家居風水｜7大不吉利植物千萬不能種在家！繡球花、水仙花也上榜

綠色植物與花卉雖能淨化室內空氣以及美化居家環境，但其實還是有許多植物在風水上，是「不吉利」的代表，像是帶有毒性、有不好的諧音以及外型特徵不祥等等，而且植物在陰陽的分類為「陰」，所以姐妹們再利用植物妝點環境與風水時，必須在植物或容器綁上「紅緞帶」化陰為陽，才能有開運的效果喔～



想要利用花卉來強化風水嗎？那就趕快跟著命理風水師「指路明燈安迪哥」的指示，一起祈求好運旺旺來！

風水中不吉利的7大植物！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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風水中不吉利的植物

1. 蓮花

為了各位姐妹們的好運氣，小編特別去請教了命理風水師「指路明燈安迪哥」，給大家一點擺放風水植物的方法！首先是「蓮花」，因為家中養的蓮花品種，基本上都是「碗蓮」，其諧音近似「輓聯」相當不吉利，所以要避免在室內養殖以免帶來災難。

2. 扶桑花

「扶桑花」因扶桑和服喪近音，有死亡的意思，跟蓮花一樣非常不吉利，雖然在路邊很常見，但還是要避免在室內栽種喔！

3. 梅花

同樣也是因為同因而須避免的「梅花」，與「黴」、「霉」同音，會帶來不潔與觸霉頭等不及力的寓意，會讓原本的好風水變差。

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4. 仙人掌

有其形必有其象！因為「仙人掌」有帶尖刺，如同說話帶刺，容易使人精神緊張、敏感、徒生口舌，雖然近年很流行養多肉植物，但以傳統的風水學觀點，是不宜在室內種植的。

5. 杜鵑花

古云：「杜鵑啼血」！相傳杜鵑花是沾染了鮮血的花，所以在風水上是不吉利的，容易招致厄運，且其汁液有毒，不適合放在家中。

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6. 毒性花

除了這幾款特別點出的花卉，像是繡球花、水仙花、曼陀羅、夾竹桃等等有毒性的花卉，因為對人體健康有害，皆不適合在家中種植。

7. 假花

最後是以假代真的「假花」，是在風水中最不適合放在家中的植物，假者為空，相當不吉利，要養真的花卉比較好，因其具有生命力才能帶來生旺的氣場。

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