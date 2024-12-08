聖誕片單2024｜Netflix 12月必睇片單推薦：魷魚遊戲2／BEASTARS

【Netflix推薦2024/Netflix影集推薦】聖誕節的步伐日漸步近，倒數十多天就是最溫馨的聖誕節！提到聖誕節，當然要與家人、好友和另一半，共聚觀看經典、有趣的聖誕電影，讓假期中充滿歡樂與節日氣氛。想知道12月應該要看什麼，以下已為你集齊好的Netflix 必睇推薦！



Netflix 12月影集推薦 2024：1. 《最後通牒：不結婚就拉倒第3季》（The Ultimatum: Marry or Move On 3 ）

提到結婚二字，你會敬之則吉還是期待萬分？要步入人生下一個階段，需要一定的考量以及觀望因素。看過不少單身情侶的實境秀，不如看看人性的另一面，Netflix打造出一場關於愛情、婚姻和選擇的實驗。六對情侶即將結婚，而在二個月的實驗中，將與新對象同居，他們必須決定結婚還是繼續結婚，到底最後會是婚前試婚還是逃離婚姻殿堂？

《最後通牒：不結婚就拉倒第3季》（The Ultimatum: Marry or Move On 3 ）於12月4日上映（netflix）

Netflix 12月影集推薦 2024：2. 《BEASTARS：最終季第1部》

有留意開漫畫家板垣巴留的話，應該對他所創作的大熱漫畫《BEASTARS》並不陌生，漫畫亦改編出同名動畫，透過擬人化動物角色，刻畫出深刻又糾結的動物世界觀。這套動漫亦終於正式推出最終季，動畫將會拆分成兩部播放，最終季更會揭開草食與肉食種族的最終矛盾。

《BEASTARS：最終季第1部》於12月5日上映（netflix）

Netflix 12月影集推薦 2024：3. 《黑鴿》（Black Doves）

看遍了甜蜜聖誕片單後，不如看些黑暗之選！女主角更是為人熟悉的凱拉·奈特莉（Keira Christina Knightley），她曾出演過《加勒比海盜》、《傲慢與偏見》等人氣之作！這部由Netflix出品的間諜驚悚影集，以聖誕節的倫敦爲背景，故事圍繞職業間諜妻子，一直將政治家丈夫的祕密傳遞給她爲之效命的神祕組織，雙面生活一直相安無事，直至祕密情人被暗殺，再揭開陰暗的政治危機。當中動作場口連連，加上揭示了人們在現實生活中面對道德、忠誠和情感糾葛時的複雜心境，豐富且無悶場。

《黑鴿》（Black Doves）於12月5日上映（《黑鴿》劇照）

Netflix 12月影集推薦 2024：4. 《莎賓娜卡本特：無厘頭聖誕》（A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter）

提到近年的歐美樂壇的超新星天后，身兼美國歌手、詞曲作家及演員的莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）必定佔一席位。除了洗版全球的新專輯《Short n' Sweet》，今次她更首度推出音樂綜藝特輯，大放送聖誕迷你專輯《Fruitcake》，更有多首熱播聖誕金曲、驚喜合唱，讓聖誕氣氛升溫更多。

《莎賓娜卡本特：無厘頭聖誕》（A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter）於12月6日上映（Netflix）

Netflix 12月影集推薦 2024：5. 《全職乖孫》

想欣賞溫馨小品的話，泰國的人氣電影《全職乖孫》會是個好選擇。主角阿安本著壞心思，想透過照顧身患絕症的姥姥而獲取百萬遺產，電影中以窩心日常片段，刻劃出一老一小隔代親人的互動，令人不期然被感動，聯想起家人共聚的溫馨時光。

Netflix 12月影集推薦 2024：6. 《維琴河：第6季》（Virgin River 6）

提到溫馨浪漫的聖誕節，當然不少得甜蜜浪漫的戲劇相伴。美國人氣浪漫愛情劇《維琴河》（Virgin River）來到了第六季，帶領大家重回1970年代，以神梅兒和傑克浪漫春季婚禮拉開序幕，從中揭開深藏的祕密，關係猶豫的抉擇。

《維琴河：第6季》（Virgin River 6）於12月19日上映（Netflix）

Netflix 12月影集推薦 2024：7. 《魷魚遊戲2》（Squid Game 2）

事隔三年，《魷魚遊戲2》終於再開播！當年風靡全球的金錢遊戲，今年再度揭起熱潮。今季不單有著上季的主角奇勳，為揭開遊戲背後的真相再次參與遊戲。海報以及預熱片段中透露出有多位遊戲新角色，例如飾演加密貨幣投資YouTuber的任時完、飾演跨性別者的朴成焄、飾演引退饒舌歌手的崔勝鉉（T.O.P）等，令人期待非常！