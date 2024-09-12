出席婚禮穿搭禁忌｜當個得體嘉賓：除不能穿全白外 還要留意這點

出席婚禮的造型禁忌一文看清！時常有不少網絡笑話，是關於出席友人婚禮時鬧出的笑聞。其實出席別人婚禮時的穿搭也是不少人煩惱的事，都在想如何穿得得體又不搶新娘風頭？

不過隨著婚禮形式的轉變，禁忌也不想以往這麼多和繁複，但有些是禮儀上的規矩還是要保持的。這次《01女生》整理了4大婚禮穿搭禁忌，讓大家在出席婚禮時當一個面面得宜的嘉賓！



出席婚禮穿搭禁忌1. 白色裙裝

最常見的錯誤穿搭，定必是白色裙裝或小禮服，在平日聚會中最不出錯的穿搭是簡約白色裙裝，但這是出席婚禮時的第一大禁忌。要知道在婚禮中新娘是唯一的女主角，而婚紗又是純潔的白色，作為嘉賓是不能分散的光芒，尤其是穿著太正式的白色禮服很容易被誤為新娘。

出席婚禮穿搭禁忌1. 白色裙裝（Freepik）

出席婚禮穿搭禁忌2. 隨意T恤或衛衣

雖然穿著最重要是舒適度，但在出席婚禮這重要場合，不能穿得過於隨意，正式得體穿搭是對於新人和婚禮場合的尊重。因此，像是T恤、衛衣、牛仔褲等日常服飾，不太適合作為婚禮穿搭。假如你是不太習慣過於正式的穿搭，可以選擇韓式西裝外套配寬鬆裙裝，既時尚又舒適。

出席婚禮穿搭禁忌2. 隨意T恤或衛衣（Freepik）

出席婚禮穿搭禁忌3. 性感的服飾

過於性感的穿搭也是一大禁忌！即使是平日的穿搭備好，要僅記在出席婚禮時不要暴露身材，像是透明薄紗、低胸剪裁裙裝、露背等大面積裸露肌膚的服飾，都太適合出現在婚禮現場。得體的穿搭是對一對新人的基本尊重，而性感服飾較像是參與派對或是私人聚會的穿著。

出席婚禮穿搭禁忌3. 性感的服飾（Freepik）

出席婚禮穿搭禁忌4. 過度打扮

除了不宜穿著性感服飾外，過度的打扮也不適合。對於場合的重視，可能大家都會想以最佳或最完美狀態出席，但一不小心就過於隆重的穿著，就會有點不合時宜。過度打扮還會有著搶了新人焦點的可能性，所以像是過於有重量的珠寶首飾、金器、華麗亮片裝飾等，就建議留在平日的聚會或活動時再配戴。