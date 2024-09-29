萬聖節好去處2024｜萬聖節活動推薦：狂歡派對/沉浸式慶典/鬼屋

萬聖節好去處2024｜秋風起，代表一年一度萬聖節準備來臨了！萬聖節應節，當然要「扮鬼扮馬」、前往鬼屋壯膽或是不給糖就搗蛋（Trick or Treat），還在煩惱萬聖節去向的話，不妨參考以下的萬聖節好去處，從今個週未相約閏密朋友或另一半，狂歡打卡吧！



萬聖節好去處2024：1. Disney Halloween Time 2024

9折入手一日門票＋二合一餐卷（原價HK$849）

如果你喜歡迪士尼反派，或是想角色扮演，必不錯過年度盛事「Disney Halloween Time」！每年只有這段時間，反派們才能出來搞鬼作惡，大家更可以參與其中，反轉迪士尼。

今年重頭戲連連，除了迪士尼主角與惡人首次成對現身，時尚女魔頭庫伊拉率領惡人大宅舞會、萬聖節得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」以及「米奇Halloween玩轉大街派對」都會再度回歸，大家必定要大玩惡玩！

萬聖節好去處2024｜Disney Halloween Time 2024



地址：香港大嶼山竹篙灣 香港迪士尼樂園度假區

日期：即日起至 2024年10月31日



萬聖節好去處2024：2. 香港海洋公園 哈囉喂全園祭2024

優惠門票低至半價！

自問膽大的你，當然要挑戰驚嚇連連的鬼屋！今年海洋公園哈囉喂以城寨作主題，將80年代的港式恐怖都市傳說注滿海洋公園，打造出六大驚嚇體驗，包括被厲鬼圍城的「城寨詭域」、充滿被失蹤的極級重犯「囚·逃」、「冥府婚宴」、殺戮舞會「亡幽酒店」、試膽大會必到「凶靈宅院」以及探靈探險之選「724禁地」。

除了嚇到失聲尖叫的體驗，全園祭中亦有合家歡精彩節目，驚嚇度由你隨意挑選，例如5大《Like 鬼圍城節目巡禮》、「十大嘩鬼匯演」以及特色打卡位，十分合適又要驚又要玩的你！

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萬聖節好去處2024｜香港海洋公園 哈囉喂全園祭2024



地址：香港仔黃竹坑道 180 號香港海洋公園

日期：即日起至 2024年11月3日



萬聖節好去處2024：3. Burn Brain Club 燒腦會 沉浸式劇本殺遊戲

過百精選劇本任你玩 人均低至HK$280

要是喜愛「扮鬼扮馬」，又不想花費大量時間妝扮，不如今年試試新意思，一班膽大心細的好友選擇懸疑恐怖場景！Burn Brain Club 燒腦會推出全港首創，以360°環幕打造的沉浸式LARP 劇本殺遊戲，讓你能夠在扮演角色與調查間，感受到完美的臨場體驗。

萬聖節好去處2024｜Burn Brain Club 燒腦會 沉浸式劇本殺遊戲



地址：觀塘興業街29號GRAVITY 602 及 803室

日期：即日起至 2025年3月25日



萬聖節好去處2024：4. 萬聖節燭光音樂會 Candle Night Concert

2人同行即減HK$40

誰說萬聖節必定是驚悚、恐怖的？想要感覺奇幻的萬聖節，EGA為大家準備好充滿魅力和神秘的音樂之夜，將香港海事博物館打造成《哈利波特》中的霍格沃茨學院般，燭光閃爍加上奇幻樂曲，讓萬聖節變得充滿文藝、迷人。

萬聖節好去處2024｜ 萬聖節燭光音樂會 Candle Night Concert （01space）

萬聖節好去處2024｜ 萬聖節燭光音樂會 Candle Night Concert



地址：香港中環八號碼頭香港海事博物館

日期：2024年10月31日至 2024年11月2日 （晚上6點或8點）



萬聖節好去處2024：5. AIRSIDE《鬼域寨城》

近期大熱話題，必是九龍寨城！今個萬聖節，AIRSIDE 聯同「港鬼故」、「Mental Bread@港式情侶」推出浸沉式鬼屋劇場殺，以九龍寨城的鬼魅傳說打造出近三千呎，啟發自寨城經典場景的亡域空間。想要鬥智鬥勇必要親自入局，以半柱香時間穿梭錯綜複雜的樓房與通道，破解城寨謎團！

除了港式驚嚇，萬聖節正日當天晚上7時至10時，更有『Canto-PopDisco Night』以及萬聖節市集，好讓大家歡渡萬聖節。

萬聖節好去處2024｜ AIRSIDE《鬼域寨城》



地址：香港九龍啟德協調道2號AIRSIDE 1樓112號鋪

日期：2024年10月3-6、10-13、17-20、24-27、31日

門票價格：

周四、五：成人每位HK$258

周六、日、公眾假期：成人每位HK$298

2024年10月31日：成人每位HK328

《鬼域寨城》浸沉式鬼屋劇場殺及CantonDisco Night門票套裝 ：成人每位HK388



萬聖節好去處2024：6. 香港嘉里酒店「百味村德國啤酒節」

狂歡又怎能夠少得啤酒！愛酒人士必不錯過的德國啤酒節又來了，香港嘉里酒店將於10月4日至26日期間，為大家帶來一系列的德國慶典傳統，包括惹人垂涎的節日經典美食、深受啤酒迷愛戴的傳統遊戲等，讓大家可以為萬聖節預熱歡聚，沉醉於歡樂氣氛之中。

萬聖節好去處2024｜ 香港嘉里酒店「百味村德國啤酒節」



地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號1樓百味村

日期：2024年10月4日至26日（逢星期五至六及公眾假期前夕）

門票價格：

單點啤酒優惠：每杯HK$68起

無限暢飲套票（包括三小時無限暢飲指定啤酒）：成人每位HK350

啤酒美食套餐套票/一位用 (包括兩杯精選啤酒及自選德國小食乙款)： 成人每位HK$240

啤酒美食分享套餐套票/多人享用(包括六杯精選啤酒及自選德國分享小食乙款)： 成人每位HK$630

