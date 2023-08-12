家居風水｜女生想運勢暢旺　家中4點要顧好：梳妝台放1物超招財！

雖然說人生掌握在自己手裡，但我們也不能不去輕忽運勢對我們的影響力！尤其家中的風水，更是與我們的運氣息息相關！



命理專家雨揚老師分享只要顧好這四個地方，女性運勢可望旺翻天，趕緊看看家裡有沒有需要調整的部分，為自己的運氣做點努力與改變吧～

4個影響女性運勢的風水佈局，姊妹們千萬別疏忽了~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 掌握女性主場：家中的西南方

家中的西南方代表女主人的方位，在格局上最好不要有缺角（通常家中格局為方形，缺角指西南方為空），會影響到女主人在家地位與影響身心健康。此外，要保持西南方的整潔，不要放重物以免影響女主人運勢發展，也不要在使處牆上釘釘子，以免影響健康。建議在西南方可放置吉祥好物或點燈，例如水晶燈、鹽燈化解負面磁場，照亮運勢。

2. 地板一定要平整

風水學有「男管天、女管地」的說法，因此家中地板切記要平整，也不要刻意設計成高低落差，否則會影響女主人的運勢。另外，地板或地毯也不要放不吉利的圖案，否則也會讓女主人的運受到影響哦！

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3. 廚房影響女主人心情

廚房自古以來就是影響女主人最重要的場域之一，注意廚房窗戶或後門要避免對到鄰居的牆角或祖先牌位，否則容易影響女主人的婦科與泌尿問題。若無法更動位置，可在窗戶或門上掛水晶球化解。另外廚房的流理台、櫥櫃要避免紅色系，因為廚房屬火、紅色屬火，容易讓女主人脾氣暴躁，做事缺乏耐心，更容易疑神疑鬼找另一半吵架而造成家庭失和。此外，雨揚老師建議可以在廚房種植黃金葛，並在盆內放五色石或水晶可以提升女主人的健康運、財運與人際關係。

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4. 梳妝台為女性重要財庫

梳妝台是女性重要的財庫象徵，建議放在臥房門斜對角且旁邊沒有窗戶，是相當旺財的位置，切忌不能對到門或床，。另外可以在梳妝台的抽屜裡放錢母生財，若沒有抽屜，則可在梳妝台上放小櫃子，裡面放招財的鈦晶首飾或貔貅來生財。另外梳妝台也可以放在床頭旁，保持整潔外可在上頭放水晶葫蘆或曬乾的空心葫蘆來招納財氣。

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