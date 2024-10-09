Netflix 10月必睇片單推薦！萬聖節應節影集：午夜故事社、亂馬½

【Netflix推薦2024/Netflix影集推薦】來到十月，又來到年度狂歡的時份，不想外出扮鬼扮馬的話，亦可以安在家中來個驚恐之夜！膽大心細的你，不想嚇破膽的話，亦可以選擇最新上架或人氣影集片單，與好友、另一半歡渡週末。如果你想追看更多動漫卡通、懸疑推理、日常戀愛或是笑料百出的實境節目，以下就為你集齊好10月的Netflix 必睇推薦！



Netflix 10月影集推薦 2024：1.《戀愛修課》第三季（Heartstopper）

想渡過溫馨時光，選擇節奏輕快的劇集就合適不過！《戀愛修課》（Heartstopper）改編自同名網路漫畫小說，故事以LGBT群體為作品主題。故事以英國高中校園為背景，主角從中意識並探索自己的同志身份，整劇以可愛元素打造懵懂愛情的氛圍，收獲不少觀眾的喜愛。

Netflix 10月影集推薦 2024：2. 《亂馬½》

提到經典漫畫，必定有日本漫畫家高橋留美子的《亂馬½》，代表性戀愛喜劇漫畫之一，在90年代收獲非常高人氣。這套人氣經典漫畫，更在今年年中宣佈製作新作動畫並播出！

Netflix 10月影集推薦 2024｜《亂馬½》

Netflix 10月影集推薦 2024：3. 《午夜故事社》

萬聖節當然要以恐怖情節應節，劇中並沒有嚇破膽、超能力的情節，大家可以安心開劇！這套《午夜故事社》改編自 Christopher Pike的恐怖小說。一班得到絕症的青少年，每到午夜時份都會齊聚、分享鬼故事，並尋找靈異現象。

Netflix 10月影集推薦 2024｜《午夜故事社》（Netflix）

Netflix 10月影集推薦 2024：4. 《蒼鷺與少年》

錯過了這套去年大熱的宮﨑駿「退休之作」的話，Netflix 上架後就必不錯過！《蒼鷺與少年》由上映前已經收獲不少關注，與以往動畫大師宮﨑駿的作品稍有不同，這次的半自傳的動畫融合不同文化與元素而成，重點於主角的成長、磕碰與覺悟，更榮獲2024奧斯卡金像獎「最佳動畫」。

Netflix 10月影集推薦 2024：5. 《藍色監獄》 第2季（BLUE LOCK）

要說 2024年是動漫活躍之年亦不為過，除了新番，不少人氣之作亦逆來續集。以日本國家足球隊閉門訓練為背景的《藍色監獄》 ，去年宣佈展開動畫第二季與全新劇場版製作，將以主角潔世一和天才凪誠士郎為核心，將在10月12日強勢回歸！

Netflix 10月影集推薦 2024｜《藍色監獄》 第2季（BLUE LOCK）

Netflix 10月影集推薦 2024：6. 《下流正義》第 3 季

想欣賞激烈劇情的話，大獲好評的《下流正義》（The Lincoln Lawyer）回歸Netflix！來到第 3 季，主角Mickey Haller 繼續以自己的林肯汽車當作工作室，承接各種大大小小的案件，而故事疑點亦會就著主角所接下的案件，探索案件當中的委託人究竟有沒有犯下罪行，同時亦考驗主角的良心。

Netflix 10月影集推薦 2024：7. 《西線無戰事》

想欣賞扣人心弦的故事，真實改編的自傳故事就能滿足你。《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）描述德軍在世界大戰期間的經歷，主角與軍中同袍的戰爭心路經歷，由一開始的滿腔熱血，到身在壕溝中的絕望與恐懼，讓人反思、感受到戰爭的可怕。