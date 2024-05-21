揀婚禮場地有技巧！最易忽略新娘房？婚禮統籌師：問幾錢圍超錯！

【婚禮準備/婚禮場地/婚宴場地】如你在決定婚禮形式時，已選定了港式傳統婚禮的話（出門入門證婚宴會），下一步就可以思考做午宴或晚宴，以及場地選擇。婚禮場地有各式各樣，到底揀選結婚場地時，哪一方面必須再三仔細考慮？證婚午宴及證婚晚宴有何分別？《01女生》找來資深婚禮統籌師 Olivia Cheng ，和大家分享揀選婚宴場地注意事項，助你更快速決定最適合你的婚禮場地。



證婚午宴VS證婚晚宴

婚禮場地 (圖片由授訪者提供)

證婚午宴

1) 宴會場地通常提供09:00-15:30；

2) 最低消費比晚宴低；

3) 人情會少約20%

4) 所以流程需要提早進行，新娘、姊妹團有機會在05:00開始化妝，亦需要為工作人員支付額外費用



證婚晚宴



1) 宴會場地通常提供16:00-23:00；

2) 出門入門儀式可以13:00前完成；

3) 新娘有機會在07:00後才開始化妝；

4) 新娘需在下午跟男家食滿堂飯；

5) 下午安排兄弟姊妹團影外景，如選擇戶外證婚，可在宴會時段進行切蛋糕、合巹交杯、祝酒、致辭等儀式。



選擇結婚場地的考慮因素

選擇結婚場地的考慮因素 (01製圖)

落訂前8大揀場必知

揀選婚禮場地貼士｜1. 問最低消費金額

其實不應該問「幾錢一圍」，應該問最低消費金額。假如場地最低消費為30萬，你擺15圍，這樣就一圍就要花費兩萬，有機會會超出預算。所以，準新人要問清楚總消費金額的最低要求。

揀選婚禮場地貼士｜2. 善用Foyer

如果宴會廳比較大，Foyer、接待區空間較多，不妨當作是第二Backdrop用途，設置相簿枱、迎賓枱、Photo booth等娛賓。另外，亦可安排Welcome drink、餐前小吃、糖果吧等招呼賓客。

糖果吧 (圖片由授訪者提供)

揀選婚禮場地貼士｜3. 了解場地使用時間

使用時間是指收場時間及還場時間，因為會影響場地佈置公司的人手安排及完工時間。

揀選婚禮場地貼士｜4. 了解婚嫁套餐詳情

如果在酒店舉行婚禮，不少酒店都附送1晚出門套房、按摩SPA、免開瓶費、免切餅費、任飲套餐、免費泊車等待遇。建議新人了解清楚條款細則及詳情，如涉及優惠，最好白紙黑字記錄，保障雙方。

揀選婚禮場地貼士｜5. 新娘房配套設備

新娘房位置及是否設有洗手間在內都十分重要。有些酒店的新娘房設於舞台旁邊，可方便新娘整理儀容及換衫，但就不便於進行March in。建議場地必須有秘密通道，可以讓新人在秘密通道去宴會廳正門March in。

新娘房 (圖片由授訪者提供)

揀選婚禮場地貼士｜6. 預計額外交通支出

如果場地較偏遠，要考慮為賓客提供旅遊巴往返公共運輸交匯處、免費泊車服務，方便新人和客人前往。

揀選婚禮場地貼士｜7. 了解場地租約問題

經驗之談， Olivia 建議準新人可向問場地負責人了解租約問題，特別是婚宴不是短期內完成的準新人。

揀選婚禮場地貼士｜8. 多方面了解結婚場地

可以透過場地租用平台、婚禮網站、婚紗展、新娘Group用家評語及婚禮統籌師等，更詳細地了解結婚場地資料。