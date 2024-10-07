Mary Jane推薦｜充滿懷舊靈魂的瑪莉珍鞋：Sam Edelman、miu miu

【瑪莉珍鞋推薦｜復古鞋履推介】復古熱潮持續，這不僅體現在服裝或手袋上，大家就連鞋履都紛紛換上充滿復古元素的款式，像是芭蕾舞鞋、牛津鞋、馬丁鞋等！其中瑪莉珍鞋（Mary Jane）深愛許多女生喜歡，鞋履外型是甜美的方圓楦頭配上皮革身，是一款一年四季的都適合穿著的鞋款！這次《01女生》為大家精選了多款精緻的瑪莉珍鞋，款款都讓人想入手！



瑪莉珍鞋（Mary Jane）推薦1. Sam Edelman Michaela Mary Jane Flat HK$1,400

Sam Edelman所推出的瑪麗珍鞋，都是融合了時尚剪裁和可調節鞋帶，為日常穿搭增添女性魅力，同時兼顧舒適度。其中Michaela Mary Jane Flat配備品牌標誌性的雙E扣，此外在鞋身上更推出了各種材質，包括經典的黑白真皮款式、亮麗閃爍的金屬質感以及充滿冬日氣息的天鵝絨，滿足各位女生不同的喜好或穿搭需求。

瑪莉珍鞋（Mary Jane）推薦1. Sam Edelman Michaela Mary Jane Flat HK$1,400（Sam Edelman）

瑪莉珍鞋（Mary Jane）推薦1. Sam Edelman Michaela Mary Jane Flat HK$1,400（Sam Edelman）

瑪莉珍鞋（Mary Jane）推薦2. Dr. Martens MARY JANE VIRGINIA 皮鞋 HK$1,399

Dr. Martens推出的MARY JANE VIRGINIA 皮鞋，是採用一種柔軟細粒皮革製作而成，皮革經過處理營造出光滑柔軟觸感。皮鞋採用Goodyear縫製工藝製作，鞋邊熱封，並使用品牌獨特的鞋邊縫線加固，這款更以雙色外觀呈現，並擁有獨特的凹槽設計和標誌性的坑紋，更具特色。

瑪莉珍鞋（Mary Jane）推薦2. Dr. Martens MARY JANE VIRGINIA 皮鞋 HK$1,399（Dr. Martens）

瑪莉珍鞋（Mary Jane）推薦2. Dr. Martens MARY JANE VIRGINIA 皮鞋 HK$1,399（Dr. Martens）

瑪莉珍鞋（Mary Jane）推薦3. Louis Vuitton Record Mary Jane 皮鞋 HK$9,650

Louis Vuitton所推出的Record Mary Jane皮鞋，以時尚的漆面小牛皮鞋面搭配輕盈的EVA橡膠厚鞋底，營造出型格又鮮明的對比效果。鞋身有著精緻的鞋底綴有飾以LV Circle標誌和Monogram花卉吊飾的航海風鏈帶圖案，此外還有不少小細節，像是鐫刻搭扣和LV Initials標誌飾釘，讓人愛不釋手。

瑪莉珍鞋（Mary Jane）推薦3. Louis Vuitton Record Mary Jane 皮鞋 HK$9,650（Louis Vuitton）

瑪莉珍鞋（Mary Jane）推薦4. Prada Nappa leather Mary Jane pumps HK$9,250

Prada的Nappa leather Mary Jane pumps，以納帕皮配上錐形輪廓創作而成，展現出品牌永恆和優雅的魅力。這款瑪莉珍鞋的鞋跟同樣以皮革呈現，鞋身則以經典線條及精緻細節為特色，像是飾有琺瑯金屬三角形標誌，時尚且經得起時月考驗。

瑪莉珍鞋（Mary Jane）推薦4. Prada Nappa leather Mary Jane pumps HK$9,250（Prada）

瑪莉珍鞋（Mary Jane）推薦5. miu miu Mary Jane鞋扣皮鞋 HK$9,500

miu miu所推出的Mary Jane鞋扣皮鞋，被品牌形容為擁有懷舊的靈魂，是將為70年代校服造型畫龍點睛的鞋履重新演繹。皮革鞋身結合正統線條及創新材質，例如鞋底所用的輕盈橡膠，金屬鞋扣的飾有品牌字樣標誌，時尚且精緻。