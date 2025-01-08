新年美妝2025｜蛇年限定系列率先看：NARS浪漫心形 Guerlain靈蛇

【新年美妝/蛇年美妝2025】步入2025 蛇年，除了要應節入手賀年禮品，無論送禮或自用，精緻的節日限定美妝亦是個不錯之選。限定彩妝上充滿節日氣氛，為新一年帶來好氣色、好運氣，更能夠為收禮者帶來驚喜和快樂。想「紅」運當頭的話，以下集齊了多款蛇年限定系列新年美妝。



蛇年美妝2025推薦｜shu uemura elusive fare 植村秀新年福扇限定系列

江戶時期的日本人會將扇子作為拜年賀禮，shu uemura 今次以象徵繁榮與幸福的扇子圖案作設計，加上專為亞洲膚色而設計的不同紅調，展現紅與棕色對撞的和諧。

蛇年美妝2025推薦｜shu uemura elusive fare 植村秀新年福扇限定系列 （品牌提供）

蛇年美妝2025推薦｜ Guerlain Mystic Red Collection 秘豔魅紅系列

正值蛇年，Guerlain 以靈蛇蜿蜒纏繞的曲線與經典紅調為靈感，仿效蛇皮紋理作壓紋細節，打造出寓意連綿不絕的福氣與好運。系列中的 ROUGE G 寶石唇膏膏身更用上大理石混紋，由內到外都充斥高貴奢華。

蛇年美妝2025推薦｜ Guerlain Mystic Red Collection 秘豔魅紅系列（Guerlain官網）

蛇年美妝2025推薦｜ NARS Amour collection

新年充滿團圓與歡樂，當然是一個滿載愛的節日！NARS 今個新春，以愛為題，新包裝心形圖案配合紅色和粉紅調元素，打造出浪漫又精緻的Amour collection。

蛇年美妝2025推薦｜ NARS Amour collection（NARS 官網）

蛇年美妝2025推薦｜BOBBI BROWN 夜色閃耀系列

提到新年，必不可少的是一道道紅色光彩：燈籠、揮春、利是等等，BOBBI BROWN 就利用這抹紅彩，打造出有如被萬千燈籠點亮，璀璨閃爍的夜空包裝，將充滿喜慶感的紅棕色配搭收於其中。

蛇年美妝2025推薦｜BOBBI BROWN 夜色閃耀系列（BOBBI BROWN 官網）

蛇年美妝2025推薦｜LAURA MERCIER Lucky in Love 系列

每日以開運紅色開啟新一天，定必醒目又幸運！今年Laura Mercier 以象徵着幸運的牡丹花卉，配合喜慶紅色作為新春包裝。化妝內容物中亦印有優雅而精緻的牡丹花，充滿節日氣氛同時具有收藏價值。

蛇年美妝2025推薦｜LAURA MERCIER Lucky in Love 系列（LAURA MERCIER 官網）

蛇年美妝2025推薦｜CHARLOTTE TILBURY 新春限定包裝

CHARLOTTE TILBURY 將靈蛇晶鑽圖案融入唇膏，外殼如星辰般閃耀，極具收藏價值！三位新成員分別是KMATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏、K.I.S.S.I.N.G 輕吻唇膏 ＃KISS OF FORTUNE 幸運之吻，以及#KISS OF MYSTERY 魅惑之吻，顯色之餘亦容易搭配。