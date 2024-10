開箱｜萬聖節妝容參考：南瓜色提升輪廓、獨角馬色調展夢幻魅力

萬聖節將至,一般人都會打扮成角色或鬼怪,向身邊的人討糖果,以投入熱鬧的氣氛。在萬聖節當天,不少女生都會精心化妝,應節之餘亦能展現性感迷人魅力。若然今年尚未想到打扮主題,以下4個萬聖節妝容參考,都是受歡迎的題材,可以吸引目光成為全場焦點。此外,亦會推薦相應妝容的化妝品,不容錯過!



萬聖節妝容推薦|南瓜色調

萬聖節常見的色調,莫過於可愛的南瓜色,因此可以運用橙色彩妝品,來點綴整體的氛圍,而且適合傾向低調的「I」人。橙色調接近亞洲人膚色,更能提升立體輪廓,是個不錯的妝容選擇。

萬聖節妝容推薦|南瓜色調 (01女生)

萬聖節美妝推薦1. Hermès Les Mains Hermès Nail Polish HK$455

除了妝容,手指也可襯搭橙色,以提升整體的一致感覺。Hermès指甲油質感順滑,容易控制用量,並能平均地塗勻指甲,待乾後會呈現出清透的亮澤。在色澤方面亦較濃郁和鮮明,可以配搭不同色調款式,展示個性品味。

萬聖節美妝推薦1. Hermès Les Mains Hermès Nail Polish (01女生)

萬聖節美妝推薦2. shu uemura unlimited ccc 遮瑕調色組合 #冰透紫 HK$425

為營造明顯的立體輪廓,shu uemura調色組合可以遮蓋黯黃,同時提亮飽滿位置,以提升面部的鮮明度。調色組合質感輕盈幼滑,而且能夠抵禦皮脂和潮濕環境,加上蘊含日本山茶花油,達致持妝美肌的效果。

萬聖節美妝推薦2. shu uemura unlimited ccc 遮瑕調色組合 #冰透紫 (01女生)

萬聖節美妝推薦3. Gucci Beauty 防脫色啞光霧面唇釉 #MAY PEACH HK$390

唇釉可以展示柔和啞緻的魅力,同時加入黑玫瑰油、透明質酸和維他命E,讓雙唇不易感乾澀,而且採用特別技術,在唇膏塗上嘴唇時,可以由膏狀轉為粉狀,並瞬即包覆雙唇,不僅易卸,色彩亦不會殘留在唇紋之間,以減低色素暗沉的問題。

萬聖節美妝推薦3. Gucci Beauty 防脫色啞光霧面唇釉 #MAY PEACH (01女生)

萬聖節妝容推薦|紋身點綴

若然喜歡一點主題儀式感,可使用隨時卸除的個性紋身,還能發揮一下創意和繪畫才能。一些應節的圖案,如星星、南瓜和小鬼等,較容易繪畫,還加貼上閃石,提升亮眼感覺。

萬聖節妝容推薦|紋身點綴 (01女生)

萬聖節美妝推薦4. K-Palette 1 Day Tattoo 完美持久防水眼線液 HK$98

若想準確勾勒圖案輪廓的話,一支纖細筆尖的眼線筆絕不少得。K-Palette眼線筆不僅適合新手,而且持妝度高,長時間防水、防汗和防油脂,讓線條不易化開,而且卸除時亦很方便,簡單以卸妝水一抹就可。

萬聖節美妝推薦4. K-Palette 1 Day Tattoo 完美持久防水眼線液 (01女生)

萬聖節美妝推薦5. Tarte Maracuja Juicy Eye & Cheek Palette HK$410

要有色彩圖案或妝容,可以使用多色的眼影盤。如Tarte眼影盤擁有15色設計,色調傾向柔和舒適,而且質感幼滑,容易上色,無論眼影、胭脂或圖案點綴都能搞定,盡顯整體的一致和諧感覺。

萬聖節美妝推薦5. Tarte Maracuja Juicy Eye & Cheek Palette (01女生)

萬聖節妝容推薦|魅惑吸血鬼

萬聖節充滿派對氣氛,不少女生都會穿著性感,化身誘人的小惡魔、吸血鬼和壞蛋角色等。因此可以配襯一個暗黑妝容,來提升魅惑感覺,同時深色妝容還可加強面部輪廓,令外貌更為鮮明。

萬聖節美妝推薦6. Givenchy Beauty 高訂禁忌絲滑緞彩唇膏 #114/ #117/ #350 HK$360

充滿水嫩滋潤感的唇膏, 逾九成配方源自天然成分,包括透明質酸和乳木果油等,可以平滑唇紋,展現自然亮澤,同時具備豐唇作用。唇膏質感舒適易塗,而且散發消新花香,讓人倍添療癒。

萬聖節美妝推薦6. Givenchy Beauty 高訂禁忌絲滑緞彩唇膏 #114/ #117/ #350 (01女生)

萬聖節美妝推薦7. TOM FORD Beauty Soleil Glow Highlighter HK$730

要增強面部的立體鮮明感,TOM FORD Beauty膏狀高光粉,靈感源自陽光照射到海面上的粼光,質感輕盈細滑,在展現耀眼亮澤的同時,帶有通透感覺,讓整體妝容更為自然和迷人。

萬聖節美妝推薦7. TOM FORD Beauty Soleil Glow Highlighter (01女生)

萬聖節美妝推薦8. Rare Beauty All of the Above Weightless Eyeshadow Stick #Compassion HK$196

酒紅色調不僅適合亞洲人膚色,而且可以加深輪廓,讓雙眼看來更有神。Rare Beauty眼影棒質感順滑,帶有精緻閃爍的珠光效果,加上筆尖易畫,可以勾勒出不同的眼形,適合在出席派對時,打造出明艷照人的魅力。

萬聖節美妝推薦8. Rare Beauty All of the Above Weightless Eyeshadow Stick #Compassion (01女生)

萬聖節妝容推薦|夢幻閃耀

除了小惡魔等打扮,還可作清純和夢幻造型,以閃爍或獨角馬妝容,展現出與眾不同的感覺。可以透過眼窩及唇部的透明感,提升面部立體輪廓,同時提升矚目的氛圍。

萬聖節妝容推薦|夢幻閃耀 (01女生)

萬聖節美妝推薦9. Armani Beauty Prisma Glass鏡光水漾唇蜜 HK$380

嘴唇也要保持閃爍感覺,以提升唇妝的立體和厚重感。唇蜜採用oil-in-gloss技術,展現出飽滿晶瑩的唇色,而且質感舒適零黏膩,亦適合日常素顏時用。

萬聖節美妝推薦9. Armani Beauty Prisma Glass鏡光水漾唇蜜 (01女生)

萬聖節美妝推薦10. Charlotte Tilbury Pillow Talk 星光放閃九色眼影盤 HK$640

眾所周知Pillow Talk系列的色調吸引,帶有迷人的少女魅力,這次眼影盤加入精細閃粉粉末,而且9種色調接近,適合用以疊層塗抹,自由調較閃爍和顯色度。

萬聖節美妝推薦10. Charlotte Tilbury Pillow Talk 星光放閃九色眼影盤 (01女生)

萬聖節美妝推薦11. Revlon 砂糖微粒磨砂潤唇膏 HK$49.9

要打造亮澤柔滑妝容,必先要做好去角質工作。Revlon潤唇膏蘊含天然果油及細小的糖粒子,不僅能夠滋潤雙唇,而且有效溫柔地去除表面死皮及多餘角質,使雙唇展示出略帶色調的自然光澤。