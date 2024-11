Netflix 11月必睇片單推薦：年末最強台劇影后、奧術2 、貓王

【Netflix推薦2024/Netflix影集推薦】來到快將年末的時份,涼意漸增,最好當然安坐家中,於溫暖的被窩中,一邊品嚐零食點心,一邊欣賞好戲好劇,休閒地渡過下午時光。不論你想捧腹大笑、溫柔人心或是來一場撕心裂肺的痛哭,最新上架或人氣影集片單都可以滿足你,以下就為你集齊好11月的Netflix 必睇推薦!



如果想在用膳間排解煩悶,或想為苦悶生活增添新意,情境喜劇影集既有趣又不用花費太多心神。這套《少年謝爾頓 》講述神童謝爾頓,9歲就已經跳級高中,而在上學過程中,除了努力融入周圍的世界,更學習到與人相處、表達自己等命題,每一集都溫馨而暖心。

現代女性絕不簡單,身兼多職之餘,由容貌外形、說話談吐到身份地位,或多或少都會受到不同的社會期盼與壓力。這套台灣戲劇《影后》備受關注,不單齊集了多位實力派演員,例如入圍2020年金馬獎最佳女配角的謝盈萱、獲得第42屆金鐘獎女配角楊謹華、獲得第49屆金鐘獎戲劇節目女配角獎的謝瓊煖、人氣演員鍾欣凌等。今年更入選釜山影展片單之一,劇中以演藝圈生存實錄為主軸,揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛,探討並反映寫實人生問題。

如果想欣賞溫暖人心的作品,絕對不能錯過曾執導《少年法庭》的導演洪鐘燦,與《雖然是精神病但沒關係》的編劇 Jo Yong ,兩人強強聯手所打造的《浮游先生》。這套《浮游先生》,以人生充滿波折的私生子「海祖」與即將成婚卻發現自己早發性更年期「在美」為主線,兩個歡喜冤家在人生的最後旅程中相互陪伴,讓大家來一段難忘而浪漫的心靈旅程。

時隔3年,《奧術》(Arcane)第 2 季終於登場!故事取材自電玩《英雄聯盟》,以《英雄聯盟》宇宙為背景,城市內分裂成富裕的烏托邦都市:皮爾托福(Piltover)與髒亂、充斥威脅的地下城市佐恩(Zaun),而故事主角為生長於地下城市的姊妹菲艾與吉茵珂絲,兩人被捲入因奧術科技而起的城市衝突中。今季更來到故事最終章,劇情將更加緊湊,精緻的畫風結合探討人性,電玩、電競迷絕不能錯過!

將近聖誕,想提前感受冬日氣氛的話,選擇具節日氣氛的戲劇就錯不了!這套美國浪漫喜劇《這個雪男不太冷》,講述女主角凱西在失去另一半後,獲得了一條神奇圍巾,巧合之下讓雪人變成真人,天真爛漫的雪人更令凱西回想起如何去愛。

音樂能夠讓不同人連結,90年代的「貓王」更是一代音樂經典之一。這套寫實記錄片,展示了Elvis Presley 為何能夠成為搖滾樂之王,分享如何一步步成為超級巨星的經歷。

Netflix 11月影集推薦 2024:《王者歸來:貓王的起伏音樂路》(Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley)(Netflix)