. 與香港知名的新娘化妝團隊Joman Wedding了解探討時尚的新娘妝容

7. 體驗充滿魅力的Odelicate 精緻手工婚嫁鞋系列

8. 與曾多次選為香港十大婚禮攝影師之一的Billy Hung及其團隊Billy ONAIR會面。Billy ONAIR是擁有超過12年經驗的資深婚攝團隊，擅長拍攝奢華婚禮並捕捉每對新人獨特的婚禮故事

9. 與BOZZ Studio攝影團隊會面和討論婚禮錄影的細節

10. 跟Evollove會面交流裝飾靈感，打造時尚典雅的婚禮

11. 試戴珠寶品牌Chellery Jewellery的婚嫁系列情侶戒指

12. 與The Scentist探索專屬你的個人香氣，化作一份個性化的婚宴禮物

13. 可與優雅浪漫的Whale Whispers探討將書法融入在婚禮各個細節當中，打造獨一無二的婚禮



準新人們即場預訂婚禮午宴或晚宴可享額外優惠（圖片由香港文華東方酒店提供）

即場預訂婚禮午宴或晚宴可享額外優惠

想要締造溫馨浪漫風婚禮，通常都要花費不少時間，尤其明年有不少適宜婚嫁日子，更是需要提前準備！於婚宴展覽當日，香港文華東方酒店還推出了即場婚宴優惠，凡預訂午宴及晚宴套餐可享額外精彩禮遇。以下為即場的婚宴優惠詳情，大家可以率先參考一下。

凡於2024年9月29日婚宴諮詢日期間預訂於2025年9月6日或之前舉行的婚禮午宴酒席，其中中式婚禮午宴或晚宴需至少10席，而西式婚禮午宴或晚宴至少100人，即可專享以下額外精彩禮遇：

一、專屬禮遇：

•指定飲品套餐半價優惠



二、額外禮遇*：

•額外香港文華東方酒店市區景觀套房／皇后像廣場景觀套房住宿一晚連翌晨雙人早餐

•10打精緻餐前美點

•100杯經典無酒精雞尾酒於午宴前享用

•五磅結婚蛋糕供席前酒會享用

•每席奉送香檳乙瓶

•酒店朱古力回禮禮物半價優惠

•品嚐婚宴菜單上的指定菜式，供四位享用（只適用於中式午宴）

•LED幕牆背景（僅限選用一張圖片）



*凡預訂午宴酒席十席或一百人，可自選以上其中兩項額外禮遇；

*凡預訂午宴酒席十五席或一百五十人以上，可自選以上其中三項額外禮遇。



即場預訂婚禮午宴或晚宴可享多重額外精彩禮遇（圖片由香港文華東方酒店提供）

贈送2人酒店餐廳晚餐券

此外，即場預訂香港文華東方酒店婚禮午宴或晚宴套餐，更會額外贈送酒店特色餐廳2人晚餐券以慶祝此浪漫盛事，以下禮遇三選一：

•⁠ ⁠享受The Aubrey免費高級居酒屋晚餐體驗（每人價值港幣1,300+10%）

•⁠ ⁠免費享用文華扒房+酒吧5道菜晚餐（每人價值港幣2,228+10%）

•⁠ ⁠免費享用文華廳6道菜晚餐（每位價值港幣1,888+10%）



*所有晚餐券有效期限為1年



即場預訂婚禮午宴或晚宴，將額外贈送2人酒店餐廳晚餐券（圖片由香港文華東方酒店提供）

香港文華東方酒店 婚宴展覽詳情：

日期：2024年9月29日

時間：下午12時至7時

地點：香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店一樓康樂廳

