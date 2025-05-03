Dior經典夢幻清單！8不容錯過手袋推薦：LADY DIOR、30 Montaigne

Dior的優雅與雋永不巧，加上每季都有不同的創新款式加入，吸引到許多女生們爭相入手。品牌的每一款手袋都是凝聚了它們精湛的工藝與大膽創意，使不論是經典的Lady Dior、馬鞍袋到全新款式，都讓人無法移開視線。這次《01女生》精選了Dior的夢幻之作手袋，都是不容錯過的款式！



Dior經典手袋1. Dior 小碼LADY DIOR MY ABCDIOR 手袋 $50,000

LADY DIOR一直是品牌的人氣手袋，是不少女生夢寐以求的手袋。其中LADY DIOR MY ABCDIOR手袋以羊皮製成，綴以Cannage 藤格紋圖案縫線，設計時尚高雅，配上淡金色飾面金屬D.I.O.R.吊飾，為手袋造型增添華麗魅力。而且這款LADY DIOR的肩帶可配搭不同個人化徽章，塑造個人風格。

Dior經典手袋1. Dior 小碼LADY DIOR MY ABCDIOR 手袋 $50,000（圖片來源：Dior官網）

Dior經典手袋1. Dior 小碼LADY DIOR MY ABCDIOR 手袋 $50,000（圖片來源：Dior官網）

Dior經典手袋2. Dior Saddle 馬鞍袋連肩帶 $35,000

Dior SADDLE BAG馬鞍包是近年大熱IT Bag，品牌創意總監Maria Grazia Chiuri更為經典的Saddle馬鞍袋注入新意。馬鞍袋以顆粒小牛皮製成，手柄每邊均帶有復古金色飾面金屬CD標誌，採用Saddle翻蓋和綴以D形馬蹬飾帶和磁性拉片，彰顯此經典款式的美感。手袋設計無論是當作腋下包還是手挽手袋，都能為造型增添時尚感，此外手袋還備有一條可調整長短且可拆卸的幼身肩帶，能變成斜揹手袋，一袋多用。

Dior經典手袋2. Dior Saddle 馬鞍袋連肩帶 $35,000（圖片來源：Dior官網）

Dior經典手袋3. DIOR 中碼DIOR BOOK TOTE HK$26,500

DIOR備受歡迎的Book Tote，是創意總監Maria Grazia Chiuri設計的款式，是很實用的一款手袋，可輕鬆收納日常必需品。手袋經常推出不同圖案的設計，總能找到喜愛的款式。而當中最經典的定必是綴以全幅米白色和藍色 Dior Oblique 主題圖案刺繡，正面飾有Christian Dior Paris標誌，彰顯品牌標誌性的精湛工藝。

（圖片來源：Dior官網）

Dior經典手袋4. DIOR 30 Montaigne 手袋 HK$32,000

DIOR的30 Montaigne手袋，是以品牌最初的總店地址蒙田大道30號為名，而手袋翻蓋則配以復古金色飾面金屬CD鎖扣，設計靈感取自Christian Dior 香水瓶的別致封口，每處都有著品牌經典元素。手袋備有可調整長短的皮革肩帶，可手提、肩揹或斜揹，可展現不同風格。

Dior經典手袋4. DIOR 30 Montaigne 手袋 HK$32,000（圖片來源：Dior官網）

Dior經典手袋5. Dior Miss Caro Mini Bag HK$24,000

Miss Caro Mini Bag具品牌標誌性和新元素於一身，很值得入手！手袋採用品牌獨有的Macrocannage縫線絎縫，配上柔軟小羊皮製成，在翻蓋上飾有靈感自Dior香水瓶蓋的金色飾面金屬CD 扭扣。手袋另一大特色—可調節式鏈條，選用了以金色飾面金屬鏈節和與皮革相配的同色琺瑯鏈節的交替設計，不論是手提、肩背或斜挎時，都時尚度十足！

Dior經典手袋5. Dior Miss Caro Mini Bag HK$24,000（圖片來源：Dior官網）

Dior經典手袋6. Dior Caro 超微型水桶袋 HK$23,500

Dior Caro 超微型水桶袋是品牌2025秋季系列的全新作品，體現時尚的優雅氣息。以黑色羊皮製作，綴以大型藤格紋圖案縫線，令設計昇華，並設有束繩隔層。正面翻蓋口袋綴以復古金色飾面金屬CD標誌，可容納所有小型必需品。此款百搭的手袋設有可拆卸式頂部手柄和可調校及可拆卸式肩帶，方便手提、肩背或斜孭，每一細節都讓人愛不釋手。

Dior經典手袋6. Dior Caro 超微型水桶袋 HK$23,500（圖片來源：Dior官網）

Dior經典手袋7. Dior Jolie Top Handle手袋 小碼 HK$43,500

Dior Jolie Top Handle Bag甫推出時，就被品牌全球代言人Jisoo、NewJeans Haerin、台灣女演員王淨、香港女演員王丹妮等女星搶先使用，即成為人氣手袋。手袋以亮面黑色皮革製成，配上品牌經典Cannage藤格紋圖案縫線，整個設計高級典雅。手袋還有小細節都很觸動人心弦，手袋是以飾有CD 標誌和白色樹脂珍珠的雙翻蓋作設計，內裡設有3個隔層和1個拉鏈口袋，可收納日常所有的必需品。手袋除配備可拆卸的頂部手柄，還附有可拆除的鏈式肩帶，可輕鬆地手提、肩背或斜孭，隨著變換揹法可營造出不同的造型。

Dior經典手袋8. Dior Toujours 手袋 中碼 HK$31,500

Dior Toujours手袋，以品牌經典的藤格紋設計為主調，配以精緻的衍縫技法，而皮革方面，則選用柔軟又耐用的小牛皮製成。此外，手袋還配上了「D.I.O.R. 」的金屬五金吊飾，使用手袋更細膩優雅，乍看之下很有Lady Dior手袋的魅力，但又能明顯區分兩者。手袋設有幼身皮革搭帶開合，可安全收納物品，而CD Lock鎖扣的D字可調校兩側，令手袋造型更添魅力。此款中碼手袋配備頂部皮革手柄，可以使用小型切口作出調整，以便手提或肩背，設計非常貼心。