開箱｜萬聖節妝容參考：南瓜色提升輪廓、獨角馬色調展夢幻魅力

萬聖節將至，一般人都會打扮成角色或鬼怪，向身邊的人討糖果，以投入熱鬧的氣氛。在萬聖節當天，不少女生都會精心化妝，應節之餘亦能展現性感迷人魅力。若然今年尚未想到打扮主題，以下4個萬聖節妝容參考，都是受歡迎的題材，可以吸引目光成為全場焦點。此外，亦會推薦相應妝容的化妝品，不容錯過！



萬聖節妝容推薦｜南瓜色調

萬聖節常見的色調，莫過於可愛的南瓜色，因此可以運用橙色彩妝品，來點綴整體的氛圍，而且適合傾向低調的「I」人。橙色調接近亞洲人膚色，更能提升立體輪廓，是個不錯的妝容選擇。

萬聖節妝容推薦｜南瓜色調 (01女生)

萬聖節美妝推薦1. Hermès Les Mains Hermès Nail Polish HK$455

除了妝容，手指也可襯搭橙色，以提升整體的一致感覺。Hermès指甲油質感順滑，容易控制用量，並能平均地塗勻指甲，待乾後會呈現出清透的亮澤。在色澤方面亦較濃郁和鮮明，可以配搭不同色調款式，展示個性品味。

萬聖節美妝推薦1. Hermès Les Mains Hermès Nail Polish (01女生)

萬聖節美妝推薦2. shu uemura unlimited ccc 遮瑕調色組合 #冰透紫 HK$425

為營造明顯的立體輪廓，shu uemura調色組合可以遮蓋黯黃，同時提亮飽滿位置，以提升面部的鮮明度。調色組合質感輕盈幼滑，而且能夠抵禦皮脂和潮濕環境，加上蘊含日本山茶花油，達致持妝美肌的效果。

萬聖節美妝推薦2. shu uemura unlimited ccc 遮瑕調色組合 #冰透紫 (01女生)

萬聖節美妝推薦3. Gucci Beauty 防脫色啞光霧面唇釉 #MAY PEACH HK$390

唇釉可以展示柔和啞緻的魅力，同時加入黑玫瑰油、透明質酸和維他命E，讓雙唇不易感乾澀，而且採用特別技術，在唇膏塗上嘴唇時，可以由膏狀轉為粉狀，並瞬即包覆雙唇，不僅易卸，色彩亦不會殘留在唇紋之間，以減低色素暗沉的問題。

萬聖節美妝推薦3. Gucci Beauty 防脫色啞光霧面唇釉 #MAY PEACH (01女生)

萬聖節妝容推薦｜紋身點綴

若然喜歡一點主題儀式感，可使用隨時卸除的個性紋身，還能發揮一下創意和繪畫才能。一些應節的圖案，如星星、南瓜和小鬼等，較容易繪畫，還加貼上閃石，提升亮眼感覺。

萬聖節妝容推薦｜紋身點綴 (01女生)

萬聖節美妝推薦4. K-Palette 1 Day Tattoo 完美持久防水眼線液 HK$98

若想準確勾勒圖案輪廓的話，一支纖細筆尖的眼線筆絕不少得。K-Palette眼線筆不僅適合新手，而且持妝度高，長時間防水、防汗和防油脂，讓線條不易化開，而且卸除時亦很方便，簡單以卸妝水一抹就可。

萬聖節美妝推薦4. K-Palette 1 Day Tattoo 完美持久防水眼線液 (01女生)

萬聖節美妝推薦5. Tarte Maracuja Juicy Eye & Cheek Palette HK$410

要有色彩圖案或妝容，可以使用多色的眼影盤。如Tarte眼影盤擁有15色設計，色調傾向柔和舒適，而且質感幼滑，容易上色，無論眼影、胭脂或圖案點綴都能搞定，盡顯整體的一致和諧感覺。

萬聖節美妝推薦5. Tarte Maracuja Juicy Eye & Cheek Palette (01女生)

萬聖節妝容推薦｜魅惑吸血鬼

萬聖節充滿派對氣氛，不少女生都會穿著性感，化身誘人的小惡魔、吸血鬼和壞蛋角色等。因此可以配襯一個暗黑妝容，來提升魅惑感覺，同時深色妝容還可加強面部輪廓，令外貌更為鮮明。

萬聖節美妝推薦6. Givenchy Beauty 高訂禁忌絲滑緞彩唇膏 #114/ #117/ #350 HK$360

充滿水嫩滋潤感的唇膏， 逾九成配方源自天然成分，包括透明質酸和乳木果油等，可以平滑唇紋，展現自然亮澤，同時具備豐唇作用。唇膏質感舒適易塗，而且散發消新花香，讓人倍添療癒。

萬聖節美妝推薦6. Givenchy Beauty 高訂禁忌絲滑緞彩唇膏 #114/ #117/ #350 (01女生)

萬聖節美妝推薦7. TOM FORD Beauty Soleil Glow Highlighter HK$730

要增強面部的立體鮮明感，TOM FORD Beauty膏狀高光粉，靈感源自陽光照射到海面上的粼光，質感輕盈細滑，在展現耀眼亮澤的同時，帶有通透感覺，讓整體妝容更為自然和迷人。

萬聖節美妝推薦7. TOM FORD Beauty Soleil Glow Highlighter (01女生)

萬聖節美妝推薦8. Rare Beauty All of the Above Weightless Eyeshadow Stick #Compassion HK$196

酒紅色調不僅適合亞洲人膚色，而且可以加深輪廓，讓雙眼看來更有神。Rare Beauty眼影棒質感順滑，帶有精緻閃爍的珠光效果，加上筆尖易畫，可以勾勒出不同的眼形，適合在出席派對時，打造出明艷照人的魅力。

萬聖節美妝推薦8. Rare Beauty All of the Above Weightless Eyeshadow Stick #Compassion (01女生)

萬聖節妝容推薦｜夢幻閃耀

除了小惡魔等打扮，還可作清純和夢幻造型，以閃爍或獨角馬妝容，展現出與眾不同的感覺。可以透過眼窩及唇部的透明感，提升面部立體輪廓，同時提升矚目的氛圍。

萬聖節妝容推薦｜夢幻閃耀 (01女生)

萬聖節美妝推薦9. Armani Beauty Prisma Glass鏡光水漾唇蜜 HK$380

嘴唇也要保持閃爍感覺，以提升唇妝的立體和厚重感。唇蜜採用oil-in-gloss技術，展現出飽滿晶瑩的唇色，而且質感舒適零黏膩，亦適合日常素顏時用。

萬聖節美妝推薦9. Armani Beauty Prisma Glass鏡光水漾唇蜜 (01女生)

萬聖節美妝推薦10. Charlotte Tilbury Pillow Talk 星光放閃九色眼影盤 HK$640

眾所周知Pillow Talk系列的色調吸引，帶有迷人的少女魅力，這次眼影盤加入精細閃粉粉末，而且9種色調接近，適合用以疊層塗抹，自由調較閃爍和顯色度。

萬聖節美妝推薦10. Charlotte Tilbury Pillow Talk 星光放閃九色眼影盤 (01女生)

萬聖節美妝推薦11. Revlon 砂糖微粒磨砂潤唇膏 HK$49.9

要打造亮澤柔滑妝容，必先要做好去角質工作。Revlon潤唇膏蘊含天然果油及細小的糖粒子，不僅能夠滋潤雙唇，而且有效溫柔地去除表面死皮及多餘角質，使雙唇展示出略帶色調的自然光澤。