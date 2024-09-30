2025蛇年運程｜屬龍桃花運最旺!3生肖大凶 附增人緣+破爛桃花貼士

【桃花姻緣/催旺愛情運/風水預測】轉眼間，2024年已過了一大半，大家覺得今年的運勢如何？能否成功脫單找到另一半？和伴侶感情穩定的你，何時有望結婚？《01女生》邀請到來自台灣，亦是2019年唯一一位預測疫情的風水命理專家——權朗師傅，為大家解答感情疑難，並提供催旺桃花運建議，更會預測2025年生肖運程，公開桃花運旺盛及運勢大凶的生肖。



「桃花運旺」代表甚麼？2招催旺增人緣

所謂「人人桃花」，桃花旺可代表人緣好，生命中出現很多幫助你的貴人，帶來人脈關係，有利事業運。同時，亦可代表異性緣旺，身邊不從缺追求者。

假如認為2024年運勢平平，人緣感情運一般，來年想增添好運氣的話，不妨參考這兩個方法。第一，避免在南方擺放過多金屬物品及利器，有損桃花運。第二，在東方位置，擺放一個紅色花瓶，並擺放9枝紅色玫瑰花在內，提升桃花運運勢。

在東方位置，擺放9枝紅色玫瑰花，助提升桃花運運勢。(freepik)

2025桃花姻緣運｜3生肖桃花運最旺盛

相信女士們都會特別關心新一年的桃花運運程，權朗師傅指在蛇年，屬牛、屬龍、屬馬、屬雞及屬狗人士的桃花運均不錯。當中，桃花運最暢旺是屬龍、屬馬及屬狗之人，容易在不同場合中展現個人魅力，遇上命中注定另一半，收獲愛情。

桃花運旺盛生肖1. 龍



2025年桃花運最旺的冠軍，單身人士明年充滿交際應酬機會，容易吸引異性目光，結識心儀對象，有望脫單！至於感情關係穩定的人士，很大機會結婚。

桃花運旺盛生肖2. 馬



對於屬馬者而言，蛇年是充滿挑戰的一年。權朗師傅提醒，雖然戀愛運、異性緣不俗，但必須小心控制情慾及處理感情問題，切忌「花心」，容易遇到第三者，甚至出現三角戀、四角戀關係。

桃花運旺盛生肖3. 狗



整體桃花運運勢良好，結婚運勢強勁，容易有想結婚的對象，必須好好把握機會。已有伴侶者，感情生活穩定。

2025桃花姻緣運｜3生肖大凶、桃花運欠佳

其實桃花運有好壞之分，有「爛桃花」者容易感情不順，易招惹渣男或渣女，甚至出現桃花劫，情路坎坷。

桃花運差生肖1. 老虎



屬虎者將迎來害太歲的挑戰，明年諸事不順，恐有意外災害，健康受損。從商人士，生意有機會蒙受損失。上班族易招惹口舌是非，小人不時無風起浪。

桃花運差生肖2. 豬



屬豬者明年沖太歲，凡事加倍小心謹慎，生活多阻滯，恐有災害，諸事不順。做事徒勞無功，難有收穫，大機會破財。上班人士，有被解僱危機。另外，多加注意家中長輩安全及健康。

桃花運差生肖3. 猴



屬猴者將面對破太歲困境，即使天資聰穎，但明年做事事倍功半，易招是非，諸事不順之餘，健康易有過勞問題。駕駛者當心血光之災，凡事需謹慎。

破解感情困難 斬斷爛桃花

《01女生》事前就在Instagram收集一些讀者投稿的問題，感情煩惱主要有3種，分別為「長期單身」、「合久必分」及「吸渣體質，總是遇到錯的人」。為此，權朗師傅為大家指出成因，並提供化解建議，幫助大家趨吉避凶。

《01女生》事前就在Instagram收集一些讀者投稿的問題 (01 製圖)

爛桃花情況｜1. 為何不能拍拖、不能結婚？

主要是家居風水及個人八字出現問題。「煞」是常見風水問題之一，家居風水有孤寡煞的話，嚴重影響居住人士的婚姻感情，容易離婚或不能結婚。八字正走離婚運，夫妻亦難逃離散命運。假如八字帶有桃花煞，更容易遇渣男，被玩弄感情。

桃花煞主要分為兩種，一是能夠拍拖，不能結婚，二是沒有桃花運，孤獨終老。命犯桃花煞不但有劫財危機，最直接影響是個人感情運，因此越早化解越好，才可除煞化厄。

權朗師傳分享真實案例，曾有一位46歲未婚女士向她求救，希望盡早找到適合的另一半。師傳為其算命並細閱她家平面圖，發現她八字帶桃花煞、家居風水藏有孤寡煞：「你有阻滯不能結婚是真的，當年愛上有婦之夫，之後遇上想和你結婚的人，你又未能作出選擇。」後來權朗師傳為她破解厄運，一年後結識現任丈夫，婚姻生活幸福。

爛桃花情況｜2. 如何催旺桃花，成功脫單？

風水開運小物，如手珠、手繩等都有助增加人緣、桃花運。權朗師傳分享真人真事，曾有一位年輕貌美的女士來找她，想改變拍拖屢遇渣男被拋棄的悲慘命運。權朗師傳建議她帶上狐狸造型紫色晶石手珠，改善人緣運及個人運勢。

其後，在一位朋友生日會上，有位男士對她一見鍾情並展開追求，拍拖一個月後更對她說：「不要這麼辛苦地打工，我給你100萬投資開一間美容店。」這位女士向權朗師傳表示謝意時，更坦言：「從未試過這麼幸福，有人真心對待她，現在正打算結婚。」

爛桃花情況｜3. 天生就是「吸渣體質」？如何解決？

不少女生表示感情路上總是愛錯人，成為「渣男攝石」。權朗師傳指天生「吸渣體質」，其實和八字、命運有關：「天生夫運較差都有機會遇上渣男，建議盡早處理，改寫命運，扭轉乾坤。」若要擺脫「吸渣」厄運，權朗師傳建議最直接有效方法是找專業人士改善家居風水問題。

避渣小貼士1. 鞋子遠離大門口



鞋子故胡亂放置，代表男人花心，容易「一腳踏幾船」，因此宜妥善收納。

避渣小貼士2. 保持家居整潔



將物品隨處擺放代表做人粗心大意，心思欠細膩，說話不經大腦，容易被男人控制。

避渣小貼士3. 睡房切忌擺放娃娃公仔



這是大錯特錯的習慣，如床上擺放太多公仔，令男人對你抱有玩弄心態。

爛桃花情況｜4. 拍拖遇渣男，離婚收場屬八字問題？

主要分三個因素，第一，兩人八字相沖不合，相處多拗撬，感情多阻滯。第二，八字正值離婚運。第三，住宅風水出現問題，以下家居風水禁忌需多加注意。

家居風水禁忌1. 西面擺放鮮花



切忌在西面方位擺放太多鮮花，否則易催旺另一半的桃花運，招來第三者風水，影響夫妻關係。

家居風水禁忌2. 性感肖像的照片



睡房切忌擺放裸體、性感意識的圖像，如接吻、親密行為等，使男人的心往外走。

權朗師傅推出2025蛇年生肖運程預測，全香港及澳門的7-11、Ok便利店、書局及書報檔有售。(01女生)

(風水玄學並非精密科學，所有內容僅供參考用途。)

記者：Melody Cheung

拍攝：Oscar Wong, Oscar Ng, Bankey Yeung

剪接：Oscar Wong 美術：Eric Lai

場地提供：Check In Taipei臺北棧 (世貿中心店)

統籌：Carina Lam

