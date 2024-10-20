2025蛇年財運｜3生肖恐破財！貔貅手鍊助開運？附小資女投資貼士

【女性投資/財運/風水預測】買樓是人生大事，相信不少準備結婚的人士都正為這個問題而感到煩惱，到底現在是不是一個適合入市置業的時機？2025年財運運勢又是如何？《01女生》邀請到來自台灣的風水命理專家——權朗師傅，和大家分享2025年生肖運程，公開財運旺盛及欠佳的生肖，並且預測2025年樓市及股市趨勢。



【即睇2025年桃花預測】2025蛇年運程｜屬龍桃花運最旺!3生肖大凶 附增人緣+破爛桃花貼士

2025財運運程｜3生肖財運最旺盛

相信不論是上班一族，還是老闆們都會十分關心來年財運。權朗師傅指在蛇年，屬龍、屬馬、屬鼠、屬牛及屬兔人士有很好的財運。當中屬龍人士的財運最好，財來自有方，打工人士有機會升職加薪，事業如日方中，投資理財可望穩步增長。

其次是屬馬人士，工作上被委以重任，獲貴人相助，投資眼光獨到，賺得豐厚收益。屬狗人士事業財運良好，但必須做好財務規劃，小心投資。

另外，屬鼠、屬牛及屬兔朋友的財運都不錯，宜謹慎理財、排除阻滯努力奮鬥，並把握機會，總有好轉。

2025財運運程｜3生肖財運欠佳

屬豬者今年沖太歲，變化多亦易破財，財運最十二生肖中最差。上班一族，需專注工作，切忌投機取巧及心浮氣躁。其次是屬虎人士，工作多波折，財運甚爲反覆。屬猴人士明年是刑太歲之年，工作上是非多之餘，財運亦不理想，宜小心做事，避免冒險。

2025財運運程 (freepik)

財運欠佳如何化解？

若然總感覺自己財運運氣差的話，又可以怎樣做呢？權朗師傳分享真實案例，曾有一位從商的男士，他自言沒甚麼財運，借錢給別人，被欠錢不還，加上生意周轉不靈，公司面臨倒閉。他曾找了多位風水師傅佈風水局，可惜成效不大。

機緣巧合之下，他遇到了權朗師傳，並向她請教簡易有效的催旺財運方法。權朗師傳推介他佩戴貔貅手鍊，不久後這位男士向師傳表示自己成功去除黴運：「真的很神奇，一個月內，賺了以生意最好時期計算的3個月收入。」後來，這位男士工作越做越順利，生意蒸蒸日上。

貔貅手鍊增強財運？3大配戴注意事項

「貔貅」一詞，或許大家都略有所聞，其實貔貅是中國傳說瑞獸之一，相傳亦是龍王第九位兒子，具有龍頭、馬身、麟腳，其貌極似獅子，靈性非常強大。據說貔貅具有招財、辟邪能力，因此從古到今都受人們敬重，亦有不少人會隨身佩戴貔貅。到底佩戴貔貅手鍊時，有何要注意呢？

貔貅手鍊配戴注意事項｜1. 應戴左手，忌戴右手



所謂「左進右出」，民間習俗相信左手招財，可令財運穩固，而右手代表漏財，將財氣向外散出去。

貔貅手鍊配戴注意事項｜2. 貔貅頭部向外



配戴左手後，亦要留意貔貅頭部方向。緊記貔貅的頭永遠向外，朝着左手小拇指方向，代表把外面的錢財招進來。相反，頭部向內且朝着右手的話，不能吸財之餘，亦會破財。

貔貅手鍊配戴注意事項｜3. 洗澡時取下手串



建議洗澡時取下貔貅手鍊，以免影響材質之餘，亦避免沖掉財運。

2025年樓市及股市預測

不少準新人及女士都關心買樓置業的議題，而精通觀天象的權朗師傅早前亦為大家觀天算命，以天象及星象來預知樓市及股市來年走勢。

權朗師傅指出，代表經濟的星象呈現微妙狀態，暫時被災難星及壓抑星包圍，意味本港經濟將有大變數。樓市方面，權朗師傅指2025年樓價或將再下跌，自住人士可把握機會入市。

股市方面，權朗師傅預測有機會爆發金融危機，某些公司的股票或跌至歷史新低，恒生指數高位及低位之間可相差幾千點，股市走勢浮動，投資者需小心謹慎。另外，大家可多加留意地產股、金融股、科技股及能源股，均屬活躍股票的範疇。

九運時期，甚麼行業最當旺？

「九運」由2024年開始至2043年，權朗師傅指屬火的行業都會十分興旺，例如礦產、能源、石油、電視、電影、網絡媒體、電訊科技等都有不錯的發展。

權朗師傅推出2025蛇年生肖運程預測，全香港及澳門的7-11、Ok便利店、書局及書報檔有售。(01女生)

(風水玄學並非精密科學，所有內容僅供參考用途。)

(投資內容只供參考，絕不涉及任何投資建議。投資涉及風險，請向專業人士作出諮詢。)

記者：Melody Cheung

拍攝：Oscar Wong, Oscar Ng, Bankey Yeung

剪接：Oscar Wong

美術：Eric Lai

場地提供：Check In Taipei臺北棧 (世貿中心店)

統籌：Carina Lam

