LOEWE對日本的偏愛：到底有甚麼吸引力？頻推聯乘、設首間修復店

【LOEWE｜日本】LOEWE在眾多奢侈品牌中，總是有一種獨樹一幟的感覺，尤其近年品牌時常將當代藝術與傳統工藝相結合，帶來一個接一個的驚喜。而在這些驚喜中，「日本」更是時常出現，像是與不同領域的藝術家聯乘合作、邀請日本名人拍攝形象照、將全球首間皮件修復店定在大阪等等。眾多舉動無一不是展示LOEWE對日本的偏愛，一起來看看品牌近年與聯乘合作，當中更會發現為何是「日本」。



與吉卜力動畫連續3年的聯乘合作

數到LOEWE近年話題度最多的聯乘系列，定必是與由日本傳奇動畫師宮崎駿所創辦的吉卜力動畫公司合作，與旗下三部經典作品推出聯乘系列。在2021年時先以經典動畫《龍貓》為主題、2022年選擇了《千與千尋》，以及在2023年以《哈爾移動城堡》推出聯乘系列，連續3年，都是以品牌標誌性單品再結合童趣的設計，每次的推出都會引起全球搶購。這3次合作等成功，不僅是吉卜力動畫的經典魅力，更展現出品牌每件單品的工藝及時尚兼容度。

《哈爾移動城堡》聯乘系列（LOEWE）

《哈爾移動城堡》聯乘系列（LOEWE）

《哈爾移動城堡》聯乘系列（LOEWE）

與日本竹藝家合作推出新聯乘系列

早前LOEWE公開了與日本藝術家合作系列手袋宣傳照，是與日本竹藝家松本破風（Hafu Matsumoto）合作，將品牌經典款手袋與編織及繩結工藝結合，推出4款新作。然而這也並非松本破風與LOEWE首次合作，早在2019年時就曾與品牌合作製作一系列以皮革替代竹片的藝術品。作品都是在極大程度下保留了竹子的天然形態和視覺效果，同時以藤編結合柔軟的皮革展示LOEWE的編織工藝，是一次相當獨特的聯乘系列。

⽇本⽵藝家松本破風（X@@LoeweJP）

LOEWE Interlaced Hobo bag in Calfskin HK$21,350（LOEWE）

邀請日本藝術家拍攝品牌形象照

在各奢侈品牌都是偏向選韓國或泰國明星，擔任品牌大使或拍攝形象照，LOEWE反其道而行，在LOEWE2023秋冬系列形象照中，邀請日本音樂才子米津玄師擔任主角。將米津玄師的天馬行空創造力與Loewe獨樹一幟的設計，有著異曲同工之處﹐此次形象照亦是充滿夢幻感。

LOEWE亦非首次邀請日本藝人拍攝形象照，2023早秋冬系列就邀請了日本搞笑藝人北野武，拍攝了一輯幽默獨特的形象照。LOEWE的形象照主角也不僅是日本藝人，在2022年時，品牌曾邀請日本鬼才導演北野武在日本街頭拍攝形象照，更能突顯了品牌的獨特性。

日本音樂才子米津玄師拍攝LOEWE2023秋冬系列形象照（LOEWE）

全球首間皮件修復店設於日本大阪

LOEWE一直以傳統皮革工藝收獲眾人的喜愛，亦很重視產品的維修及保養的服務，在去年正式宣佈設立全球首間皮件修復店，名為「Loewe ReCraft」，選址在日本大阪！皮件修復店會有常駐的全職皮革工匠於店內，可隨時為顧客提供清潔、護理及維修服務。此舉可看出LOEWE對於日本匠人精神的喜愛程度，才會為全球首間皮件修復店選擇設於日本。