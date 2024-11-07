Netflix 11月必睇片單推薦：年末最強台劇影后、奧術2 、貓王

【Netflix推薦2024/Netflix影集推薦】來到快將年末的時份，涼意漸增，最好當然安坐家中，於溫暖的被窩中，一邊品嚐零食點心，一邊欣賞好戲好劇，休閒地渡過下午時光。不論你想捧腹大笑、溫柔人心或是來一場撕心裂肺的痛哭，最新上架或人氣影集片單都可以滿足你，以下就為你集齊好11月的Netflix 必睇推薦！



Netflix 11月影集推薦 2024：1. 《少年謝爾頓 第七季》（ Young Sheldon）

如果想在用膳間排解煩悶，或想為苦悶生活增添新意，情境喜劇影集既有趣又不用花費太多心神。這套《少年謝爾頓 》講述神童謝爾頓，9歲就已經跳級高中，而在上學過程中，除了努力融入周圍的世界，更學習到與人相處、表達自己等命題，每一集都溫馨而暖心。

Netflix 11月影集推薦 2024：《少年謝爾頓 第七季》（ Young Sheldon）(Netflix)

Netflix 11月影集推薦 2024：2. 《影后》

現代女性絕不簡單，身兼多職之餘，由容貌外形、說話談吐到身份地位，或多或少都會受到不同的社會期盼與壓力。這套台灣戲劇《影后》備受關注，不單齊集了多位實力派演員，例如入圍2020年金馬獎最佳女配角的謝盈萱、獲得第42屆金鐘獎女配角楊謹華、獲得第49屆金鐘獎戲劇節目女配角獎的謝瓊煖、人氣演員鍾欣凌等。今年更入選釜山影展片單之一，劇中以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，探討並反映寫實人生問題。

Netflix 11月影集推薦 2024：3. 《浮游先生》

如果想欣賞溫暖人心的作品，絕對不能錯過曾執導《少年法庭》的導演洪鐘燦，與《雖然是精神病但沒關係》的編劇 Jo Yong ，兩人強強聯手所打造的《浮游先生》。這套《浮游先生》，以人生充滿波折的私生子「海祖」與即將成婚卻發現自己早發性更年期「在美」為主線，兩個歡喜冤家在人生的最後旅程中相互陪伴，讓大家來一段難忘而浪漫的心靈旅程。

Netflix 11月影集推薦 2024：《浮游先生》（《浮游先生》劇照)

Netflix 11月影集推薦 2024：4. 《奧術 第 2 季》（Arcane）

時隔3年，《奧術》（Arcane）第 2 季終於登場！故事取材自電玩《英雄聯盟》，以《英雄聯盟》宇宙為背景，城市內分裂成富裕的烏托邦都市：皮爾托福（Piltover）與髒亂、充斥威脅的地下城市佐恩（Zaun），而故事主角為生長於地下城市的姊妹菲艾與吉茵珂絲，兩人被捲入因奧術科技而起的城市衝突中。今季更來到故事最終章，劇情將更加緊湊，精緻的畫風結合探討人性，電玩、電競迷絕不能錯過！

Netflix 11月影集推薦 2024：《奧術 第 2 季》（Arcane）（Netflix）

Netflix 11月影集推薦 2024：5. 《這個雪男不太冷》（Hot Frosty）

將近聖誕，想提前感受冬日氣氛的話，選擇具節日氣氛的戲劇就錯不了！這套美國浪漫喜劇《這個雪男不太冷》，講述女主角凱西在失去另一半後，獲得了一條神奇圍巾，巧合之下讓雪人變成真人，天真爛漫的雪人更令凱西回想起如何去愛。

Netflix 11月影集推薦 2024：6. 《王者歸來：貓王的起伏音樂路》（Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley）

音樂能夠讓不同人連結，90年代的「貓王」更是一代音樂經典之一。這套寫實記錄片，展示了Elvis Presley 為何能夠成為搖滾樂之王，分享如何一步步成為超級巨星的經歷。