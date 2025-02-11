外傷重症中心｜朱智勛拍Netflix劇人氣重回高峰！擁188cm高挑身材

韓劇《外傷重症中心》熱播，演員朱智勛飾演一位天才外科醫生，並憑破格形象，吸引觀眾眼球，贏得高收視成績。現年42歲的朱智勛，在2003年出道，其後憑劇集《宮》成名，但卻因捲入吸食大麻的案件，而陷入低谷。直至近年埋首工作，今度再憑新劇重回昔日高峰。



《外傷重症中心》改編自人氣網漫，劇情引人入勝之處，除了無數扣人心弦的金句，而且故事角色原型，都取自現實「國民醫生」李國鍾教授的經歷。如在「亞丁灣黎明作戰」中，李教授堅持召叫救護直升機，將被海盜射撃的船長，送回韓國搶救，甚至在韓國政府因高昂費用（約297萬港元），而遲遲不付款時，他打算自掏銀包救人。幸而最終韓國同意付款，手術亦順利完成。

《外傷重症中心》改編自人氣網漫。(《外傷重症中心》劇照)

朱智勛演技再獲讚賞，其實當年他亦曾紅極一時，但卻因一件事而一落千丈，差點斷送事業生涯。朱智勛自小家境清貧，學生時期總是穿別人的舊制服，但他都沒有介意，還會當餐廳和送報紙兼職來幫補家計。由於擁有188厘米的高挑身材，他在大學時期被星探發現，透過擔任模特兒，再進入演藝圈。

他在2006年接拍劇集《宮—野蠻王妃》，一躍躋身一線男星。不過就在處於當紅之時，他2009年他涉嫌吸食大麻而被警方拘留，最後被判6個月有期徒刑、緩刑一年執行，同時需參與120小時社會服務。由於案件對外公開，他的事業和名聲因而陷入低谷，一度中斷演藝活動。

朱智勛擁有188厘米的高挑身材，他在大學時期被星探發現，透過擔任模特兒，再進入演藝圈。(IG@_jujihoon)

受到教訓後，朱智勛努力改過自新，埋首工作。他甚少談及戀情，唯一公開的，為2014年與孫佳人拍攝MV時撻著，他在訪問提到，由於從小父母工作，自己習慣獨自一人，但在與孫佳人交往時，感受到自由和信任，「不會整天追著我。」可惜兩人在3年後分手，孫佳仁曾指控對方好友引誘吸食大麻，但經調查後對方無嫌疑，而她同時強調事件與朱智勛無關。

他已為自己犯錯受到應有懲罰，現在是比誰都認真過日子的人。 孫佳人

朱智勛的努力改變，為他重拾事業高峰。他在《與神同行》、《屍戰朝鮮》和《外傷重症中心》中，因出色的演技獲得讚賞。同時愛喝酒的他，亦有一大班「酒腳朋友」，曾在廣播節目《姐姐家的Radio》上提到，常與河正宇、鄭雨盛和李政宰等喝酒，全都是超知名的一線男星。