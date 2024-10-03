Jennie驚喜現身韓綜！10月必看片單：萬聖節恐怖電影、奇幻劇集

【Disney+ Halloscream片單｜10月片單】踏入10月迎來萬眾狂歡的萬聖節，除了可以與好友參與一系列節日精彩慶祝活動外，在家中舉辦小型派對亦是不錯的選擇，其中一同觀影恐怖、奇幻或溫馨的電影，是不能缺少的節目！這次《01女生》為大家準備了萬聖節「Halloscream片單」，不僅有充滿節日氣氛的影視作品，還有溫馨有趣的節目﹐韓國超人氣的藝人BLACKPINK Jennie亦驚喜其中一部綜藝，萬勿錯過！



10月片單推薦1. 電影《尋子危情》 10月11日上線

一位單親媽媽以為自己發現了安撫孩子的訣竅，即一檔怪異的兒童節目家庭錄影帶，該節目名為《克羅克特先生的世界》。然而，一個更黑暗、血腥的秘密即將透過錄影帶侵入他們的家。

10月片單推薦1. 電影《尋子危情》 10月11日上線（品牌提供）

10月片單推薦2. 美劇《詭秘之罪》 10月23日上線

金牌導演Ryan Murphy新作《詭秘之罪》，劇情講述一系列令人髮指的罪行令一個小社群人心惶惶。洛伊絲崔恩警探覺得這些罪行事手段詭秘，關乎個人恩怨，好像是什麼人或什麼東西在嘲諷她。由於毫無線索，也不知道該向何方求助，於是她接受身任《天主教衛報》記者一職的梅根修女的幫助。

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10月片單推薦3. 韓劇《正年》 10月12日上線

《正年》由韓國百想視后金泰梨主演，她將變身成國劇「天才少女」。《正年》改編自同名熱門網路漫畫，講述一群於梅蘭國劇團學習國劇的少女們共同成長的故事。主角尹正年是團內的「天才少女」，擁有強勁聲樂天賦，朝著成為國劇界最優秀的女性演員的目標勇往直前。路上她與另一位實力相當的對手互相競爭，火花四射！最終正年成功克服自身局限性及重重難關，成為最出色的女性國劇演員。

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10月片單推薦4. 香港電影《出租家人》 10月11日上線

《出租家人》講述出身於破碎家庭的家聰與單親媽媽佩怡成立了一家可以提供「出租家人」服務的公司。主角家聰偶然發掘了沉迷於演戲的臨時演員志光，並誠邀他加入公司，志光爽快答應。在志光遇上喜歡跳舞的包租婆芳芳後，陰差陽錯下出演「臨時夫妻」，並與家聰及佩怡變成「一家人」，四人在過程中發現了「家人」的意義。

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10月片單推薦5. 美劇《海上醫療隊》 已上線

《海上醫療隊》講述型男醫生Max由110位應徵者中脫穎而出，成功登上豪華郵輪「奧德賽號」，領導一隊首屈一指的海上醫療團隊。過程中除了要應付各種意想不到的醫療危機，還有浪漫奇遇等待著他。

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10月片單推薦6. 紀錄片《亡者指控》第2季 10月2日上線

《亡者指控》根據受害者留下的線索，透過深度採訪、真實檔案文件和電影再現手法，講述了種將凶手繩之以法的故事，案件情節扣人心弦。

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10月片單推薦7. 美劇《鐵血鋼拳》10月9日上線

在經歷慘敗之後，艾斯特班「拉馬奎納」奧蘇納處於其拳擊生涯的低谷。幸運的是，他的經紀人兼好友安迪盧揚決心幫他重回巔峰。但隨著一個邪惡組織的出現，這場複賽就變得生死攸關。艾斯特班必須應對自己的心魔並保護家人。

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▼▼▼【按圖看】更多Disney+ 10月熱情片單推薦｜包括《吸血鬼獵人巴菲》第1-7季、《我和殭屍有個約會》、 《回魂夜》等等，都是很適合與親朋好友一起觀影的影視作品，大家都可以參考下！【按圖看】▼▼▼