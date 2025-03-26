體驗黑暗中對話：獨家7折起！與小王子遊歷B612星球 感受生命意義

黑暗中對話體驗館與經典文學《小王子》聯手推出全新「小王子黑暗之旅」，這段60分鐘的旅程，讓你用觸覺、聽覺、嗅覺及心靈走進小王子的世界，體會他與玫瑰相識相愛的故事。這活動不僅適合伴侶，還非常適合閨蜜及親子參加！現更特別推出全球唯一加入了L’Occitane en Provence元素的「黑暗中對話」，讓大家更沉浸於黑暗中，一起探索、交流和感受，加深彼此之間的情感聯繫，留下深刻回憶。



黑暗中對話旅程 Powered by L'Occitane（01space）

全球唯一：黑暗中對話旅程 Powered by L'Occitane

與自己的黑暗中對話是人生中很值得體驗一次的活動，過程中將運用聽覺、觸覺和嗅覺渡過一小時的全黑旅程，好好與內心對話。現更特別加入L’Occitane en Provence元素，為大家帶來全球唯一的獨特「黑暗中對話」旅程。在看不見的空間中，只能以觸覺、聽覺、嗅覺去感受，清幽的淡香氛以及細膩觸感的潤手霜﹐帶來黑暗中的浪漫幻想。

過程將由導賞員帶領，將穿越層層布簾，進入全黑的環境，當睜眼與閉眼成為了同一感受，看不見自己身處何處，唯一能做的就是用心感受，以最放鬆的姿態擁抱黑暗。少了眼神的接觸，可以避免許多社恐的時刻，這時的你可以更大膽地表現自己，更自如地與身邊的人聊天。

憑著僅有的細膩五官，可猜測同伴的動作及說話的神情，能盡情延展想像力，沉浸在絕無僅有的有趣氛圍中。適合情侶、親人、或朋友一同參與，在相互扶持中，收穫五粒星的感動與感恩！

全球唯一：黑暗中對話旅程 Powered by L'Occitane 詳情

時長：60分鐘

對象：5歲或以上

日期: 2025年3月6日至2025年4月30日



【01獨家優惠票價】立即預約

小童 9折 $135（原價: $150）

成人 9折 $225（原價: $250）

*所有2025年4月30日前之特別版「黑暗中對話旅程 Powered by L'Occitane」，參加者於體驗後即場獲得L'Occitane en Provence HK$50 現金券乙張。

黑暗中對話旅程 Powered by L'Occitane（01space）

小王子黑暗之旅｜60分鐘全黑體驗

黑暗中對話體驗館與經典文學《小王子》聯手推出全新「小王子黑暗之旅」。透過這段60分鐘的全黑體驗，參加者將進入伸手不見五指的全黑環境，跟隨小王子離開 B612 星球，沿途造訪不同星球，與星球上的人對話。通過失去視覺的第一身感受，體驗不一樣的世界，認識「真正重要的東西用眼睛是看不見的」。在《小王子》的故事中了解何謂「愛」和「關係」，擁抱生命中真正重要的事物。獨家優惠👉門票7折起

體驗「小王子黑暗之旅」買1送1！浪漫遊歷B612星球、感受生命意義

小王子黑暗之旅｜星級陣容為旅程配音

「小王子黑暗之旅」由星級藝人陳志雲、張繼聰、陳明憙、黎展峯以及視障團隊攜手聲演，聲音導航帶你進入伸手不見五指的全黑環境中，從視障人士的角度體驗一不樣的世界。以真摯的接觸溝通，用心感受身邊的一切，加深彼此的了解。這次「01空間」獨家優惠提供買1送1，人均僅需$190，機會難得！無論你是與伴侶、閨蜜、或是親子一起展開這段富有意義且充滿感動的旅程，相信一定能留下難忘的回憶。

小王子黑暗之旅｜活動詳情

地址：黑暗中對話體驗館（九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室）

時長：60分鐘

對象：5歲或以上

【01空間獨家優惠】立即購票

1. 成人票9折：$342/1位 (原價: $380)

2. 學生/長者票9折：$252/1位 (原價: $280)

3. 二人套票8折：$608/2位（不限票種）(原價: $760/2位)

4. 三人套票7折：$798/3位（不限票種）(原價: $1140/3位)

#31/8/2025最後入場

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黑暗中對話旅程

「黑暗中對話」是一段每個人都應該體驗一次的奇妙旅程。試想像，如果你突然失去了視覺，你還能像平常那樣行動自如、分辨方向嗎？在這段全黑旅程中，你將需要充分運用聽覺、觸覺和嗅覺，來體驗和感受這個世界，帶你踏上一段與內心對話的奇妙旅程！

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小童 9折 $135 (原價: $150)

成人 9折 $225 (原價: $250)

「黑暗中對話」是一段每個人都應該體驗一次的旅程！

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愛家樂旅程

「愛家樂旅程」讓你和孩子一起踏上奇妙的全黑之旅。小手牽大手，平日你們總是保護著小朋友，但在這個旅程中，角色將會互換，由小朋友牽著你走。

在這段充滿探索與合作的旅程中，你們將在完全黑暗的環境中，透過溝通和引導，與導賞員一起離開漆黑的世界。這不僅是一次新奇的體驗，更是一種親子互動的新方式，讓你們在全黑中感受到真摯的愛與支持。

【01空間獨家優惠】立即預約

小童 9折 $144 (原價: $160)

成人 9折 $234 (原價: $260)