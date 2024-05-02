婚禮場地｜婚宴場地如何揀選？10大實用貼士助你快速決定擺酒場地

【婚宴場地/婚禮場地】對於不少新人而言，決定擺酒場地是最頭痛、最煩惱的一環。因為場地選擇太多，例如：酒樓、酒店宴會廳、戶外證婚場地、會所婚宴場地等。到底甚麼類型的婚禮場地最適合你？揀選婚宴場地時有甚麼要注意呢？《01女生》請來婚宴達人Nette為大家分享選擇婚宴場地的貼士，助你快速決定婚禮場地。



揀選婚禮場地貼士｜1. 考慮預算

如果先確定你的預算範圍，其實十分有助縮減選擇。始終場地是婚禮預算中重要一環，因此你必須為場地預留足夠的資金，如戶外婚宴和傳統晚宴洗費都不一樣，前者以自助餐形式為主，而後者則是中式婚宴，較受四大長老歡迎。

戶外婚宴場地 (受訪者提供)

揀選婚禮場地貼士｜2. 確定客人人數

確定你預計邀請的賓客人數，這將幫助確定需要多大的場地空間。既要能夠容納所有客人，亦要確保場地不會太過擁擠，避免影響賓客及新人進場路線。

揀選婚禮場地貼士｜3. 地點便利性

考慮婚宴場地的地理位置和交通便利性，確保新人和客人都方便前往。最好鄰近公共運輸交匯處、旅遊巴往返接送、免費泊車等。

揀選婚禮場地貼士｜4. 設施和服務

了解場地會否提供以下設施和服務，如餐飲服務、音響設備、基本婚禮佈置、新娘房等。某些婚禮場地更會提供婚禮策劃師，協助你安排和執行婚禮。

揀選婚禮場地貼士｜5. 主題和風格的配合程度

當你已有心水的婚禮主題和風格，就要確保場地能夠配合你的設計要求。有些場地可能已有特定的裝修風格，亦有些可根據你的喜好進行佈置，建議向場地負責人了解清楚。

揀選婚禮場地貼士｜6. 查看評價和建議

在做最終決定前，先查看其他使用者對場地的評價和建議。閱讀其他新人的評論和意見，這將幫助你了解場地的優點和缺點。

揀選婚禮場地貼士｜7. 了解戶外婚禮後備方案

如果打算選擇戶外婚禮的話，就要向場地了解黑色暴雨、八號風球等極端天氣下之安排，如可否轉移至室內？場地佈置如何處理等？因為有些場地都不作延期安排，所以要留意合約內的保障條款。

揀選婚禮場地貼士｜8. 菜單的選擇

如果新人或家族有宗教信仰、特別食物要求，如中式宴會必須有乳豬全體、蟹鉗及鮑魚等，甚至想要求自助形式或中式傳統分菜，應先向場地了解套餐詳情。

中式傳統宴會菜式 (受訪者提供)

揀選婚禮場地貼士｜9. 提供好日子

選擇場地時，建議提供好日子日期作查詢，以避免錯失好場地。

揀選婚禮場地貼士｜10. 預約睇場

除了提前預訂婚宴場地之外，亦需要預約參觀場地，以確保可獲得理想中的日期和場地，確保婚禮順利。