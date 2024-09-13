Jacquemus推全新「Le Mariage」婚禮系列 讓新娘尋夢寐以求婚紗

提到Jacquemus總會第一時間想起經典的Le Chiquito bag，但其實品牌的女裝也是極其受歡迎，尤其簡約白色裙裝更是被許多準新娘選擇作極簡婚紗。Jacquemus今年終於推出了全新的「Le Mariage」婚禮系列，一如品牌設計風格，婚紗都是以簡約線條展現新娘的魅力。



Jacquemus La mini robe maille Noiva（IG@jacquemus）

Jacquemus推出全新「Le Mariage」婚禮系列

Jacquemus所推出了全新的「Le Mariage」婚禮系列，與大眾印象中的婚紗不一樣，沒有厚重的婚紗亦沒有長長的拖尾，以簡約但極富設計感的設計，吸引新娘的目光。像是La mini robe maille Noiva，採用短款連身裙設計，配上一字肩，底部帶有黑色條紋，有著小心思，很適合喜歡簡簡單單的新娘。

Jacquemus La mini robe maille Noiva（圖片來源：Jacquemus官網）

Jacquemus「Le Mariage」婚禮系列具多款色彩和設計

Jacquemus不僅有白色簡約婚紗，還推出許多色彩以及兩件式設計的婚紗，像是深藍、黑色、橙紅色等，滿足不同新娘對於婚紗的幻想，準備出心目中的夢想婚禮。其中兩件式設計的Le haut Drapeado和La jupe Saudade都是備有2至3款顏色，新娘們可依照喜好選擇搭配。

Jacquemus Le haut Drapeado（圖片來源：Jacquemus官網）

Jacquemus「Le Mariage」婚禮系列具多款色彩和設計（IG@jacquemus）

滿足不同風格的新娘

在Jacquemus全新的「Le Mariage」婚禮系列中，亦有性感的La robe Bahia和優雅知性的La robe Drapeado，讓不同穿衣風格的新娘都能找到喜歡的婚紗。

Jacquemus「Le Mariage」婚禮系列滿足不同風格的新娘（IG@jacquemus）

Jacquemus La robe Bahia（圖片來源：Jacquemus官網）

「Le Mariage」婚禮系列亦有新娘首飾及配件

此外「Le Mariage」婚禮系列還推出了新娘首飾及配件，包括耳環、高跟鞋、手袋等，設計也是如品牌簡約風格，在婚禮過後也能在日常穿搭中重複使用。

「Le Mariage」婚禮系列亦有新娘首飾及配件

Jacquemus「Le Mariage」婚禮系列亦有新娘首飾及配件（圖片來源：Jacquemus官網）